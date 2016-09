Sisäministeri Risikko Asema-aukion pahoinpitelystä: Äärijärjestöjen toiminnan laillisuus arvioidaan uudelleen

Sisäministeri Paula Risikko (kok) sanoo, että äärijärjestöjen toiminnan laillisuus ja se, voitaisiinko väkivaltaisia toimia tehneiden järjestöjen toimintaan puuttua, arvioidaan Helsingin Asema-aukiolla viime lauantaina tapahtuneen pahoinpitelyn takia.

Risikko kommentoi asiaa HS:n kysyessä ministerin kommentteja pahoinpitelyyn.

Helsingin rautatieaseman edustalla viikko sitten pahoinpidelty mies kuoli perjantaina Meilahden sairaalassa. Poliisi vahvisti lauantaina HS:lle, että rautatieaseman lähellä järjestettiin tuolloin Suomen vastarintaliikkeen mielenosoitus. Poliisi ei kuitenkaan kommentoinut, liittyvätkö pahoinpitely ja mielenosoitus toisiinsa. Uhrin isän mukaan poika oli pahoinpidelty sen jälkeen, kun tämä oli kommentoinut vastarintaliikkeen toimintaa.

Risikon mukaan poliisi ja valtakunnansyyttäjän virasto arvioivat äärijärjestöjen toimintaa ja mahdollisuuksia puuttua niiden toimintaan tai perustamiseen viimeksi vuonna 2012 sen jälkeen, kun kirjastossa Jyväskylässä sattui puukotustapaus äärioikeiston toiminnasta kertovan kirjan julkistamistilaisuudessa.

Syntyneessä analyysissä päädyttiin Risikon mukaan vuonna 2012 siihen, ettei lainsäädännöllä pystytä vaikuttamaan väkivaltaisuuksiakaan tehneiden järjestöjen toimintaan.

”Silloin arvioitiin, etteivät tällaiset porukat lakia noudata. Vaikka laki sen kieltäisi, he kokoontuisivat silti. Nyt on paikallaan arvioidaan uudelleen, että onko tässä mitään tehtävissä”, Risikko sanoo.

Risikon mukaan arvio valmistunee suhteellisen nopeasti.

”Eihän siinä nyt kauaa voi mennä”, hän sanoo.

Myös suojelupoliisi seuraa ministerin mukaan äärijärjestöjen toimintaa Suomessa.

”He seuraavat erittäin vakavasti ja vahvasti. Suojelupoliisin toiminnasta on tietysti parasta kysyä heiltä, mutta tiedän että he asiaa seuraavat. Se on osa sitä poliisin toimintaa”, Risikko sanoo.