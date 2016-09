Teini haastoi vanhemmat oikeuteen verkossa julkaistuista kuvista – Suomessa ei ole toistaiseksi ennakkotapausta

Itävallassa teini-ikäinen tytär on haastanut vanhempansa oikeuteen siitä, että nämä ovat julkaisseet vuosien ajan tyttärensä yksityiselämää loukkaavia kuvia sosiaalisessa mediassa. Nyt 18-vuotiaan tytön mukaan vanhemmat ovat julkaisseet satoja kuvia vuoden 2009 jälkeen, uutisoi muiden muassa The Telegraph.

Tytön mukaan vanhemmilla ei ollut mitään häpyä tai rajaa kuvien julkaisussa.

”He eivät piitanneet istuinko potalla tai makasinko alasti matolla. Jokainen hetki taltioitiin ja julkaistiin”, hän sanoo The Telegraphille.

Tyttären kerrotaan pyytäneen vanhempiaan poistamaan yli 500 kuvaa Facebookista. Koska vanhemmat eivät ole tähän suostuneet, jäi nimettömänä pysyttelevän tytön ainoaksi vaihtoehdoksi haastaa vanhemmat oikeuteen.

Ainakin teoriassa samanlainen tilanne voi jonain päivänä tulla eteen myös meillä Suomessa.

Suomessa vanhemmat saavat kyllä päättää muun muassa siitä, saavatko median edustajat kuvata heidän lapsiaan vaikkapa sanomalehteen, kun nämä ovat päiväkodissa tai koulussa. Vanhemmilla on siis huoltajana valta päättää lapsistaan otettujen kuvien julkaisusta.

Itävallan tapauksessakin isän kerrotaan todenneen, että hänellä on oikeus julkaista kuvat, koska hän on ne itse myös ottanut.

Voisi siis ajatella, että vanhemmilla on automaattisesti oikeus myös päättää kuvien julkaisusta vaikkapa juuri sosiaalisessa mediassa. Lapsenhuoltolain mukaan näin tavallaan onkin, mutta vanhempien on syytä muistaa, että lapsellakin on oikeutensa.

Suomessa lapsen oikeudet on turvattu perustuslailla ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella. Niissä todetaan, että lapsella on oikeus kertoa näkemyksensä häntä koskevista asioista, siis esimerkiksi myös nettijulkisuudesta.

”Lapsellakin on oikeus yksityisyyden suojaan, joka määritellään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lisäksi tässä tulee kyseeseen henkilötietolaki, sillä myös tunnistettava valokuva on henkilötieto”, Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen sanoo.

Iivosen mukaan keskeistä asiassa on lapsen oma suostumus. Jos lapsi ei halua kuvaansa julkaistavan, niin vanhempien olisi hyvä tuota toivetta noudattaa.

”Seuraava kysymys on sitten se, että kuinka pieneltä lapselta aitoa suostumusta voi kysyä niin, että hän asian ymmärtää. Pienten lasten kyseessä ollen suosittelisinkin vanhemmille pidättyväisyyttä”, Iivonen sanoo.

Iivosen tietoon ei ole tullut Suomessa tapauksia, joissa lapsi olisi haastanut vanhempansa oikeuteen näiden sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa blogeissa julkaisemistaan kuvista.

Riitatilanteita lasten kuvat ja niiden julkaisu sosiaalisessa mediassa on silti aiheuttanut meilläkin.

”Olen kuullut, että esimerkiksi eropariskunnilla on ollut riitoja yhteisten lasten kuvien julkaisemisesta vaikka sosiaalisessa mediassa. Taustalla on näissä usein hyvin toisistaan eroavat näkemykset siitä, mikä on sopivaa tai lapselle hyväksi”, Iivonen sanoo.

Hyvin suljetulle piirille sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat eivät Iivosen mukaan vielä riko henkilötietolakia, vaikka tunnistettava valokuva onkin tulkittavissa henkilötiedoksi.

”Esimerkiksi suljetulle sukulaisryhmälle julkaistut kuvat ovat rinnastettavissa kotona olevaan valokuva-albumiin, eivätkä riko henkilötietolakia”, Iivonen sanoo.

Laajemmalla tai täysin julkisella jakelulla tuo raja saattaa Iivosen mukaan jo ylittyä.

Sitä, mihin rikosoikeus katsoisi tuon rajan lopulta tarkemmin asettuvan, ei kukaan Suomessa tiedä ennen ensimmäistä oikeustapausta. Lasten kannalta parasta tietenkin olisi, ettei sellaista koskaan tarvitakaan.