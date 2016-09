Lapissa eniten klamydiaa ja abortteja – syitä etsitty matkailusta ja Ruotsin läheisyydestä

Lapissa kääritään hihat ja ryhdytään toden teolla taistoon, jotta valtakunnallista kärkeä olevat aborttiluvut ja klamydiatartunnat saadaan laskuun.

Raskaudenkeskeytyksiä tehdään sekä Länsi-Pohjan että Lapin sairaanhoitopiireissä suhteellisesti enemmän kuin missään muualla Manner-Suomessa.

Nuorten aikuisten sukupuolitautia, klamydiaa, esiintyy Lapin ja Länsi-Pohjan alueilla eniten koko maassa.

Seksin luonteva puheeksi ottaminen, tehokas ehkäisyneuvonta ja tasalaatuinen seksuaalikasvatus kouluissa ovat tavoitteita, joihin nyt käynnistyvä yhteistoiminnallinen hanke Lapissa pyrkii pääsemään.

Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi -hanke ajaa myös ilmaista ehkäisyä kaikille nuorille. Nyt ehkäisypillerit saa maksutta puoleksi vuodeksi.

”Haluamme, että hanke on käyttäjälähtöinen. Tarkoitus on toteuttaa tänä syksynä kysely kaikissa Lapin kouluissa, jotka antavat luvan. Siinä 14–16-vuotiaat pääsevät kertomaan, mitä ehdotuksia heillä on seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen”, kertoo projektipäällikkö, lehtori Sirkka Havela Lapin ammattikorkeakoulusta.

Puheeksi ottamisen koulutusta aiotaan järjestää usealla paikkakunnalla ammattilaisille, vanhemmille ja nuorillekin.

”Miten puhua lapsen ja nuoren kanssa seksuaalisuudesta ikäkautta vastaavalla tasolla? Tätä kutsutaan kaikki harjoittelemaan - vanhemmat, opettajat, terveydenhoitajat, lastentarhanopettajat, nuorisotyöntekijät”, Havela kuvaa.

Pari vuotta sitten rovaniemeläiskoulussa koettiin teiniraskauksien suma, kun peräti viisi yhdeksäsluokkalaista tuli raskaaksi samana lukuvuonna.

Huoli kasvoi tuolloin suureksi, mutta nyt käynnistyvä hanke ei ole kuitenkaan suora seuraus tapahtumista. Lapin sairaanhoitopiirin Naistenklinikan ylilääkäri Katja Hämeenoja sanoo, että työtä oli ehditty jo aloitella.

”Tottakai tilanne antoi pontta sille, että jotain on tehtävä. Tapahtumat saivat valtakunnallista julkisuutta, josta koulu maksoi kovan hinnan, kun tyttöjä huoriteltiin somessa”, Hämeenoja toteaa.

Toisaalta asia puhutti valtavan paljon, mikä oli Hämeenojan mielestä tervetullutta ja edisti sitä puheeksi ottamisen kulttuuria, jota uudessa hankkeessakin tavoitellaan.

Lapin alueen korkeisiin aborttilukuihin ja klamydiatartuntojen yleisyyteen on haettu syitä esimerkiksi matkailusta ja Ruotsin läheisyydestä. Ruotsissa abortteja tehdään kaksinkertaisesti Suomeen verrattuna.

”Ruotsilla voi olla pieni vaikutus aborttilukuihin, mutta matkailulla ei. Esimerkiksi kausityöläisten abortit kirjautuvat heidän omiin kotikuntiinsa. Toki klamydiatilastossa matkailulla voi olla Lapin osalta jokin merkitys” Hämeenoja pohtii.

Eniten abortteja Lapissakin tehdään 20–24-vuotiaille sekä äskettäin synnyttäneille. Teiniraskaudet eivät ole kovin yleisiä.