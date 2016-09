Uusnatsien ilmoitus Asema-aukion tilaisuudesta ei vastannut todellisuutta – Poliisi: ”Meidän on pakko luottaa niihin tietoihin, mitä on annettu”

Viikko sitten lauantaina Helsingin Rautatieasemalla pahoinpideltiin mies, joka toimitettiin sairaalaan. Mies vietti sairaalahoidossa useita päiviä, ja kotiutui torstaina. Seuraavana päivänä, eli perjantaina 16. syyskuuta hän kuoli.

Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Lue uusimmat tiedot tapauksesta tästä.

Pahoinpitely tapahtui Rautatieaseman vieressä järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä. Uhrin pahoinpiteli mielenosoitukseen osallistunut mies, jonka poliisi on ottanut kiinni. Mielenosoituksen oli järjestänyt uusnatsistinen Suomen vastarintaliike (SVL) -järjestö.

Rautatieaseman vieressä pidetystä mielenosoituksesta oli ilmoitettu poliisille tapahtumaa edeltävänä yönä sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitetut tiedot eivät kuitenkaan vastanneet tapahtumaa.

”Edellisenä yönä oli tullut ilmoitus, että paikalla jaetaan muutaman hengen toimesta lehtiä. Siitä ei käynyt ilmi tahon nimeä tai tapahtuman todellista luonnetta”, ylikomisario Juha Hakola kertoi HS:lle sunnuntaina.

Ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista kertoo, että lähtökohtaisesti poliisi luottaa siihen, mitä järjestäjä kertoo tapahtumasta mielenosoitusilmoituksessa. Hän myöntää, että sähköisellä lomakkeella voi antaa poliisille tarkoituksella erehdyttävää tietoa.

”Näinpä juuri. Lähtökohtaisesti meidän on pakko luottaa niihin tietoihin, mitä ilmoituksessa on annettu. On tapauksia, että kun soitamme ilmoittajalle perään saadaksemme lisätietoja, hän ei enää vastaa puhelimeen. Se tietysti tosin indikoi meille, että tapahtumaan on syytä lähettää partio paikalle tarkistamaan tilanne.”

Netistä löytyvää ilmoituslomaketta pääsee täyttämään tehtyään sähköisen tunnistautumisen. Se voidaan tehdä esimerkiksi pankkitunnuksia käyttämällä.

Ilmoituslomakkeessa kysytään esimerkiksi yleisen kokouksen järjestäjän nimeä ja henkilötunnusta tai vaihtoehtoisesti Y-tunnusta, eli yritys- ja yhteisötunnusta.

Ilmoituksessa ei esimerkiksi kysytä, kuinka monta osallistujaa paikalle on odotettavissa. Ilmoituslomake jättää muutenkin tapahtumasta tarkemmin kertomisen ilmoittajan harkinnan varaan. Vaikka esimerkiksi tapahtuman tarkoitusta ja tapahtumassa käytettäviä välineitä kysytään, voi kohtiin vastata ylimalkaisesti yhdellä sanalla.

Roimun mukaan mielenosoitusilmoituksia tekevät tahot toimivat yleensä vastuullisesti ja hyvässä yhteistyöhengessä poliisin kanssa. Pahoinpitelyyn johtaneesta mielenosoituksesta ilmoitus oli tehty tapahtumaa edeltävänä yönä.

”Yleensä prosessi menee niin, että meille ilmoitetaan kuukausia, viikkoja tai ainakin päiviä ennen mielenosoitusta. Käymme keskustelua järjestäjien kanssa ja sovimme yhteisistä pelisäännöistä.”

Mielenosoituksen järjestäjä voi ilmoittaa tapahtumaan omat järjestyksenvalvojansa.

”Pakollista se ei ole, mutta kyllä se mielenosoittajien kannalta hyvä asia on. He ilmoittavat silloin poliisille listan tapahtuman järjestysmiehistä, eikä tässä tapauksessa tarvitse olla järjestyksenvalvojakorttia. Mielenosoituksen järjestyksenvalvojat saavat silloin järjestyksenvalvojan oikeudet. Se on hyvä, toimiva systeemi.”

Roimu kertoo Helsingin poliisin saavan vuodessa noin ”parisataa mielenosoitusilmoitusta”.

”Lähes jokaiselle vuoden päivälle riittää kokouksia. Eri puolilla kaupunkia voi olla useampia mielenosoituksia saman päivän aikana.”

Mielenosoituksiin varaudutaan varaudutaan hyvin tapauskohtaisesti. Poliisi seuraa mielenosoituksia sitä herkemmin, mitä ajankohtaisempia aiheita ne käsittelevät. Eräs ajankohtainen aihe on esimerkiksi maahanmuuttoon ja siihen liittyvät ilmiöt.

”Mikä taho järjestää, mitä halutaan vastustaa ja missä mielenosoitus järjestetään”, Roimu luettelee syitä, jotka voivat saada poliisin osoittamaan erityistä mielenkiintoa mielenosoitusta kohtaan.

Roimu ei muista, että hänen virka-aikanaan mielenosoituksia olisi ennalta kielletty.

”Olemme toki puuttuneet vahvastikin ja keskeyttäneet tapahtumia, mutta ennalta tätä ei oikein voi tehdä. Ensin pitää tapahtua jotain, että voidaan puuttua. Mielenosoitusoikeus on Suomessa hyvin vahva, eikä se poliisin suuntaan ole mikään lupa-asia, vaan ihan ilmoitusasia.”

Poliisi voi kuitenkin siirtää mielenosoitukselle osoitetun paikan.

”Jos samaan paikkaan on ilmoitettu mielenosoitus ja vastamielenosoitus, niin usein toinen siirretään yleisen turvallisuuden vuoksi. Samoin jos mielenosoitus on ilmoitettu esimerkiksi suurlähetystön edustalle, siirrämme mielenosoituksen kauemmaksi. Siirto tehdään myös, jos on oletettavaa, että mielenosoitus aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai vaaraa.”

Netistä löytyvää mielenosoitusilmoituslomaketta ei ole pakko käyttää, vaan ilmoituksen voi tehdä hyvin vapaamuotoisesti.

Roimu kertoo poliisin toivovan, että kaikki mielenosoitukset ilmoitettaisiin hyvissä ajoin, mutta mielenosoitusilmoituksen väliin jättäminenkään ei aiheuta mielenosoituksen kieltämistä.

”Ei. Paljon on tapahtumia, joita ei ole etukäteen ilmoitettu poliisille, vaikka tapahtuman luonne huomioiden olisi pitänyt. Poliisi kysyy sitten tapahtumassa järjestäjää ja pyrkii keskusteluun hänen kanssaan. Siinähän se ilmoitus tulee sitten viimeistään tehtyä. Meillä ei ole mitään virallista määrittelyä siihen, kuinka ilmoitus poliisille tarkkaan ottaen tulisi tehdä.”