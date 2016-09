Hiljaisuus, joka sattuu korviin.

Näin kuvaili tuntojaan viikonloppuna Twitterissä Eeva Lehtimäki, entinen politiikan toimittaja, joka nykyisin työskentelee viestintätoimisto Ellun kanoissa. Perään hän lisäsi joukon tunnisteita: Sipilä. Soini. Orpo. Sadat välittivät viestin eteenpäin.

Viikonloppuna paljastui rikos, jonka kaikkia yksityiskohtia ei vielä tunneta.

Se tiedetään, että Helsingin Asema-aukiolla piti viikko sitten mielenosoitustaan uusnatsien Suomen vastarintaliike. Paikalle tuli mies, joka esitti vastalauseensa.

Poliisille hän kertoi myöhemmin ”kävelleensä ohi ja sylkäisseensä”. Sitten uusnatsien mielenosoituksen osanottaja otti vauhtia ja potkaisi rintakehään miestä, joka päätyi maahan makaamaan. Omalla Facebook-sivullaan uusnatsit kutsuivat tätä ”kurinpalautukseksi”. Mies oli vajaan viikon sairaalassa ja pääsi pois torstaina.

Perjantaina hän kuoli.

Emme tiedä aivan varmaksi, oliko juuri pahoinpitely kuoleman syy. Poliisi olettaa näin ja tutkii tapausta kuolemantuottamuksena.

Se kuitenkin tiedetään, että natsit heiluttivat lippuja Suomen vilkkaimmalla paikalla. Valvomassa ei ollut poliisia. Paikalle tullut ihminen murjottiin ”kurinpalautuksena”.

Ja se on Suomessa ilmeisesti uusi normaali.

Tämä johtuu päättäjien tekojen vähyydestä.

Uusnatsijärjestö on turvautunut väkivaltaan aiemminkin. Vuonna 2013 se yhdistettiin esimerkiksi puukotukseen kirjatilaisuudessa Jyväskylässä.

Verkkosivullaan Helsingissä esiintynyt liike ilmoittaa haluavansa perustaa ”kansallisen hallituksen”, joka luo ”autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen”.

Tuolloinen pääministeri Jyrki Katainen (kok) julisti blogissaan tammikuussa 2013, että jokaisella on vastuu siitä, että ”vihanlietsontaan puututaan ajoissa ja riittävän jämäkästi”. Myös presidentti Sauli Niinistö ja silloinen eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma tuomitsivat tapahtumat.

Kesällä 2015 tapahtui taas. Vastarintaliikkeen mielenosoitus muuttui mellakaksi Jyväskylässä.

Jo elokuussa 2015 pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi Ylellä, että jos ”tämmöinen yhdistys tähtää ja toimii väkivaltaisesti, niin ei minusta sillä ole olemassaolon oikeutusta”.

Mitään ei tapahtunut. ”Autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen” tavoittelu jatkui. Vuonna 2015 kirjattiin kuusi rikosepäilyä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niistä Vastarintaliike liittyi sisäministeriön mukaan viiteen.

Sitten oltiin jo Helsingin Asema-aukiolla palauttamassa kuria.

Tämä näytti vetävän päättäjät vain entistä pahempaan solmuun.

”Väkivaltainen käytös on saatava loppumaan”, vaati Ylellä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen – mies, jonka omiin työtehtäviin asian olisi voinut olettaa kuuluvan.

Sisäministeri Paula Risikko (kok) vaati selvitystä siitä, voitaisiinko äärijärjestöjen toimintaan puuttua. Sanomatta jäi, että Risikko oli hallituksessa myös vuonna 2013, kun Katainen vaati jämäköitä toimia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ilmoitti Twitterissä, että ”tällaista ei voi sallia”.

Sisäministerinä – poliisin siviiliohjaajana – Orpo vaati vuosi sitten, että äärijärjestöjen seuraamista on tehostettava. Vuotta myöhemmin Asema-aukiolla ei natsien lippulinnaa seuraamassa ollut yhtäkään poliisia.

Ei yhtäkään.

Samanlaisesta tyhjän kumisemisesta ei voi syyttää hallituksen kahta muuta kärkihahmoa Juha Sipilää tai Timo Soinia (ps).

He kun eivät viikonloppuna sanoneet mitään.

Tämä on sitä korviin koskevaa hiljaisuutta, joka Suomessa on jatkunut runsaan vuoden ajan.

Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt, toteaa sisäministeriön raporttikin. Mielipiteet ovat jakautuneet voimakkaasti kahtia ja vihapuhe on lisääntynyt, raportti toteaa.

