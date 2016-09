Kansanedustaja Ville Tavio: Suomen vastarintaliike on rasistinen, mutta sitä ei pidä kieltää

Kansanedustaja, oikeustieteen maisteri Ville Tavio (ps) kertoo monen perussuomalaisen suhtautuvan kriittisesti kiihotus kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeeseen, koska nykyinen eurokansanedustaja Jussi Halla-aho sai aikanaan tuomion tästä rikoksesta hatarin perustein.

”Se on niin tulkinnanvarainen, että se nähdään sananvapauden vastaisena.”

Tavion mukaan kyse on tällöin siitä, voiko uskontoja kritisoida.

”Pelko on siitä, että tulee kaksoisstandardi. Jonkun toisen uskonnon prosesseja saa mollata mutta toisen ei.”

Tavio ei halua kommentoida poliisitutkinnan ollessa vielä kesken sitä, ylitettiinkö Asema-aukion uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen mielenosoituksessa tapahtuneessa pahoinpitelyssä jokin raja suhteessa rasistisiin järjestöihin. Poliisi vaatii pahoinpitelystä epäiltyä vastarintaliikkeen aktiivia vangittavaksi.

Tavio arvioi, että Suomen vastarintaliike on rasistinen järjestö.

”Mutta voin olla väärässä”, hän sanoo.

Pitäisikö Suomen vastarintaliikkeen toiminta kansainvälisten sopimusten perusteella kieltää?

”En menisi lähtökohtaisesti kieltämään siitä huolimatta”, Tavio vastaa.

Hänen mielestään rasistisia järjestöjä ei pitäisi kieltää erillisellä lailla.

Kansanedustaja ja lakimies Antti Häkkänen (kok) sanoo, ettei Suomeen tarvita rasistisia järjestöjä, mutta kielloilla varsinaista ongelmaa ei saada poistumaan.

”Vaikka tällaiset järjestöt kiellettäisiin, mikä lähtökohtaisesti olisi hyvä signaali, se ei riitä”, Häkkänen sanoo. ”Kiellon toteuttaminen olisi hyvin hankalaa. Nyt on selvitettävä ja analysoitava, mitkä ovat keinot, joilla toteutetaan totaalinen ei rasismille ja väkivallalle.”

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikosnimikkeenä haastava siksi, että siinä toisessa vaakakupissa on sananvapaus.

”Kyse on perusoikeuspunninnasta, jossa vastakkain on useita suojattavia perusoikeuksia. Toisaalta on kansalaisten laaja sananvapaus ja toisaalta se, että eri väestöryhmiä ja vähemmistöjä suojataan, jotta ei nostateta sellaista mielialaa, joka voi pahimmillaan johtaa väkivaltaan”, Häkkänen sanoo.

Kansanedustaja, oikeustieteen maisteri Antti Kurvinen (kesk) sanoo, että Suomessa poliisi pystyy puuttumaan järjestys- ja kokoontumislain turvin esimerkiksi häiritseviin kokouksiin.

”Käytännössä rasistiset järjestöt on meillä jo kielletty. Ongelmahan tässä on, että nämä kyseessä olevat eivät ole järjestöjä, vaan joitakin ihme porukoita, jotka pyörivät keskenään.”

Kurvisen mukaan rikoslaissa on jo nyt pykälä, joka kriminalisoi kuulumisen ryhmään, jonka tarkoituksena on rikosten tekeminen.

”Periaatteessa tällainen rasistinen ryhmä voisi olla tämän rikoslain tarkoittama rikollinen ryhmä. Nyt kannattaisi selvittää, voisiko tätä pykälää tarkentaa”, Kurvinen sanoo.

”Mutta ei pidä säätää lakeja, joita ei voi valvoa. Jos kielletään esimerkiksi tällainen rekisteröimätön porukka, niin mitä se tarkoittaa?”

Kurvisen mukaan tavallisten suomalaisten pitäisi herätä siihen, että ilmapiiri on kiristynyt.

”Kaikkien pitäisi tajuta, että hyvinvointi-Suomea ei säilytetä kuin laajoilla vapauksilla, demokratialla ja oikeusvaltion periaatteita noudattamalla. Emme tarvitse myöskään antifasistisia porukoita, jotka rikkovat toisen omaisuutta, tai ekoterroristeja, tai ääri-islamilaisia.”