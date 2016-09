Kuka onkaan haavoittunut herttua ja kuka ritari, kun työllisyystyöryhmä juonii työttömien ansioiden kohtalosta?

Fakta Ansiosidonnaisen työttömyysturva pitäisi muuttaa niin, että se kannustaisi tai pakottaisi nykyistä enemmän hakemaan töihin Esityslistalla on myös yli 60-vuotiaiden eläkearmahdus, vaikka siitä on jo käytännössä päätetty Etsiä keinoja, miten ansiosidonnaista työttömyysturvaa voisi käyttää palkan osana ja starttirahana Etsiä keinoja, miten vaikeasti työtä saavat nuoret pääsisivät edes kokeilemaan työtä Etsiä keinoja, miten vaikeasti työllistyviä saataisiin töihin yhdistämällä palkka ja tukia

Jos maailman arvostetuin näytelmäkirjailija William Shakespeare (1564–1616) eläisi tänään, hän voisi asettaa ihmismielen heikkouksien tutkintansa näyttämölle, jossa ei juonittelisi kuninkaat tai ruhtinas- ja kauppiassuvut vaan suomalainen vallan ydin nimeltään kolmikanta.

Vaikka murhia ei tapahdu ja rakkaus ei ole varsinaisesti agendalla, niin jännitteiseen kolmikantaan on helppo asettaa niin tragedioita kuin komedioitakin ja etenkin tragikomedioita. Hallituksesta sekä palkansaajien ja työnantajien edunvalvojista koostuvaan kolmikantaan kun tiivistyy taistelu tuottavuuden hedelmistä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.

Tästä on oiva todiste kuluneet 1,5 vuotta, kun kansalaiset ovat voineet katsomosta seurata, kun palkansaajien etuja leikkaavaa ja työaikaa pidentävää kilpailukykysopimusta (kiky) solmittaessa harva se päivä uhkailtiin pienen ihmisen kohtalolla. Kerran jo joukkoja komennettiin asemiin rautatieasemalle.

Draaman ainekset ovat nähtävissä myös viime viikon perjantaina työnsä aloittaneessa työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoista ja virkamiehistä koostuvassa työllisyystyöryhmässä, joka on kolmikannan seuraava tanner.

Ryhmän puheenjohtaja on ilmiselvä Richard III -näytelmän lojaali hovimarsalkka William Hastings, valtion talouden vartija. Hän on valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Aivan kuten Shakespearen Hastingsilla, Hetemäellä on lehmänhermot, tolkuton tietämys ja yöunet vähäksi jättävä työmoraali. Hetemäellä on myös ailahtelevainen, tuhlaamiseen taipuvainen ja jatkuvasti vaihtuva työnantaja eli Suomen hallitus.

Hetemäki on kärsivällinen kuuntelija. Hänen on vaikea kuvitella toistavan ryhmän jäsenille Shakespearen Macbethin sanoja ”Sa kieltäs tulet pieksemään, no, joutuun!”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on tietysti tämän draaman kuningas, mutta hän ja hallitus ovat myös kuin Shakespearen Myrskyn herttua ja taikuri Prosperos, joka elelee eristyksessä saarella, jonne hänet ovat veli Antonion ja Napolin kuningas Alonson juonitelleet.

Antonion ja Alonson tuovat väkisin mieleen työntekijöiden palkansaajajärjestöt SAK:n, STTK:n ja Akavan ja miksei myös työnantajien edustajat EK:n ja Kuntatyönantajat, jotka ovat kikyyn suostumalla onnistuneet sitomaan hallituksen kädet.

Sopimuksessa kun on lause, jonka mukaan hallitus valmistelee työlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa. Tällä lauseella kolmikanta heräsi taas täyteen voimaansa.

Mutta kuten Prosperos, myös Sipilä yrittää käyttää taikavoimiaan ja päästä taas hallitsemaan maata ilman kolmikannan työmarkkinajärjestöjen tapaa jarruttaa hallituksen haluamia uudistuksia.

Kuin Julius Ceasarin triumviraatti, ovat hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset antaneet Hetemäen ryhmälle tehtäväksi laatia esitys, joka tuo 10 000:lle työttömälle työtä. Esityksen pitäisi koostua viidestä triumpiviraatin esittämästä kokonaisuudesta, mutta myös työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia otetaan huomioon.

Työllisyystyöryhmän työn ajan Prosperos-Sipilä seuraa kolmikantavääntöä saareltaan. Antonion ja Alonson arvaavat, että jos ryhmä ei saa päätöksiä, Prosperos ottaa käyttöön taikakeinonsa ja jyrää lain, jolla hallitus muuttaa työttömyysturvaa haluamallaan tavalla.

