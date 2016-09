Sunnuntaiksi luvassa poutaista ja paikoin aurinkoista ulkoilusäätä

Sunnuntai valkenee Suomessa poutaisessa säässä, ja pilvisyys on vaihtelevaa. Paikoin voi esiintyä aamusumua.

Iltapäivällä sää on koko maassa poutainen ja pilvisyys on edelleen vaihtelevaa: aurinkokin näyttäytyy paikoin. Sunnuntain päivälämpötila on enimmäkseen 11 ja 15 asteen välillä.

Poutainen ja heikkotuulinen sää jatkuu aina sunnuntai-iltaan asti. Ainoastaan käsivarren Lapissa saattaa tulla heikkoja sateita.

Maanantain vastaisena yönä Pohjois-Lapissa voi sadella vähän, muualla maassa yö on poutainen ja monin paikoin selkeä. Maanantaina aamulla voi paikoin esiintyä sumua, kun taas iltapäivällä on poutaa tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Aurinkokin voi näyttäytyä.

Maanantaina iltapäivällä sää on varsinkin etelässä ja lännessä melko aurinkoista, kun taas idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila vaihtelee koko maassa 12 ja 16 asteen välillä.

Muualla Euroopassa sää on nyt laajalti epävakaista aina Välimereltä Keski-Eurooppaan asti. Fennoskandian säätä hallitsee korkeapaine.

Kaikkein lämpimintä on Välimeren itäosassa: siellä lämpötila voi kivuta jopa 35 asteeseen.