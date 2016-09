Homoparien vihkimiseen ryhtyvä pappi saa tappouhkauksia – ”Minua ei voi uhkailla hiljaiseksi”

Syyskuun alussa helsinkiläinen pappi Toni Fagerholm kertoi Ylen haastattelussa aikovansa vihkiä ensi keväänä homopareja. Haastattelu tehtiin vähän sen jälkeen, kun piispainkokous oli linjannut, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia.

Fagerholm alkoi haastattelun takia saada tappouhkauksia. Niitä ovat lähettäneet hänen pettymyksekseen kirkkoon kuuluvat ihmiset.

”En anna niille ihmisille valtaa. Minua ei voi uhkailla hiljaiseksi”, Fagerholm sanoo.

Fagerholm on tehnyt uhkauksista rikosilmoituksia. Hän toivoo ilmoitusten avulla voivansa korjata ihmisten käsityksiä siitä, mitä toiselle voi sanoa.

Hänen mukaansa monet muutkin papit ovat ammattiryhmän sisäisissä keskusteluissa ilmoittaneet vihkivänsä homoja ensi keväänä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun alussa. Sen jälkeen Suomen laki hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot. Kirkon kanta vihkimisiin on kuitenkin tällä hetkellä se, että pappi ei voi vihkiä samaa sukupuolta olevia. Fagerholmia ihmetyttää, miksi piispainkokous linjasi näin, eikä kertonut sitä, että kirkon kanta asiaan on muutoksessa.

Hän on ollut pettynyt siitä, että evankelis-luterilainen kirkko on jo kohta kaksi vuotta tiennyt, että tasa-arvoinen avioliitto on tulossa. Silti vasta tänä syksynä piispainkokous tarttui asiaan.

Vielä ei tiedetä, mitä Fagerholmille tapahtuu sen jälkeen, kun hän on keväällä vihkinyt ensimmäisen homopariskunnan. Pappi voi saada huomautuksen, hänet voidaan pidättää virasta kuukaudesta puoleen vuoteen tai pappisoikeus voidaan pahimmassa tapauksessa ottaa kokonaan pois.

”Päätöksiä ei voida vielä ennakoida. Kirkkolaissa ei ole suoraan sanottu, millainen rangaistus tulee mistäkin rikkeestä”, Helsingin tuomiokapitulin notaari Heikki Hämäläinen kertoo.

Pappien tekemiset käsitellään tuomiokapituleissa. Suomessa on yhdeksän hiippakuntaa, jossa jokaisessa on tuomiokapituli. Siihen kuuluu muun muassa hiippakunnan piispa ja pappeja.

Fagerholmille pappisviran menetys on riski, jonka hän on valmis ottamaan. Hän luopui vuodevaihteessa seitsemän vuotta kestäneestä papin toimesta ja ryhtyi psykoterapeutiksi. Oikeus harjoittaa papin ammattia säilyy kuitenkin koko elämän, jos sitä ei viedä pois.

Fagerholm on aiemminkin ollut esillä kirkon tasa-arvokysymyksissä. Esimerkiksi pari vuotta sitten hän siunasi naisparin Helsinki Pridessa. Tuolloin Fagerholmin odotettiin joutuvan vaikeuksiin.

Hän tuohtui kirkolle siitä, että seksuaalivähemmistöt saavat erilaista kohtelua kuin muut, sillä heidän puolestaan rukoillaan, kun muita vihitään ja siunataan.

Kiistely kirkon kanssa ei kuitenkaan ole syy siihen, miksi Fagerholm luopui kokopäiväisestä pappeudesta.

”Olen perheellinen mies, jolla on kaksi pientä lasta. Papit tekevät seurakunnissa tosi pitkää päivää ja ovat kaikki viikonloput töissä. Tein ratkaisun, että on tärkeämpää olla hyvä isä lapsilleni kuin seurakuntapastori.”

Pappeihin kohdistuvasta uhkailusta kertoi ensimmäisenä Valomerkki-verkkomedia.