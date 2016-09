Suomalaiset nuoret raittiimpia kuin eurooppalaiset keskimäärin

Suomalaiset 15–16-vuotiaat nuoret erottuvat kansainvälisessä vertailussa raittiimpina kuin eurooppalaiset ikätoverit keskimäärin, ilmenee tuoreesta koululaistutkimuksesta, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

26 prosenttia suomalaisnuorista eli noin joka neljäs sanoi, ettei ole koskaan juonut alkoholia. Vastaava luku eurooppalaisilla yleensä oli joka viides. Ajanjaksolla 1995–2015 alkoholia juomattomien 15–16-vuotiaiden nuorten osuus kasvoi Suomessa ja muuallakin Euroopassa, kertoo tiedotteessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Ruotsissa ja Norjassa raittiita nuoria on vielä enemmän kuin Suomessa, mutta Tanskassa vähemmän.

15–16-vuotiaat suomalaiset juovat itsensä harvemmin humalaan kuin eurooppalaiset ikätoverit keskimäärin. Eurooppalaisnuorista keskimäärin joka kolmas sanoi juoneensa vähintään kuusi alkoholiannosta kerralla kuluneen 30 päivän aikana. Suomalaisnuorista niin ilmoitti selvästi harvempi: 23 prosenttia eli harvempi kuin joka neljäs.

Myös 15–16-vuotiaiden tupakointi on vähentynyt Suomessa ja muualla Euroopassa. ”Suomessa päivittäin tupakoivia nuoria on vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta enemmän kuin muissa Pohjoismaissa”, THL kertoo tiedotteessaan.