Saman voi todeta kuka tahansa kurkistamalla internetiin tai tosielämässä vaikkapa Helsingin Itäkeskuksessa kuukausikaupalla jatkuneisiin rasistisiin mielenosoituksiin.

On hyvä kysymys, onko hallitus ottanut kehityksen tarpeeksi vakavasti.

Tätä mieltä on tietysti ainakin oppositio: ”hallituspuolueet ovat olleet aivan liian kauan vaiti siitä kuinka ilmapiiri Suomessa on antanut tilaa rasistiselle syrjinnälle”, kirjoitti vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö Facebookissa sunnuntaina.

Maailmalla asiasta on viime aikoina joutunut puhumaan toimittaja Jessikka Aro, joka työnsä vuoksi on joutunut vainotuksi netissä. Hänen mukaansa tilanne ei ole hallinnassa, ja median, poliisin ja muiden viranomaisten pitäisi toimia paljon jämäkämmin.

”Monessa muussa maassa väkivaltaiset ääriainekset pidetään kurissa, mutta minä en saa Suomessa tehdä työtäni toimittajana rauhassa, ilman että perässä on somestalkkaajia ja vihakuvaajia. Kun kerron ulkomailla kokemuksistani, ihmiset kauhistelevat, miten tällaisen annetaan tapahtua Suomessa”, Aro sanoi sunnuntaina HS:n haastattelussa.

Julkisen ilmapiirin arviointi on aina vaikeaa.

Ei ole olemassa kaavaa, jolla voisi laskea, kuinka vihaiset puheet muuttuvat ilmapiiriksi ja milloin ilmapiiri muuttuu teoiksi.

Selvää kuitenkin on, että keskusteluilmapiirin tiukentuessa rohkeus myös äärilaidoilla kasvaa. Viimeksi perjantaina poliisi kertoi Iltalehdelle poistaneensa oululaisessa kauppakeskuksessa hälisseitä Odinin sotureita.

Hallituspuolue perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ritva Elomaa yhdisti viikonloppuna HS:n haastattelussa Asema-aukion pahoinpitelyn suoraan yleiseen ilmapiiriin.

”Ihmisten mielissä kuohuu, koska esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan, vaikka siitä pitäisi puhua avoimesti. Tällaisia lopputuloksia sitten tulee, mikä on ihan järkyttävää”, Elomaa sanoi.

Varovaisestikaan arvioiden Odinit, ääriryhmät, huhumyllyt tai edes ilmapiiri eivät ole olleet Juha Sipilän hallituksen pääfokuksia.

Poliisiylijohtaja Kolehmaista seuraavat luultavasti tämän uran loppuun saakka tammikuun puheet katupartioista vapaaehtoisena talkootyönä, joka on tarpeen vaikeina aikoina.

Pääministeri itse puhuu lähinnä taloudesta.

Henkisestä ilmapiiristä hallituksella näyttää olevan vain vähän sanottavaa, vaikka juuri siinä on tapahtunut yksi Suomen viime vuosien keskeisimmistä muutoksista.

Tämä on se suuri hiljaisuus, joka koskee korvia: hiljaisuus siitä, missä rajat menevät ja mitä niille pitäisi tehdä.

Olivat Asema-aukion tapahtumien yksityiskohdat mitä tahansa, niistä voi muodostua käännekohta, jossa tämä raja lopulta vedetään.

Suomessa on puhuttu pitkään ”tolkun enemmistöstä”, joka hiljaisuudessa torjuu kaikenlaiset ylilyönnit. Tälle enemmistölle näyttää uusnatsien kanssa tulleen mitta täyteen.

Keinoja rekisteröimättömän toiminnan kieltämiselle voi olla vaikea löytää. Politiikassakin äärijärjestöt on kuitenkin tuomittu niin laajalla rintamalla niin moneen kertaan, että nykytilan jatkuminen olisi päättäjille jo häpeä.

Paljon vaikeampi kysymys on se, millaisen ilmapiirin usko ”tolkun enemmistöön” on Suomeen synnyttänyt. Tämän ratkaisemiseen voivat osallistua poliisi ja poliitikot. He voivat tehdä enemmän, jos haluavat – ja jos me haluamme. Kun kyse on kulttuurista, on osin kyse myös meistä kaikista: Siitä, mitä itse sanomme ja mitä ympärillämme sallimme.

Joskus kaikkein tolkullisinta on katkaista hiljaisuus, joka sattuu korviin.