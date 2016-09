WWF kritisoi Natura-päivitystä saimaannorpan unohtamisesta Puruvedellä

Fakta Natura 2000 suojelee alueittain tiettyjä lajeja Natura 2000 suojelee vain niitä lajeja tai luontotyyppejä, jotka on merkitty kunkin alueen perusteiksi. Päivitystä tehdään, koska alueiden luontoarvoista ja niiden kehittymisestä on kertynyt uutta tietoa. Esitys on lausuntokierroksella syyskuun loppuun saakka. Esityksessä on mukana muun muassa kolme uutta lajia: luhtakultasiipi-perhonen, kaskikeiju-kovakuoriainen ja serpentiiniraunioinen-saniaiskasvi. Uusia alueita ei esitetä, mutta vedenalaisen meriluonnon takia vanhoja alueita laajennetaan Hangon Tulliniemen edustalla, Saaristomeren alueella ja Kustavissa.

Luonnonsuojelujärjestö WWF kritisoi ympäristöministeriötä saimaannorpan unohtamisesta Puruvedellä meneillään olevassa Natura-alueiden täydennyksessä.

Ympäristöministeriö päivittää parhaillaan Natura-verkoston tietoja. Ministeriön esityksessä on mukana Saimaaseen kuuluva Puruvesi. Ennakko-odotuksista huolimatta alueen perusteena olevien lajien luettelossa ei kuitenkaan mainita saimaannorppaa.

Natura suojelee vain niitä lajeja ja luontotyyppejä, jotka on mainittu kyseisen alueen perusteissa.

WWF ihmettelee tätä, sillä ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaisemassa saimaannorpan suojelustrategiassa yhtenä tavoitteena oli lisätä saimaannorppa Puruveden Natura 2000 -alueen lajiluetteloon.

”On erikoista, että nyt kun Natura-verkostoa täydennetään ja norppakanta on strategian julkaisun jälkeen enemmän vakiintunut Puruvedellä, sitä ei esitetäkään otettavaksi mukaan”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF:sta.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen perustelee saimaannorpan jättämistä pois Puruveden lajiluettelosta sillä, ettei sieltä ole toistaiseksi löydetty norpan pesiä.

”Tiedossa on, että norppa sielläkin on, mutta pesintöjä Puruveden alueella ei ole vielä ollut. Siksi se ei ole ihan vielä samassa kategoriassa kuin muut Natura-alueet, joilla se on jo suojelun perusteena”, Korpelainen sanoo.

Saimaannorpan makuupesiä on WWF:n mukaan löydetty Puruvedeltä säännöllisesti vuodesta 2007 lähtien. Tänä vuonna alkukesästä Itä-Suomen yliopiston tutkimuksissa Puruvedellä tavattiin ainakin viisi eri norppayksilöä.

Tolvasen mukaan pesien löytyminen on vain ajan kysymys.

Hänen mukaansa pesintäperustetta ei noudatettu esimerkiksi Luonterilla, jossa saimaannorppa on ollut Natura-alueen perustelajien luettelossa jo ennen pesien löytymistä. Kortelaisen mukaan tämä selittyy sillä, että Luonteri on ollut Natura-alueissa niiden perustamisesta lähtien.

Kortelainen sanoo, että Natura-alueiden päivityksiä on tarkoitus tehdä 6–10 vuoden välein.

”Tilannetta seurataan. Jos alkaa näyttää siltä, että Puruvedestäkin muodostuu sellainen elinympäristö saimaannorpalle, että se siellä pesii ja lisääntyy, asia täytyy harkita uudelleen”, hän sanoo.

”Tässä vaiheessa käytettävissä olevin tiedoin on päädytty tähän, ettei sitä ole otettu vielä suojelun perusteeksi.”

Norppakanta on ollut hitaassa kasvussa, mutta se on yhä erittäin uhanalainen.

WWF:n mukaan kannan kasvu ja norpan leviäminen uusille alueille kuten Puruvedelle olisi välttämätöntä, jotta laji olisi paremmin suojassa geneettiseltä köyhtymiseltä ja lämpenevien talvien uhalta.

Jos norppa olisi Naturan lajiluettelossa myös Puruvedellä, se tarkoittaisi muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista myös siellä. Verkkokalastus on norpan suurin akuutti uhka.

Tänä vuonna on tullut ilmi kaksi laillisiin muikkuverkkoihin kuollutta kuuttia eli saimaannorpan poikasta. Tänä vuonna muikkuverkot poistettiin keväisen verkkokalastuskiellon piiristä. Tolvasen mukaan kesän kuuttikuolemat osoittavat, että kaikki verkot ovat vaarallisia kuuteille.