Antonia ja Alonson ovat valmiit löytämään ratkaisun, mutta omilla ehdoillaan. Ongelma on, että heidän välillään on draamaan kierroksia tuovia erimielisyyksiä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle kävisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentäminen mutta ei ansiosidonnaisen käyttö osana palkkaa tai starttirahaa, koska sen mielestä se asettaa firmat eriarvoiseen tilanteeseen.

Etenkään palkansaajajärjestö SAK:ssa valtaa pitävät herttuat eli liittojen puheenjohtajat eivät sen sijaan tule hyväksymään mitään, mikä edes näyttää herttuakunnan hallintoaktiivien silmissä heikennykseltä työttömyysturvaan. Sen sijaan ansiosidonnaisen käyttö palkanosana voisi jotenkuten menetellä.

Vaikeaksi tilanteen tekee se, että monet liittojohtajat olivat lähes menettäneet asemansa juuri päättyneessä suuressa kiky-taistelussa, kun he ajoivat omiensa parissa läpi sopimusta. Heidän palkkansa maksavat kansanosat huutavat taas: Missä lie nuo luvatut työpaikat!

Jotta Prosperos ei käyttäisi taikavoimiaan ja nostata myrskyä, herttuakunnat ovat lähettäneet työryhmään ansiotuneita asiantuntijaritareita.

SAK:sta mukana on sosiaalituet mennen tullen hallitseva järjestön modernisti ajattelevaa siipeä edustava johtaja Saana Siekkinen.

Akavasta ryhmään tuli suurin yllätys, taustajoukoissa tähän asti näkynyt työvoimapalveluja tunteva ekonomisti Heikki Taulu. STTK:sta mukana on luovasti ajatteleva entinen vasemmistoliiton puoluesihteeri, pääekonomisti Ralf Sund.

Kuntatyönantaja on lähettänyt kolmikantavääntöön kakkosmiehensä, kokeneen neuvottelupäällikön Jorma Palolan ja EK muun muassa eläkeuudistusta rakentaneen entisen sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteerin Vesa Rantahalvarin.

Vaikein ryhmän viidestä tehtävästä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen, niin että se innostaa ihmisiä etsimään töitä tarmokkaammin kuin nykyjärjestelmä. Mallina ovat muut Pohjoismaat.

Työryhmässä riittää osaamista, ja he saisivat sovittuun aikaan eli syyskuun loppuun keskenään ratkaisun kasaan, jos vain saisivat itse päättää.

Ritareilla on kuitenkin käskijänsä. Työryhmän päällepäsmärinä tulee aika ajoin kokoontumaan ryhmä, jossa ovat kikystä tutut ministerit ja työmarkkinoiden puheenjohtajat.

Päällepäsmäreilläkin on käskijänsä. He ovat äänestäjät. Sekä liittojohtajat, jotka ovat antaneet ryhmälle hyvin tiukat rajat, millä tavalla ansiosidonnaista saa ylipäätään muuttaa.

Työryhmässä istuu myös viisi virkamiestä. He edustavat tässä draamassa papistoa tai kuninkaan avustajia, joiden esitysten pohjalta työttömän kohtaloa pohditaan.

Työryhmän pöydällä on pyörinyt erilaisia malleja, jotka johtavat mallista riippuen esimerkiksi viiden tai 15 prosentin leikkauksiin karenssipäivien takia. Esimerkiksi jos työtön ei olisi ollut kolmen kuukauden aikana töissä tai muuten aktiivinen, hänen tukeaa voitaisiin leikattaisiin kolmen päivän verran. Tämä johtaisi noin viiden prosentin leikkaukseen.Keskeinen kysymys on se, miten karenssipäivät estävä aktiivisuus määritellään. Mitään ei ole sovittu, ja uusia malleja voi edelleen syntyä.

Lopulta ryhmässä eniten on valtaa sillä, jolla on parhaat ideat. Vain hyvillä ideoilla voi kesyttää palkansaajien ja työnantajien äkäpussiherttuat kuin Kuinka äkäpussi kesytetään -näytelmän Katherinen.

Vain rohkealla jounikkuudella draama voi saada kauniin lopputuloksen kuten Shakespearen näytelmässä Loppu hyvin, kaikki hyvin, jossa neito kekseliäästi saa murrettua ylhäisömiehen perinteiset ajatuskuviot ja saa hänet puolisokseen.

Kuten aikaisemmin kolmikannassa, jos palkansaajat ja työnantajat löytävät yhteisen ratkaisun, Prosperos-Sipilä ei oikein voi muuta kuin hyväksyä sen. Etenkin jos kuninkaan avustajien taskulaskin tuottaa ratkaisun lopputulokseksi 10 000 työpaikkaa.