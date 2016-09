Marko Junkkari HS

Pääministeri Juha Sip ilä (kesk) tuomitsee blogissaan ”väkivallan, rasismin ja vihapuheen kaikissa muodoissaan”.

”Niille ei pidä antaa minkäänlaista tukea tai myötäilyä. Samalla kokoontumis-, järjestäytymis- tai mielipiteenvapaudesta on pidettävä kiinni”, Sipilä kirjoittaa.

Sipilä viittaa blogissaan sekä Helsingin Asema-aukiolla että Kajaanin Otanmäessä tapahtuneisiin väkivallantekoihin.

Asema-aukiolla oli uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen mielenilmaus, jonka yhteydessä järjestön aktiivijäsen pahoinpiteli 28-vuotiasta miestä. Pahoinpidelty mies kuoli vajaata viikkoa myöhemmin. Poliisi epäilee tätä uusnatsijärjestön aktiivia kuolemantuottamuksesta.

Otanmäessä puolestaan epäillään kahta irakilaista turvapaikanhakijaa miehen taposta ja ryöstöstä.

Myös ulkoministeri Timo Soini (ps) niputti blogissaan maanantaina Otanmäen ja Asema-aukion. ”Viime päivien tapahtumat sekä Otanmäessä että Helsingissä ovat yksiselitteisesti väärin. Minun ja Perussuomalaisten mielestä”, Soini kirjoitti.

Soinin kirjoitus on hyvin lyhyt. Siinä on vain viisi lausetta. ”Viattomuus ei vahingoita”, Soini aloittaa tekstinsä. Sen jälkeen hän toteaa:

”Väkivalta on väärin, myös sillä uhkaaminen.”

Sipilä kirjoittaa blogissaan pitävänsä ”erittäin hyvänä”, että sisäministeri Paula Risikko (kok) on päättänyt kartoittaa uudelleen väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden. Edellisen kerran väkivaltaan kannustavien järjestöjen laillisuutta selvitettiin jo vuonna 2013, mutta lainsäädäntöä ei silloin muutettu.

”On tärkeää, että tämä asia perataan nyt läpikotoisin ja huolellisesti, sillä maailma on muuttunut nopeasti. Tarvittaessa lakia muutetaan”, Sipilä kirjoittaa.

Pääministerin mukana on myös syytä selvittää, onko lainsäädäntö ajan tasalla vihapuheisiin ja -tekoihin puuttumiseksi. ”Erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa keskustelu helposti karkaa käsistä. Puhekin on teko”, Sipilä toteaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) totesi Ylen haastattelussa, että väkivaltaiset äärijärjestöt pitäisi kieltää. Orpo sanoi odottavansa, että sisäministeriö saa selvitettyä asian perinpohjaisesti.

”Jos löytyy keinot kieltää väkivaltaa käyttävien poliittisten järjestöjen toiminta, niin kannatan sitä”, Orpo sanoo.

Sipilän mukaan viime päivinä keskusteluun maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista on tullut ”vakava lisäsävy”.

”Vastakkainasettelu on omiaan ruokkimaan kärjistynyttä ilmapiiriä.”

”Nyt on pidettävä pää kylmänä ja sydän lämpimänä”, Sipilä kirjoittaa.

Sipilän mukaan jokainen voi pohtia, mitä itse voi tehdä sen hyväksi, että vainoa ja sotaa pakenevien ihmisten kotoutuminen Suomeen helpottuu.

”Erityinen vastuu on tietysti meillä päättäjillä. Jokaisen on koettava olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, se ei ole pois keneltäkään toiselta. Ihmisarvo on jakamaton”, Sipilä päättää bloginsa.