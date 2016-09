Syyllisyys painaa sairaan lapsen kanssa kotiin jääviä vanhempia – ”Työnantajalta olen saanut satikutia”

Sairaan lapsen hoitovapaa ja työnantajan suhtautuminen siihen vaikuttaa merkittävästi lapsiperheen arkeen. Tämä kävi ilmi HS:n kyselyssä, johon vastasi yli tuhat suomalaista. Kokemukset olivat suurelta osin myönteisiä, mutta monet kertoivat myös tylystä kohtelusta.

Enemmistö vastaajista, 74 prosenttia, ilmoitti, että työpaikalta voi lapsen sairastuessa jäädä pois omalla ilmoituksella. Lopuilta vaadittiin todistus – joko lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittamana.

Vastaajat saivat olla kotona oman ilmoituksen turvin keskimäärin kaksi ja puoli päivää. Palkkaa heille maksettiin keskimäärin kolmelta päivältä.

Todistuksen vaatimisesta vanhemmilla ei ollut hyviä kokemuksia.

”Itse saa olla omalla ilmoituksella pois mutta sairaalle lapselle pitää hakea lappu terveysasemalta. On käynyt mielessä, että pitäisi vaan itse ilmoittautua sairaaksi, niin säästyisi lapsi turhilta kärsimyksiltä”, kertoi yksi vanhemmista.

Toinen piti typeränä, että työnantaja vaatii sairaalta lapselta todistuksen. ”Lapsella on vaikka flunssa ja kuumetta, niin täytyy raahata lapsi terveyskeskukseen tartuttamaan mummot ja papat. Itse saa olla omalla ilmoituksella viisi (!) päivää poissa”, hän ihmetteli.

Toisaalta vaikka omailmoitus olikin riittävä, poissaolo työpaikalta ei ollut aina helppoa. Moni kantoi syyllisyyttä tai kärsi esimiehen äänensävystä.

”Työnantajalta olen saanut satikutia, kun olen joutunut olemaan sairaan lapsen kanssa kotona. On vain ihmetelty, että miksi ei puoliso tai miksi ei isovanhemmat”, kertoi yksi vastaajista.

Yleensä omailmoituskäytäntö toimi vastaajien mukaan hyvin. ”Ainoa miinus on lähiesimies, jonka äänensävy on aina vähän närkästynyt, kun ilmoittaa olevansa pois lapsen sairauden takia”, yksi vastaaja huomautti.

Jotkut vastaajat toivat esiin myös sen, että työt kasautuvat harmittavasti niille, jotka tulevat töihin, kun muut jäävät kotiin.

”Olen 45 ja ollut monessa työpaikassa. Tiedän että työkaverini ovat lusmunneet ja se lusmuaminen kasautuu. Kivahan se on päivä tai pari viikossa toistenkin töitä tehdä. Koskee sekä lasten että omia sairastumisia”, korosti yksi kommentoija.

Monen vastaajan työnantaja oli joustava ja salli etätyön tekemisen. Tosin etätyökin koettiin välillä pakoksi.

”Koska pomollani ei ole lapsia, meillä on sanaton velvoite tehdä töitä, vaikka lapsi on kipeä. Pomot eivät selvästikään tajua, millaista on, kun kolmevuotias kiljuu vieressä”, kertoi yksi vanhemmista.

Yleistä on tehdä sairauspäivinä etätöitä niin paljon kuin pystyy. ”Miehen kanssa vuorottelemme sairaspäivistä. Se jää, jolla ei ole töissä paha tilanne. Joskus myös vaihdamme vuoroa kesken päivän”, pienten lasten äiti kertoi.

Eri aloilla ja eri työpaikoilla kokemukset tuntuivat eroavan voimakkaasti. Esimerkiksi kouluista ja päiväkodeista koettiin hankalaksi jäädä pois. Yrittäjistä osa piti poisjääntiä helppona, osa mahdottomana.

”Poissaolo on kuormittavampaa kuin työssä käyminen. Ohjeiden tekeminen sijaiselle on jo pelkästään raskaampaa kuin tuntien vetäminen itse”, kertoi opettaja.

”Äitinä koen, että olen ensisijaisesti omia lapsiani varten, mutta syyllisyys poissaolosta on valtava. Tiedän, että kollegat joutuvat paiskimaan töitä kahta kauheammin takiani. Ongelma on niin stressaava, että olen tekemässä alan vaihtoa”, lastentarhanopettaja totesi.

Sosiaalialalla työskentelevällä äidillä oli pelkästään hyviä kokemuksia. ”Tosi myötätuntoista ja perheystävällistä. Olen kiitollinen siitä, että olemme saaneet miehen kanssa jäädä tasapuolisesti kotiin.”

Joissain yrittäjäperheissä tilanne koettiin hankalaksi. ”Jos lapsi sairastuu, täytyy perua päivä. Tulot ovat nolla”, kertoi yksi yrittäjä.

Toiset kokivat yrittäjyyden helpottavan perhe-elämää. ”Mies on yrittäjä, joten pystyy helpommin järkkäämään vapaan, jos tarve tiedossa etukäteen”, yksi äiti kertoi.

Kyttäämisenä moni vastaajista koki sen, että työnantaja laski poissaolopäiviä ja vaati puolisoa todistamaan työssäolonsa. Kouluiltakin pyydetään nykyään todistuksia siitä, että lapsi on ollut varmasti pois koulusta.

