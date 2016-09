Katso torstain HS-uutiset ja sää

Lähetyksessä kerromme, miten yhdenvertaisuusvaltuutetun raportti kritisoi Maahanmuuttovirastoa. Raportin mukaan Suomi käännyttää ihmiskaupan uhreiksi joutuneita nigerialaisnaisia maihin, joissa he ovat joutuneet seksikaupan kohteeksi. Varsinkin Italiaan käännytettyjä naisia on päätynyt takaisin hyväksikäytön uhreiksi.

OECD:n vertailu antaa synkän kuvan Suomesta. Nuorista miehistä joka viides on koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella. Nuorten miesten joutilaisuus on kasvanut Suomessa, vaikka monissa muissa maissa se on vähentynyt.

Toimeentulotukea aletaan myöntää entistä useammalle. Ensi vuonna tuen saajia voi olla jo lähes puoli miljoonaa.

Kerromme myös, miten Yhdysvaltain presidenttiehdokas Donald Trump joutui noloon tilanteeseen vieraillessaan Flintin kaupungissa.

