Ministeri ja professorit täysin eri mieltä uuden yliopistolain arvioinnista – Professori: ”Meiltä ei kysytä enää mitään”

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti torstaina arvioinnin vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain vaikutuksista. Arvioinnin johtopäätöksistä ja niiden pohjalta mahdollisesti tehtävistä muutoksista on kaksi täysin vastakkaista näkemystä.

Pekka Elomaa

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) mukaan arvioinnin tulokset eivät osoita välitöntä tarvetta yliopistolain muuttamiselle.

”Toimintakulttuuria tai johtamista ei ratkaista lailla, vaan vuorovaikutuksen lisäämisellä. Arvioinnin viestit on syytä ottaa vakavasti”, ministeri sanoi tiedotteessa.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto sen sijaan esittävät tiedotteessaan lain muuttamista. Ne vaativat ennen kaikkea henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

”Kuinka monta arvioita yliopistolaista pitää tehdä ennen kuin tämä viesti otetaan tosissaan? Tilanne on kolmen vuoden aikana vain kärjistynyt”, sanoo Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen tiedotteessa. Edellinen arviointi yliopistolain vaikutuksista tehtiin 2013.

Arvioinnin mukaan lain muutoksen myötä yliopistojen johtamisjärjestelmästä on tullut johtajakeskeisempi. Toimivalta on keskittynyt yliopiston ja yksiköiden johtajille, mikä on arvioinnin mukaan tehostanut päätöksentekoa.

Arviossa kuitenkin todetaan, että johtajakeskeisempi johtamisjärjestelmä on etäännyttänyt yliopistoyhteisöä päätöksenteosta. Johdon ja henkilöstön näkemyserot ovat kärjistyneet, raportissa todetaan.

”Lähes kaikissa arvioraportin väittämissä varsinkin professorien ja muun opetus- ja tutkimushenkilöstön mielipiteet yliopistolain vaikutuksista eroavat jyrkästi yliopiston johdon näkemyksistä. Nyt on korkea aika ottaa palaute tosissaan, muuttaa yliopistolakia ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia”, vaativat Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto.

”Meiltä ei kysytä enää mitään. Meille ei kerrota mitään. Tieto ei kulje”, toteaa arvioinnin avovastauksissa eräs nimetön professori.

”Ei olla samalla tavalla yhteisön tasa-arvoisia jäseniä vaan asiakkaita. Kollegiaalisuus ja tiedeyhteisön jäsenyys oli selvempi ennen”, toteaa nimetön opiskelija.

Arvioinnissa todetaan, että taloudellisen tilanteen vaikutukset heijastuvat henkilöstön näkemyksiin yliopistolaista. Juha Sipilän hallitus on leikannut yliopistojen määrärahoja. Useissa yliopistoissa – kuten Helsingin yliopistossa – on ollut yt-neuvotteluita.

”Arvioraportissa todetaan useaan kertaan, että henkilöstön lisääntynyt kritiikki johtuu osin yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja yliopistojen yt-neuvotteluista. Se pitää varmaan paikkaansa, mutta tämähän pitää ottaa eräänlaisena stressitestinä. Lain ja yliopistojen uuden olomuodon testaus näissä oloissa paljasti heikkoudet ja ne olisi syytä korjata mieluummin ennemmin kuin myöhemmin”, Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri toteaa tiedotteessa.

Raportin kyselyn mukaan professoreista ja muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 64 prosenttia katsoi, että uudella yliopistolailla on ollut työn kuormittavuuteen erittäin tai melko negatiivinen vaikutus.

Vastanneista 60 prosenttia piti yliopistolain vaikutusta työmotivaatioon erittäin tai melko negatiivisena.