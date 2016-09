Tänään mittari voi kivuta vielä kesäisiin lämpötiloihin – pääkaupunkiseudulla sadekuuroja

Pilvisyys ja sadealue liikkuvat Suomen yli kaakkoon, päivällä lännessä ja Pohjois-Suomen länsiosassa on selkeämpää.

Pohjoistuuli voimistuu.

Pääkaupunkiseudulla pilvisyys lisääntyy päivän aikana. Jokunen sadekuuro voi tulla. Lämpötila kohoaa päivällä kuuteentoista asteeseen.

Pilvisyys ja sadealue liikkuvat maan eteläosan yli itään, ja jokunen sadekuuro tulee.

Päivällä lännessä sää muuttuu selkeämmäksi. Päivälämpötila kohoaa lännessä jopa pariinkymmeneen asteeseen, idässä jäädään viiteentoista asteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan yli liikkuu myös pilvialue ja sadekuuroja tulee paikoin.

Päivällä länsiosassa sää muuttuu selkeämmäksi.

Lapin itäosassa on pilvistä ja paikoin sataa. Lännessä on poutaa ja selkeämpää. Illalla sää muuttuu vähän selkeämmäksi myös idässä ja enimmäkseen on poutaa.

Perjantaina sää on laajoilla alueilla poutainen.

Lännessä ja Pohjois-Suomen länsiosassa on aurinkoista, muualla maassa on pilvisempää. Päivälämpötila vaihtelee lounaan viidestätoista asteesta idän ja pohjoisen noin kymmeneen asteeseen.

Läntisessä Euroopassa ja Välimeren keskiosassa on epävakaista. Euroopan itäosasta ulottuu Ruotsiin ja Norjaan korkeapaine.