Donald Trumpin poika vertasi Syyrian pakolaisia myrkytettyjen karkkien syömiseen

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin poika Donald Trump Jr. on nostattanut kohun vertaamalla syyrialaisten pakolaisten ottamista Yhdysvaltoihin myrkytettyjen Skittles-karkkien syömiseen.

Nuorempi Donald Trump lähetti maanantaina lyhytviestipalvelu Twitterissä viestin, jossa oli kuva Skittles-karkkikulhosta.

Trump kirjoitti kuvan oheen: ”Jos minulla olisi kulhollinen karkkeja ja kertoisin sinulle, että niistä kolme tappaa sinut. Ottaisitko silti kourallisen? Tästä on kyse Syyrian pakolaisongelmassa.”

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN