Eduskunnan puhemies Maria Lohela valittiin vuoden käyttäytyjäksi

Tapaseura valitsi tiistaina eduskunnan puhemies Maria Lohelan Vuoden käyttäytyjäksi.

Tapaseuran puheenjohtaja Kaarina Suonperä perusteli valintaa sillä, että Maria Lohela on puhemiehenä puheenvuoroja jakaessaan toiminut ”tyylikkäästi, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti”.

Myös eduskunta tiedotti puhemiehen saamasta arvonimestä myöhään tiistai-iltana.

Lohelan arvonimen perusteluissa todettiin myös, että puhemies toivoo jokaisen kansanedustajan muistavan arvokkaan ja toista henkilöä kunnioittavan käytöksen.

”Nuorena puhemiehenä Maria Lohela on osoittanut olevansa määrätietoinen ja arvostelua pelkäämätön hyvien tapojen säilyttäjä ja edistäjä. Puhemies on myös muistuttanut asiallisen ja siistin pukeutumisen merkityksestä”, puheenjohtaja Kaarina Suonperä perusteli valintaa.

Maria Lohela on itse luonnehtinut omaa pukeutumistyyliään konservatiiviseksi.

”Olen konservatiivisempi, tavallinen, maltillinen pukeutuja”, Lohela sanoi vajaa vuosi sitten.

Vuoden käyttäytyjän lisäksi Tapaseura valitsi myös kaksi hyvien tapojen lähettilästä tälle vuodelle. Nämä kaksi ovat yrittäjä, juontaja, evankelista Anne Pohtamo-Hietanen sekä entinen freestyle-laskija Pekka Hyysalo.

Samaan syssyyn valittin myös nuoret hyvien tapojen lähettiläät. Valituiksi tulivat laulaja, sanoittaja, näyttelijä Paula Vesala sekä jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi. Näistä valinnoista vastasivat Omnian ammattiopisto ja ArtOmnian artesaaniopiskelijat.

Tapaseura on vuonna 1996 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa hyvien tapojen tuntemusta ja herättää kiinnostusta käytöskulttuurin alalla tapahtuvaan kehitykseen niin meillä kuin muuallakin maailmassa.

Kaarina Suonperä on tunnettu tapakouluttaja, joka on usein julkisuudessa arvioimassa julkisuuden henkilöiden pukeutumista ja tyyliä. Hänellä on kamarineuvoksen arvonimi.