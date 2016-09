Vihreiden Niinistö: Nato-jäsenyyttä ei nyt kannata haikailla

Fakta Feminismiäkin mukaan turvallisuuteen Vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjaus korostaa yhteistyötä EU:n ja Ruotsin kanssa. Todellisia uhkia ovat vihreiden mukaan kansainvälinen epävakaus, hybridisodankäynti, ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen. Uutta on feministinen turvallisuuspolitiikka, joka korostaa naisten asemaa kriisinhallinnassa. Asevelvollisuutta vihreät uudistaisivat asteittain kohti tasa-arvoa ja kansalaispalvelua.

Suomen suurimmaksi puolueeksi ainakin kuntavaaleissa ja maan suurimmissa kaupungeissa havitteleva vihreät aikoo nostaa valtakunnallista profiiliaan myös puolustuspolitiikassa, sanoo puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö.

”Mehän olemme yleensä korostaneet laajaa turvallisuuspolitiikkaa, mutta nyt on aika nostaa esiin myös sotilaallista asiantuntemustamme unohtamatta esimerkiksi energia- ja ympäristöpolitiikkaa sekä Arktiksen geopolitiikkaa”, Niinistö sanoi HS:lle Vantaan Tikkurilassa lauantaina.

Vihreiden puoluevaltuuskunta pui kaksipäiväisessä kokouksessaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Sunnuntaina kokouksessa on määrä hyväksyä erityinen turvallisuuspoliittinen linjaus, jonka luonnosta käsiteltiin lauantaina.

Niinistö torjuu sen käsityksen, etteivät vihreät ole tähän asti juuri näyttäytyneet ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa painottavana puolueena. ”Meillähän on alan johtavia ajattelijoita, kuten Pekka Haavisto, Heidi Hautala ja minä. Ja yhä enemmän alan asiantuntijoita tulee joukkoihimme.”

Niinistö viittaa upseeriuran tehneeseen Jarmo Niemiseen, joka loikkasi vuosi sitten kokoomuksesta vihreisiin.

Mitään suuria muutoksia Niinistö ei lupaa vihreiden maltilliseen ja pieniä askelia korostavaan ulkopolitiikkaan, eikä esimerkiksi puolueen nuivahko Nato-kanta ole muuttunut miksikään parissa vuodessa.

Niinistö korostaa Suomen omaa uskottavaa puolustusta, jossa yhteistyö esimerkiksi Ruotsin kanssa korostuu materiaalihankinnoissa. Tosin hävittäjien hankinnassa on Niinistön mukaan myös muita mahdollisia yhteistyökuvioita muiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen etu on Niinistön mukaan myös entistä syvempi EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö. Esimerkiksi harjoittelua kriisitilanteita varten on lisättävä, samoin sitoutumista toisten auttamiseen. Myös voimavaroja ja materiaalihankintoja pitää sovitella yhteen niin, että ”yhdessä olemme enemmän”.

”Natohan on puhdas sotilasliitto”, Niinistö muistuttaa ja arvioi, että Nato-jäsenyyden haikailu ei tässä tilanteessa toisi lisää vakautta, vaan aiheuttaisi entistä enemmän jännitteitä esimerkiksi Itämeren alueella.

Toisaalta Venäjääkään ei pidä Niinistön mukaan liikaa myötäillä, vaan olla sen kanssa vuoropuhelussa kunnioittaen samalla kansainvälistä oikeutta.

”Suomen on osaltaan osoitettava, että Venäjän on palattava kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja naapurimaidensa suvereenia asemaa”, Niinistö sanoo ja uskoo, että avain sopuun on yhä Ukrainassa: ”Minskin sopimuksen toteutumista on vauhditettava.”

”Me uskomme, että EU-jäsenyys on rauhan ja vakauden projekti. Tietysti Britannian lähtö tuo epävakautta EU:n tulevaisuuteen, mutta helpottaa toisaalta EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa”, Niinistö summaa.

Valtuuskunnan kokouksen avauspuheessaan Niinistö arvosteli pääministeri Juha Sipilän (kesk) Bratislavassa perjantaina antamia lausuntoja siitä, että Suomi voisi keskitien kulkijana hyötyä Britannian lähdön eli brexitin aiheuttamasta epävarmuudesta.

Niinistö tulkitsi Sipilän lausunnot niin, että tämä olisi poimimassa rusinoita pullasta, jollainen ajattelu on Niinistön mukaan EU:n ongelmien syy.

”Lausunnollaan Sipilä asettuu Unkarin ja Puolan kaltaisten maiden johtajien joukkoon. Suomi ei ole maa, joka käy haaskalla.”