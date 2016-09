Tuore raportti arvostelee Maahanmuuttovirastoa kovin sanoin: Suomi käännyttää seksikaupan uhreiksi joutuneita nigerialaisnaisia

Suomi käännyttää ihmiskaupan uhreiksi joutuneita nigerialaisnaisia maihin, joissa he ovat joutuneet seksikaupan kohteeksi.

Tänään torstaina julkistettu raportti kritisoi Maahanmuuttovirastoa kovin sanoin päätöksistä, joita se on antanut ihmiskaupan uhreille. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja kansallisen ihmiskaupparaportoijan raportti keskittyy erityisesti nigerialaistaustaisten, seksikaupan uhreiksi joutuneiden naisten tilanteeseen.

Heistä valtaosa on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi Italiassa, myöhemmin he ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta.

Raportin mukaan Maahanmuuttovirasto tunnistaa ihmiskaupan uhrit nykyisin selvästi paremmin kuin ennen. Ongelmana on, että tunnistaminen ei vaikuta oleskeluluvan saamiseen.

Viime ja tämän vuoden aikana Maahanmuuttovirasto on antanut käännytyspäätöksen yli 40 nigerialaisnaiselle, jotka ovat kertoneet joutuneensa ihmiskaupan uhreiksi. Heistä osa oli virallisesti tunnistettu ihmiskaupan uhreiksi, ja osan kohdalla Maahanmuuttovirasto on itse katsonut, että he ovat ihmiskaupan uhreja.

Näitä naisia käännytetään sekä heidän kotimaahansa Nigeriaan että Italiaan, jossa heitä on hyväksikäytetty, vaikka ei ole tietoa siitä, millaisiin oloihin he palaavat. Raportissa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan pakkopalautuksen jälkeen osa ihmiskaupan uhreista päätyy uhreiksi uudelleen.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan Kirsi Pimiän Maahanmuuttoviraston olisi arvioitava, mikä käännytettyä ihmistä odottaa. Nyt näin ei tapahdu.

”Maahanmuuttoviraston päätöksissä keskitytään hyvin paljon siihen, kenen velvollisuus olisi hoitaa hakijan tilannetta. Mietitään, voisiko tämän siirtää Italian tai Nigerian vastuulle, vaikka pitäisi selvittää tarkasti, mitä hakijalle on tapahtunut ja millaiset mahdollisuudet hänellä on selvitä, jos hänet käännytetään Italiaan tai Nigeriaan”, Pimiä sanoo.

Raportin mukaan Italia ei pysty auttamaan uhreja, vaan uhrit päätyvät uudelleen kadulle.

Myös ihmiskaupan uhreja Suomessa avustavat järjestöt arvostelevat Suomen käytäntöä palauttaa uhreja turvattomiin maihin. Monika-Naiset liitto, Pakolaisneuvonta, Pro-tukipiste ja Rikosuhripäivystys kertovat kannanotossaan, että ihmiskaupan uhreiksi joutuneet nigerialaisnaiset ovat usein kohdanneet seksuaalista, henkistä ja ruumiillista väkivaltaa.

Järjestöt muistuttavat, että hyväksikäytön ja väkivallan uhka karkotusmaissa koskee myös naisten mukana olevia lapsia.

Ihmiskaupan uhriksi joutuminen ei yksin takaa oleskeluluvan saamista Suomesta. Viime vuonna Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 28 prosentille niistä hakijoista, jotka olivat kertoneet joutuneensa ihmiskaupan uhreiksi. Tänä vuonna osuus on jonkin verran kasvanut.

Pimiänkään mukaan kaikille ihmiskaupan uhreille ei tarvitse myöntää oleskelulupaa, mutta Suomen velvollisuus olisi silti varmistaa, etteivät ihmiset päädy uudelleen hyväksikäytettäviksi.

Raportti kritisoi Maahanmuuttovirastoa siitä, että se suhtautuu ”suorastaan välinpitämättömästi” siihen, mikä käännytettyjä kotimaassaan odottaa.

Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Anni Valovirta sanoo, että käännytettyjen kohtalon seuraaminen ei ole mahdollista.

”Meillä ei ole lain säätämää oikeutta eikä velvollisuutta seurata toisen maan kansalaisten tilannetta Suomen ulkopuolella.”

Tätä raportissa ei ehdotetakaan. Sen sijaan siinä ehdotetaan, että käännytystilanteessa arvioidaan henkilön riski joutua uudelleen rikosten uhriksi. Lisäksi ehdotetaan, että henkilöä ei käännytetä, jos ei voida varmistua siitä, ettei henkilö joudu epäinhimillisiin olosuhteisiin.

Valovirran mukaan Maahanmuuttovirastossa pohditaan, pitäisikö raportin tietojen perusteella tehdä muutoksia nykyisiin käytäntöihin.

”Täytyy tietenkin ottaa keskusteluun, mikä merkitys tälle raportille annetaan”, Valovirta sanoo.