Ulkona nukkuminen kiinnostaa tuhansia suomalaisia – ”Ihmiset kaipaavat yksinkertaisen elämän pariin”

Espoolainen Sampsa Sulonen, 31, osallistuu tänä lauantaina Nuku yö ulkona -tapahtumaan. Norjasta lähtöisin oleva tapahtuma järjestetään ensi kertaa Suomessa ja se on kerännyt Facebookissa tuhansia kiinnostuneita.

Mistä kiinnostus kertoo? Sulosen mukaan ainakin siitä, että retkeily on kasvattamassa suosiotaan.

”Ollaan työn ja vapaa-ajan puolesta koko ajan tavoitettavissa. Elämä ylipäänsä on teknistynyttä, minkä vuoksi ihmiset kaipaavat yksinkertaisen elämän pariin.”

Sulonen kertoo vinkit yönsä ulkona viettäville.

”Säänmukaiset vaatteet ja kuiva ja lämmin varapaita sekä untuvatakki ovat tärkeimmät. Sen jälkeen makuupussi ja alusta ja joku sadesuoja. Kompassi ja kartta, jos puhelimesta loppuu virta. Tulentekovälineet”, Sulonen luettelee.

Sulosen mukaan retkeilyharrastuksen alkuun pääsee parin sadan euron budjetilla. Sillä saa makuualustan ja makuupussin tai laavulla yöpymiseen sopivan peiton. Teltan hinta on sadasta eurosta ylöspäin. Hyvä solumuovialusta maksaa noin 25 euroa. Hyvä ilmatäytteinen alusta maksaa 100 euroa.

”Varusteet hinnoitellaan painon mukaan. Keveimmät ovat kalliimpia. Jos tekee yhden tai kahden yön retkiä, ei tarvitse kalleinta.”

Sulonen on viime aikoina innostunut riippumatosta, jonka hän kiinnittää puuhun. Riippumaton lisäksi tarvitaan sadekatos ja kevyt untuvapeite.

”Untuva sen takia, että se on ylivoimainen lämmittävyyden ja pieneen tilaan pakkautuvuuden suhteen. Se ei nykyään käsittelytekniikan myötä menetä lämmittävyyttään, vaikka vähän kastuisikin”, Sulonen kertoo.

Sulonen innostui retkeilystä viisi vuotta sitten. Kaverit sanoivat, että mökissä Kiilopään tunturilla olisi tilaa yhdelle. He tekivät päiväretkiä ja viettivät yhden yön Urho Kekkosen kansallispuistossa autiotuvalla. Kipinä syttyi heti.

”Sen jälkeen olen käynyt Lapissa vähintään pari kertaa vuodessa.”

Mitä retkeilystä saa?

”Kiireisen elämän turhat asiat häviävät mielestä. Riittää, kun on lämmittävä nuotio ja katto pään päällä yöksi. Ei tarvitse miettiä, mitä tulee telkkarista tai mitä internetissä on. Saatan joskus tunturin laelta laittaa jonkun kuvan Instagramiin, mutta se on viiden minuutin juttu. Muuten käytän puhelinta navigointiin lentotilassa. Retkeillessä huomaa, miten vähään on tyytyväinen”, Sulonen sanoo.

Retkeilyssä toistuvat samat teemat kuin muussa elämässä: yksin on mukavaa, mutta seurassa usein vielä mukavampaa. Sulonen muistelee parhaita retkeilykokemuksiaan, joista useimmat hän on jakanut jonkun läheisen kanssa.

Eräs hieno hetki oli tyttöystävän kanssa uutenavuotena Jurmon ja Utön saarilla.

”Tuuli kovaa. Myrskyinen meri oli vaikuttava. Pärjäsimme teltalla, jonka pystytimme kivien suojaan. Otimme valokuvia ja yllätyimme. Revontulia!”

Toinen hieno hetki oli isän kanssa Kiilopään tunturilla Lapissa.

”Teimme hiihtovaelluksen Urho Kekkosen kansallispuistoon. Oli 25 astetta pakkasta, kun lähdimme hiihtämään. Joulukuussa valoa on niin vähän, että pian meidän piti ottaa otsalamput käyttöön. Seuraavana päivänä mittari tuvan seinällä näytti 36 astetta pakkasta.”

Sulonen kannustaa yhdessä retkeilyyn jo senkin takia, että mukana kuljetettavat tavarat voi jakaa seurueen kesken.

”Ruuan tekeminen on porukalla hauskempaa ja harrastukset, kuten kiipeily, onnistuvat vain yhdessä. Porukassa tutustuu vanhoihin kavereihin eri tavalla, koska kaikki ovat epämukavuusalueellaan. Joistakin oppii, että he tulevat nälkäisinä kärttyisiksi. Ryhmä alkaa toimia automaattisesti. Pysähtyessä toinen alkaa hakkaamaan puita ja toinen pystyttää teltan. Yleensä ystävyyssuhteet syventyvät retkeillessä.”

Yksin retkeillessä kyse on enemmän itsensä voittamisesta. Kaikki retkeilyyn liittyvät asiat pitää hallita itse, mutta toisaalta saa päättää, katsooko loppuun asti neljä tuntia kestävän auringonlaskun.

Ruoka on olennainen osa retkeilyä. Silti yhden yön ulkona nukkujille suositus on yksinkertainen.

”Termospullo kuumaa juomaa ja leivät riittävät hyvin”, Sulonen ehdottaa.

Nuku yö ulkona on Suomen Latu -yhdistyksen järjestämä tapahtuma launtaina 17. elokuuta. Lisätietoa muun muassa nukkumispaikoista: www.suomenlatu.fi/nukuyöulkona