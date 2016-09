Kahden lapsensa hengen vaatineen tulipalon aiheuttamisesta epäilty isä päässyt vapaaksi Raahessa – ”Hän on hyvin murtunut”

Poliisi on päästänyt vapaaksi pidätettynä olleen raahelaismiehen, jonka epäillään aiheuttaneen tiistain vastaisena yönä kahden lapsensa hengen vaatineen rivitalopalon Raahen Pattijoella Pohjois-Pohjanmaalla.

Poliisi tiedotti torstaina epäilevänsä miestä kahdesta kuolemantuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Hän oli poliisin mukaan tulipalon aikaan vahvasti humalassa.

Rikosylikomisario Ilkka Piispanen kertoi HS:lle perjantaiaamuna, että poliisi otti miehen kiinni palon jälkeen ja päästi vapaaksi torstaina. Poliisi epäilee yhä miestä samoista rikoksista.

Mies ja kolmas lapsi pelastuivat asunnosta, mutta 6- ja 10-vuotiaat lapset kuolivat palossa.

Miten hän on suhtautunut tulipaloon?

”Voit arvata, miten hän on siihen suhtautunut. Sitä ei voi sanoin kuvailla, mikä olotila on. On aivan selvää, että hän on hyvin murtunut tapahtumasta”, Piispanen sanoo.

Poliisi ei kommentoi sitä, miten tapahtumat ovat edenneet tiistain vastaisena yönä. Aiemmin poliisi on kertonut, että tulipalo on todennäköisesti syttynyt keittiössä.

Neljän asuinhuoneiston rivitalo tuhoutui palossa täysin. Poliisin käsityksen mukaan mies ei aiheuttanut paloa tahallisesti.

”Olemme hyvin pidättyväisiä tiedottamisessa. Tämä on perheen sisäinen tragedia ja kunnioitamme omaisia”, Piispanen sanoo.

Piispanen ei osaa arvioida, kuinka kauan poliisin rikostutkinta kestää. Myös Onnettomuustutkintakeskus tekee Raahen palosta oman tutkintansa.

”Odotamme Onnettomuustutkintakeskuksen raportin ja katsomme sen jälkeen, miten asia etenee”, Piispanen sanoo.