Viikko alkaa pääkaupunkiseudulla aurinkoisessa säässä

Suomi kuuluu korkeapaineen alueeseen, ja viikko alkaa poutaisena. Pilvisyys on vaihtelevaa.

Pääkaupunkiseudulla maanantaiaamu valkenee monin paikoin aurinkoisena. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 15 asteen tuntumaan, pilvisillä alueilla on viileämpää.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa, ja etenkin lännessä voi esiintyä pilvilauttoja. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä, lämpimintä on länsirannikolla.

Myös pohjoisessa maanantaista on tulossa on poutainen. Lapissa pilvisyys on runsasta, ja pilvisyys lisääntyy iltaa kohti myös muualla. Lämpötila pysyttelee noin kymmenessä asteessa.

Maanantai-iltana ja tiistain vastaisena yönä sää jatkuu poutaisena, mutta pilvisyys lisääntyy hieman.

Tiistainakin on odotettavissa poutasäätä. Pilvisyys on runsasta, mutta aurinkokin näyttäytyy paikoin. Päivälämpötila on 15 asteen tuntumassa tai hieman vähemmän.

Kaakkois-Euroopassa vallitsee matalapaine sateineen. Länsi-Euroopasta Skandinaviaan taas yltää heikko korkeapaineen alue.