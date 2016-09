Ammatilliseen koulutukseen suursäästöt – leikkauksen jälkeen luvassa uudistus

Yksi ensi vuoden budjetin suurimpia yksittäisiä säästöjä kohdistuu ammatilliseen koulutukseen, josta hallitus leikkaa 190 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa säästön niin, että rahoituksen perusteena olevasta oppilaitosten opiskelijamäärästä leikataan 12,5 prosenttia. Jokainen koulutuksen järjestäjä voi sen jälkeen toteuttaa säästöt joko vähentämällä sisään otettavaa opiskelijamäärää tai tehostamalla toimintaansa. Ministeriö ei anna tarkempia ohjeita.

Rahojen leikkaamisen jälkeen luvassa on ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka yksityiskohdat ovat vielä auki.

Eduskunnan oppositio on höyhentänyt hallitusta jo etukäteen toimien järjestyksestä eli siitä, että ensin kouluilta viedään rahat, ja vasta sitten koulutuksen sisältö uudistuu. Vihreiden Ville Niinistö on sanonut, että leikkausten torjuminen on puolueelle yksi tämän syksyn suuria tavoitteita.

Moni entinen hallituspuolue ja nykyinen oppositiopuolue palaa jäljilleen, sillä ammatillisen koulutuksen suursäästöt oli tarkoitus tehdä jo viime hallituskauden loppumetreillä. Säästöt ja koulutuksen uudistus sisältyivät Alexander Stubbin (kok) hallituksen rakennepakettiin.

Lakiesitykset kuitenkin raukesivat eduskunnassa kaoottisissa tunnelmissa, koska kokoomus ja demarit alkoivat riidellä keskenään ja tuolloinen oppositio pitkitti käsittelyä onnistuneesti.