Liikennelain uudistus lupaa kuluttajille uudenlaisia matkalippuja – kuukausilippuun voisi yhdistellä eri pituisia juna- ja bussimatkoja

”Digiloikka on ollut tärkein koko liikennekaariuudistuksessa”, totesi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ministeriön tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Bernerin mukaan liikennekaari mahdollistaa vastedes yhtenäiset ja mobiilit matkaketjut kuluttajille. Tärkeää on, että liikkumispalveluja koskevat tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteensopivia ja avoimia, ministeri korosti. Liikennekaaressa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteensopivuudesta.

Kaaressa kootaan liikennemarkkinoiden kirjava sääntely yhtenäiseksi laiksi. Tavoitteena on luoda edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille ja yrittäjyydelle.

Lain on määrä tulla voimaan 1. heinäkuuta 2018, eli luvassa on siirtymäaika. Alun perin voimaantuloajaksi kaavailtiin jo vuoden 2018 alkua.

Liikennekaariesityksellä on määrä ennen kaikkea keventää sääntelyä. Kuljetuksia yhdistetään ja erilaisia kalustotyyppejä hyödynnetään.

Kuluttajalle eli matkustajalle se tarkoittaisi sitä, että vastedes voisi tilata ja ostaa mobiilista vaikka kuukausilipun tai matkaketjupaketin, jolla pääsisi liikkumaan eri liikennevälineillä eli niin bussilla kuin junallakin.

Kuljetusyrittäjille se merkitsee sitä, että kaikki lippu- ja reittitiedot pitää avata kilpailijoille vähän samaan tapaan kuin matkapuhelinverkoissa tehdään jo nyt.

Myös erilaiset lupa- ja ammattipätevyysvaatimukset kuljetusalalla on määrä yhtenäistää. Eniten esillä valmistelussa on ollut taksiliikenne, joka kuitenkin on vain 10–15 prosenttia alan markkinoista.

Hallitusohjelmassa tavoitteena on saada aikaan myös julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017.

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Tämä ensimmäinen vaihe koskee tieliikennettä ja toinen vaihe muuta eli rautatie-, vesi- ja ilmaliikennettä. Kolmannessa ”kiillotusvaiheessa” hiotaan vielä yksityiskohtia.