Katso perjantain HS-uutiset ja sää

Lähetyksessä kerromme miten kireäksi Yhdysvaltain presidenttikisa on mennyt. Donald Trump on kirinyt keuhkokuumeesta kärsinyttä Hillary Clintonia kiinni tämän toipilasloman aikana. Varsinaisiin vaaleihin on aikaa 52 päivää.

HS:n Syyrian rajalta raportoiva toimittaja kertoo, että Turkin ja Isisin väliset taistelut jatkuvat edelleen, vaikka Turkki on ilmoittanut ajaneensa äärijärjestön alueelta. Myös YK:n avustuskuljetukset ovat motissa rajalla.

Oikeusasiamiehen mukaan vankeja ei saa sitoa oikeuteen kuljettamisen ajaksi. Vantaan vankila on saanut toistuvia huomautuksia vankien kuljettamisesta sidottuina Helsingin käräjäoikeuteen. Vankila perustelee sitomista pakojen estämisellä.

Helsinkiläiset pääsevät myös kertomaan, miksi he osallistuvat Nälkäpäivä-keräykseen. SPR:n Nälkäpäivä on tuottanut historiansa aikana yli 75 miljoonaa euroa.

Lisäksi viikonlopun säätiedot.