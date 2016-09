Perussuomalaisten kovalla siivellä yhteyksiä ainakin viiteen äärinationalistiseen liikkeeseen

Suomen nykyiseen äärioikeistoon kuuluu ainakin viisi ryhmittymää, joilla on suoria tai epäsuoria linkkejä hallituspuolue perussuomalaisiin.

Radikaalein liikkeistä on Suomen vastarintaliike (SVL). Sen jäsenillä on lukuisia väkivaltatuomioita, ja liike vannoo Hitlerin kansallissosialismin nimeen.

SVL:n tärkein linkki perussuomalaisiin on kansanedustaja Olli Immonen. Immonen on esiintynyt SVL:n aktiivien kanssa ainakin äärioikeiston tapahtumassa Eugen Schaumanin muistomerkillä kesällä 2015. Äärioikeisto pitää Schaumania sankarina, koska tämä ampui venäläisen kenraalikuvernöörin Nikolai Bobrikovin sortokauden aikana 1904.

Laura Mendelin HS

Immonen (ps) jakoi Facebookissa kuvan, jossa on hänen lisäkseen yhdeksän SVL:n jäsentä. ”Kiitos kaikille mukana olleille. Otetaan ensi vuonna uudestaan!” Immonen kirjoitti.

Schaumanin patsaalla oli myös Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Teemu Lahtinen (ps). Kuvassa Lahtisen vieressä seisoo Asema-aukiolla tapahtuneesta pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta epäilty SVL:n helsinkiläisaktiivi.

Tähän samaan nationalismia romantisoivaan joukkoon liittyvät myös itsenäisyyspäivinä 2014 ja 2015 järjestetyt 612-kulkueet. SVL:n jäseniä on toiminut niissä ”järjestyksenvalvojina”. Immonen ja Lahtinen kuuluvat nationalistikirjailija Timo Hännikäisen ja ideologi Kai Murroksen kanssa 612-tapahtumien suunnittelijoihin, mikäli bloggaaja Saku Timosen julkaisema kuvakaappaus Immosen Facebook-sivulta pitää paikkansa. Siihen pääsee tästä.

Kansanedustaja Juho Eerolan (ps) entinen avustaja Ulla Pyysalo on hakenut SVL:n jäseneksi. Eerola tuki Pyysaloa kohun aikana, eikä Pyysalo lopulta eronnut tehtävästään, vaikka aluksi näin lupasi.

Perussuomalaisten jäsenkirja on ollut aikoinaan myös SVL:n perustaneella Henrik Holapalla, joka jätti liikkeen 2014. SVL:lle on kirjoittanut artikkeleita Esa Paloniemi, joka on perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaana Oulussa.

SVL:ää epäpoliittisempi Soldiers of Odin (SOO) on äärioikeistolainen katupartioliike. Kun SOO aloitti, sitä puolustelivat perussuomalaisista kansanedustajista ainakin Pentti Oinonen, Mika Raatikainen, Jari Ronkainen, Veera Ruoho ja Maria Tolppanen, joka loikkasi Sdp:n eduskuntaryhmään.

SOO:sta on linkki SVL:ään, sillä järjestön perusti oululainen Mika Ranta. Hän on ollut SVL:ssä omien sanojensa mukaan ”kannatusjäsenenä”.

Samoihin aikoihin kun SOO perustettiin, syntyi Rajat kiinni -kansanliike. Pian siitä irtautui Marco de Witin johtamana joukko, joka otti nimekseen Suomi ensin. Liikkeiden tapahtumissa ovat puhuneet esimerkiksi kansanedustajat Olli Immonen ja Teuvo Hakkarainen.

Itsenäisyyspäivänä 2015 Kansalaistorilla järjestettiin tapahtuma, jonka avasi kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps). Pian hänen jälkeensä puhuivat puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen ja kansanedustaja Lea Mäkipään avustaja Terhi Kiemunki. Väliaikamusiikkia soitti ohjelmatietojen mukaan useissa äärioikeistolaisten tapahtumissa esiintynyt Stormheit.

Liikkeistä salonkikelpoisin on Suomen Sisu. Sillä on erittäin läheiset suhteet perussuomalaisiin. Suomen Sisu on äärikansallismielinen järjestö, joka lobbaa ja järjestää kokoontumisia. Järjestönä se ei ole tiettävästi syyllistynyt väkivaltaan, mutta Henrik Holapan mukaan se on vuonna 2014 antanut tukensa SVL:n katupartioille.

Suomen Sisun hallituksen eli käräjien kuudesta jäsenestä viisi on perussuomalaisia. Kuudes on toiminut Soldiers of Odinin johtohahmona Tampereella.

Suomen Sisun puheenjohtajan Olli Immosen lisäksi entisiä ja nykyisiä sisulaisia ovat ainakin europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps) ja entinen kansanedustaja James Hirvisaari (ps, Muutos 2011).

Liikkeen jäseniä on myös paikallispolitiikassa, esimerkiksi Vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja Johannes Nieminen (ps) ja Espoon kaupunginvaltuutettu Teemu Lahtinen.