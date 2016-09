Tuhat porovaroitusta päivässä – uuden sovelluksen tavoitteena on puolittaa porokolarit

Lapin poronhoitoalueella on kehitetty älypuhelimissa toimiva sovellus, joka varoittaa tiellä liikkuvista poroista.

Porokelloksi nimetyn sovelluksen avulla kuljettaja kykenee yhtä nappia painamalla kertomaan muille tiellä liikkujille, missä poro tai poroja on havaittu.

Sovellukselle on suuri tilaus, sillä Suomessa ajetaan vuosittain jopa noin 4 000 porokolaria.

Kolareita on yritetty vähentää mitä erilaisimmin keinoin: poroille on laitettu heijastinpantoja, tien vierustalle on levitetty porojen inhoamaa kanankakkaa ja eläinten sarvia on maalattu loistemaalilla.

Liikkuvaisten eläinten päätymistä törmäyskurssille autojen kanssa on kuitenkin vaikea estää, eikä kolareiden määrää ole aiemmin saatu laskuun.

Porokolareista seuraa harvoin henkilövahinkoja, mutta autot menevät usein ajokelvottomiksi. Myös kuluja syntyy, sillä ajoneuvojen korjaukset maksavat vakuutusyhtiöille vuosittain arviolta 15–20 miljoonaa euroa. Kolariin joutuneita poroja taas korvataan vuosittain noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Porokello-sovellus on kuluneena kesänä ollut kuljetusalan ammattilaisten testikäytössä. Porosovellusta on näppäilty kuorma-autoissa, linja-autoissa, takseissa ja ambulansseissa. Porokellon projektipäällikön Maria Timo-Huhtalan mukaan Lapissa on innostuttu sovelluksesta toden teolla.

”Porokellon kohdalla voi puhua jo villityksestä. Poronhoitoalueella lähes kaikki ovat jo kuulleet sovelluksesta, ja palaute on kaikilta ollut hyvää. Ammattiautoilijat ja Paliskuntain yhdistys ovat tyytyväisiä.”

Testikäyttäjiä oli syyskuussa jo runsaat 600. Porovaroituksia oli maanantaihin mennessä kesän alusta alkaen annettu sovelluksen avulla jo yli 32 000.

”Päivässä tulee noin tuhat varoitusta. Se on paljon, mutta osoittaa vain sen, että homma toimii.”

Toistaiseksi sovellus on vain ammattiautoilijoiden käytössä, mutta Timo-Huhtala toivoo, että esimerkiksi vuoden päästä myös tavallinen kansalainen voisi saada Porokellon käyttöönsä.

”Tämä [sovellus] täytyy saada kaikkien saataville. Itse ajoin sunnuntaina runsaat sata kilometriä, näin neljä kertaa matkan aikana poroja, ja joka kerta sovellus varoitti niistä.”