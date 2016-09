Poliisiylijohtaja Kolehmainen kieltäisi uusnatsien tunnukset lailla: ”Lääkkeet taudin mukaan”

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen haluaa, että äärijärjestöjen tunnusten käyttö kiellettäisiin lailla. Näin poliisi voisi puuttua uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen järjestämiin julkisiin tapahtumiin.

Keskustelu mahdollisuuksista puuttua uusnatsien järjestäytyneeseen toimintaan nousi uudelleen esiin, kun lauantaina 10. syyskuuta uusnatsien tapahtumassa pahoinpidelty mies kuoli sairaalassa seuraavana perjantaina.

Pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta epäillään HS:n tietojen mukaan Suomen vastarintaliikkeen pitkäaikaista aktiivia Jesse Eppu Oskari Torniaista, jolla on aiempaa väkivaltarikostaustaa. Miksi HS julkaisi kuolemantuottamuksesta epäillyn nimen?

”Keinoja puuttua uusnatsien toimintaan käytiin läpi Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa viimeksi vuonna 2013 sen jälkeen, kun liikkeen jäsen puukotti ihmistä Jyväskylän kirjastossa. Tuolloin nousi esiin mahdollisuus kieltää toiminta yhdistyslain kautta”, Kolehmainen kertoo.

”Suomen vastarintaliike ei ole rekisteröity yhdistys. Juttu ilmeisesti viileni.”

Tuolloin poliisiylijohtajana toimi Mikko Paatero. Seppo Kolehmaisesta tuli poliisiylijohtaja vuonna 2015.

Nyt Kolehmainen muistuttaa, että Suomen vastarintaliikkeellä on taustayhdistys tai taustayhdistyksiä. Yhdestä yhdistyksestä kertoi myös Helsingin Sanomat talvella 2015: Pohjoinen perinne –yhdistyksen saaman y-tunnuksen avulla pyöritettiin uusnatsiliikkeen verkkokauppaa. Kolehmaisen mukaan taustayhdistyksetkin tulee nyt käydä läpi.

Yhdistyksen lakkauttamista voi hakea syyttäjäviranomainen tai poliisihallitus. Lakkauttamisesta päättää tuomioistuin.

”Meillä on hyvä syyttäjäyhteistyö. Jos Suomen vastarintaliikkeen toiminta laitetaan aikajanalle, on ilmeistä että yhdistysten lakkauttamisille on enemmän syitä kuin mitä laki tarjoaa järjestötoiminnalle suojaa.”

Mutta riittääkö uusnatsien paitakaupan tai muiden taustayhdistysten lakkauttaminen? Poliisiylijohtaja Kolehmainen ei ole vakuuttunut.

”En ole varma riittääkö se, mutta se on yksi keino työkalupakissamme. Suomen vastarintaliike kertoo avoimesti tavoittelevansa kansallissosialismia ja omassa propagandassaan hyväksyy väkivallan. Järjestöön liittyvät jäsenet harjoittavat väkivaltaa. Ei tällaista voi missään tapauksessa hyväksyä.”

Kokoontumislain puitteissa poliisi voi puuttua myös julkiseen kokoontumiseen. Kolehmainen muistuttaa kuitenkin, että Helsingissä oli samaan aikaan kolme mielenilmausta. Poliisille tehdyssä ilmoituksessa kerrottiin Kolehmaisen mukaan, että muutama ihminen jakaa lehtisiä.

”Uhka-arvio tehdään ilmoituksen perusteella. Tätä tapahtumaa ei ollut ilmoitettu mielenosoitukseksi. Ja resurssit tulevat vastaan.”

Asema-aukiolla kuitenkin kannettiin Suomen vastarintaliikkeen lippuja. Lopulta myös väkivaltaa käytettiin.

Kolehmaisen mielestä kokoontumis- ja yhdistyslakien tarjoamien keinojen lisäksi tarvitaan harkintaa lainsäädännön muuttamisesta. Sisäministeri Paula Risikko (kok) totesi sunnuntaina HS:lle, että lait käydään uudestaan läpi mahdollisten muutostarpeiden varalta.

”Sääntelyä on hyvä pohtia muutenkin, jos esimerkiksi ääriliikkeiden tunnusten kantaminen saataisiin kielletyksi. Jos saamme lisää toimivaltaa, työkalupakissamme on uusia keinoja tehostaa toimintaa. Lääkkeet taudin mukaan.”