”Vaikka lääkärintodistuksia ei tarvita, lasketaan poissaolot, sekä omat että lapsen sairastelut, tarkasti ja kun ne ylittävät tietyn määrän, keskustellaan. Todella tiukkapipoista meininkiä”, yksi vanhemmista kuvasi.

”On noloa, kun puoliso joutuu pyytämään todistusta työssä ololleen. Työnantaja voi ajatella, että olemme käyttäneet väärin minun puoleltani lapsen sairastumista. Ajaa rehelliset ihmiset inhottavaan asemaan”, toinen kertoi.

Töiden ja lapsen hoidon järjestely arjen kiireissä koettiin usein uuvuttavaksi. Joissakin perheissä isovanhemmat olivat hälytettävissä nopealla aikataululla hätiin.

”Onneksi isovanhemmat auttaa. Viime viikollakin soitin seitsemältä aamulla mummille Keski-Suomeen, joten ehdin sitten yhdeksi palaveriin hänen saavuttuaan”, perheenäiti kertoi.

Välillä tuntui hankalalta päättää, kumpi vanhemmista jää kotiin. ”Molemmilla on yleensä töitä, jotka jäävät tekemättä, jos on poissa töistä”, yksi vastaajista muistutti.

Sanottua todistuksista ja omasta ilmoituksesta

”Lapsi sairastui viikonloppuna ja maanantaina isovanhemmat tulivat hoitamaan. Tiistai olisi ollut jo toipilaspäivä, mutta kun vietimme terveyskeskuksessa yli kaksi tuntia hakemassa hakemassa minulle töihin lääkärintodistusta, oli lapsi reissusta niin uupunut, että tauti pitkittyi keskiviikkoon saakka.”

”Käytännössä pyydän kuitenkin sairaasta lapsesta hoitajan todistuksen puhelimitse, koska muussa tapauksessa tulee sellainen olo, että ns. lapsettomat ajattelevat minun olevan muuten vain kotona ”sairaan” lapsen kanssa.”

”Kun kolme lastani sairastivat peräkkäin enterorokon, sain olla omalla ilmoituksella pois viikon. Vasta kun itse sairastuin siihen perään, vaadittiin lääkärintodistus.”

”Uuden käytännön mukaan omalla ilmoituksella voi olla jopa seitsemän päivää pois. Esimiehen luvalla.”

”Neljäs hoitopäivä on palkaton. Kierrätämme tarvittaessa tätä niin, että ensin toinen vanhempi ilmoittaa töihin lapsen sairastuneen ja kolmen päivän päästä toinen.”

”Hyvin toimii. Riittää kun lähettää aamulla tekstarin, että lapsi on sairas.”

Sanottua työnantajan asenteista

”Sairaaseen lapsen suhtaudutaan työpaikassani yleisesti ottaen nihkeästi. Suurin osa työntekijöistä on naisia, joilla on lapsia. Itse olen ollut poissa kaksi päivää kahden vuoden aikana lapsen sairastelun takia ja silti tuli sanomista. Mies on hoitanut, kun on opiskelija. Oma mielipiteeni on, että molempien täytyy osallistua sairaan lapsen hoitoon, eikä vastuu saisi jäädä toiselle sen takia, että työnantaja alkaa hankalaksi.”

”Koskaan ei ole ollut työnantajan puolelta ongelmaa jäädä kotiin. Itsestä tuntuu joskus hankalalta, jos on ollut usein pois vähän ajan sisällä.”

”Työnantajani suhtautuu poissaoloihin todella huonosti. Huutaa puhelimeen, syyllistää ja haukkuu. Pelkään jo lasteni sairastumista. Yksinhuoltajana hoidan sairaat lapset aina itse.”

Sanottua etätöistä

”Jään yleensä etätöihin, jos lapsi on sairas. Joskus jos on pahempi sairaus, täytyy ilmoittaa oikeasti työnantajalle.”

”Jäämme mieheni kanssa molemmat etätöihin, joten kun toisella on pakollinen palaveri, voi toinen katsoa lasta ja toisinpäin.”

”Etätyötä olisi mahdollisuus tehdä, mutta se ei kannata sairaan lapsen kanssa, työpäivät kun jäävät kuitenkin vajaaksi tunneiltaan.”

”Etätyö ja sairaan lapsen hoitaminen on harmaata ylityötä.”

Sanottua eri alojen käytännöistä

”Käytännössä minä äitinä hoidan lähes kaikki lapsi sairas -päivät, mies kun ei yrittäjänä saa näistä mitään korvausta ja töiden järjestäminen on hankalaa.”

”Valtiolla asiat on järjestetty mielestäni työntekijän edun mukaisesti.”

”Työpaikallani sijaisen joutuu hommaamaan itse.”

”Työnantajan mielestä yksikin sairauspäivä on liikaa ja varsinkin jos kyseessä on lapsi, niin se vasta turha poissaolo onkin! Jotenkin jokainen poissaolo kostetaan työnantajan puolelta. Näin on ollut kolmessa viimeisimmässä työpaikassa rakennusalalla.”

Sanottua hoitopalvelusta

”Työnantaja tarjoaa myös sairaan lapsen kotihoidon. Tämä on mahtava etu, jos työtilanne ei jousta.”

”Työnantaja maksaa sairaalle lapselle hoitajan kotiin, koska olen ns. avainasemassa työssäni. Tätä myös oletetaan käytettävän, mikä tuntuu kauhealta ihan pienen lapsen kohdalla.”