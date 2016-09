Pitäisikö ääriliikkeiden toimintaan puuttua? HS kysyi hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johdolta

Tästä on kyse

Mies pahoinpideltiin Helsingin Asema-aukiolla rautatieaseman vieressä lauantaina 10. syyskuuta. Vajaa viikko myöhemmin perjantaina hän kuoli Meilahden sairaalassa.

Poliisi on vahvistanut, että miespuolinen uhri oli saanut pahoinpitelyssä iskuja pään alueelle. Poliisi ei ole ottanut kantaa epäiltyyn tekijään tai tekijöihin, tekotapaan eikä siihen, liittyvätkö kuolema ja pahoinpitely toisiinsa.

Poliisi on vahvistanut, että rautatieaseman lähellä järjestettiin 10. syyskuuta Suomen vastarintaliikkeen pienimuotoinen mielenosoitus. Uhrin isän mukaan poika oli pahoinpidelty vastarintaliikkeen kokoontumisen yhteydessä, kun tämä oli mennyt kommentoimaan vastarintaliikkeen kokoontumista. Poliisi ei kuitenkaan ole kommentoinut, liittyvätkö pahoinpitely ja mielenosoitus toisiinsa.

Suomen vastarintaliikkeen nettisivuilla julkaistiin video, joka on väitetysti otettu Asema-aukiolta 10. syyskuuta. Videolla näkyy miehiä, jotka pitelevät vastarintaliikkeen lippuja. Videon loppuvaiheilla näkyy myös maassa makaava mies, jonka pään vieressä on verta. Mies on uhrin isän mukaan hänen poikansa.