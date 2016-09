Fakta Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistyivät 1991 Nykyinen Opetushallitus (OPH) syntyi vuonna 1991, kun Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistyivät. OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka laatii esimerkiksi opetussuunnitelmien perusteet varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon ja ammattikouluun. Se myös ylläpitää opiskelijavalintarekistereitä ja järjestää kielitutkintoja. Opetushallitukseenkin on kohdistunut säästöjä ja sen henkilöstömäärä on vähentynyt. Verkkosivujen mukaan siellä työskentelee noin 300 asiantuntijaa. Uuteen Opetushallitukseen kuuluvat vuonna 2018 myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja ylioppilastutkintolautakunta.

Kokoomuksen hallitusryhmän valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, 52, on kovimpia nimiä Opetushallituksen pääjohtajan virkaa hakeneiden joukossa. Opetus- sekä liikenne- ja viestintäministerinäkin toiminut Heinonen haki työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi viime vuonna, mutta ei tullut valituksi.

Opetushallituksen johtoon pyrkii nyt myös joukko entisiä ja nykyisiä kansanedustajia sekä pääjohtajia. Yhteensä hakijoita on 23, joista kymmenen on naisia.

Helsingissä Hakaniemen torin kupeessa sijaitseva Opetushallitus on koulutuksen asiantuntijavirasto, johon ensi vuoden alusta yhdistetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo. Seuraavan vuoden alussa uuteen virastoon liitetään myös ylioppilastutkintolautakunta ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Opetushallituksen pääjohtajan palkka ennen yhdistämisten tuomia lisätehtäviä on noin 10 000 euroa kuukaudessa. Kelpoisuusvaatimuksia ovat muun muassa ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.

Uusi pääjohtaja pyritään nimittämään pikavauhtia. Hänen on määrä aloittaa jo lokakuun alussa ensin opetus- ja kulttuuriministeriössä, jotta hän pääsee organisoimaan uutta virastoa, kertoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) esityksestä.

Vaikka esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk) on vakuuttanut, että poliittisten virkanimitysten aika on ohi, olisi yllättävää, jos OPH:n pääjohtajaksi nimitettäisiin muu kuin esittelijän puoluetoveri. Syitä on kolme: virkaan päteviä kokoomusehdokkaita on nyt tarjolla, eivätkä muut ministerit yleensä puutu nimityksiin eikä hallituskumppaneilla omia ehdokkaita edes ole.

Heinosen lisäksi muita kokoomuslaisia hakijoita ovat Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka, kansanedustaja Sanna Lauslahti ja eduskunnasta viime vaaleissa pudonnut rehtori Raija Vahasalo. Misukka oli opetusministeri Henna Virkkusen valtiosihteeri. Opetushallituksen sisältä pääjohtajuutta tavoittelee niinikään kokoomukseen lukeutuva johtaja Jorma Kauppinen.

Pääjohtajaksi kurottaa myös ”kurirehtori” Jari Andersson, joka oli kokoomuksen eurovaaliehdokas vuonna 2014. Sastamalan Sylvään koulun rehtori sai aikoinaan nuhteluita apulaisoikeuskanslerilta annettuaan tukiopetusta tupakan vaaroista yläkoululaiselle.

Opetushallituksen nykyinen pääjohtaja Aulis Pitkälä (sd) on ollut virassa yhden viisivuotiskauden mutta ei hakenut jatkokautta, vaikka ei ole vielä aivan eläkeiässä. Hänet pääjohtajaksi houkutteli opetusministeri Jukka Gustafsson (sd).

Sen sijaan hakijoiden joukossa on niinikään demaritaustainen, mutta jo vuosia sitoutumattomana ollut ja kansainvälisissä tehtävissä Pariisissa ja Kosovossa toiminut Kirsi Lindroos. Hän johti OPH:ta 2003–2007.

Hakijoiden joukossa ovat myös Cimon entinen ja nykyinen pääjohtaja Pasi Sahlberg ja Samu Seitsalo.