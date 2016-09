Puolustusvoimien valmiuspäällikkö: Valmiutta ei ole nostettu Suomessa

Suomen puolustusvoimien valmiutta ei ole muutettu, kertoo Puolustusvoimien valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Myllykangas.

”Meillä ollaan ihan perusvalmiudessa”, sanoi Myllykangas maanantaiaamuna HS:lle.

Ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter (DN) uutisoi sunnuntai-iltana sotilas- ja tiedustelulähteisiin vedoten, että Venäjän sotilaallinen uhka Ruotsia kohtaan olisi kasvanut.

Puolustusvoimat

Lehden mukaan tämä olisi ollut syynä siihen, että Ruotsin puolustusvoimien komentaja päätti viime viikolla yllättäen jättää Gotlannissa harjoituksissa olleen mekanisoidun jalkaväkikomppanian saarelle.

Prikaatikenraali Markku Myllykangas, onko Suomessa tietoa asiasta?

”Minulla ei ole mitään käsitystä ruotsalaisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. He tekevät ihan omia päätöksiään. Olen kyllä noteerannut uutisen, mutten osaa sanoa siihen sen kummempaa.”

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsiin kohdistunut venäläisuhka olisi luokiteltu huippusalaiseksi. Lehti kertoo, että hallituslähteet myöntävät, että uhka on kasvanut. Puolustusministeri Peter Hultqvist ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa DN:lle.

Ruotsalainen tiedusteluanalyysin professori Wilhelm Agrell arveli DN:lle, että ”tiedustelukuvassa on tapahtunut jotain”.

”Mutta me kansalaiset emme tiedä, mitä se on. Näemme kuitenkin sen seuraukset. Joukkojen nopea sijoittaminen Gotlantiin on poikkeuksellista.”

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén sanoi viime viikolla Ruotsin televisiolle, että ulkoinen tilanne oli huonontunut, minkä vuoksi hän päätti sijoittaa mekanisoidun komppanian Gotlantiin. Bydénin mukaan turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt, mutta mitään välitöntä sotilaallista uhkaa ei Ruotsiin kuitenkaan kohdistu.

Gotlannissa ei ole ollut pysyviä joukkoa yli kymmeneen vuoteen. Ruotsi onkin aloittanut strategisella paikalla sijaitsevan saaren varustamisen uudelleen.

Ruotsin suunnitelmissa on perustaa Gotlantiin kahden komppania suuruinen panssaroitu taisteluryhmä. Toinen rynnäkköpanssarivaunuilla varustettu komppania olisi sijoitettu valmiiksi saarelle. Toisen komppania taistelupanssarivaunut varastoitaisiin saarelle ja miehistö tuotaisiin paikalle tarpeen vaatiessa.

Stridsgrupp Gotlandin piti alun perin olla operatiivisessa valmiudessa vuoden 2018 alussa. Tätä päivämäärää on nyt aikaistettu ensi vuoden heinäkuun alkuun.