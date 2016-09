Tulli takavarikoi Lapissa 17 760 nuuskapurkkia ja 20 000 euroa käteistä rahaa

Tulli on paljastanut Pohjois-Suomessa nuuskan laajamittaisen laittoman maahantuonnin, jonka seurauksena valtio on menettänyt noin 188 000 euron verotulot.

Tapauksen esitutkinnan aikana Tulli takavarikoi 17 760 purkkia nuuskaa. Määrä kertyi kahdesta eri takavarikosta Lapin läänin alueella kuluvan vuoden aikana. Nuuskaa päätyi Tullin haltuun yhteensä 226 kiloa.

”Kyse on suuresta määrästä, jonka lisäksi takavarikoimme rikoshyötynä nuuskan myynnistä saadut yli 20 000 euroa käteistä rahaa”, kertoo tulliylitarkastaja Tuomo Kunnari.

Tutkinnan aikana pidätettynä on ollut kaksi salakuljetuksesta ja törkeästä veropetoksesta epäiltyä. Toinen heistä on osallistunut kuluvana vuonna nuuskan salakuljetukseen jo neljästi aiemmin. Tullin tutkimusten mukaan näillä aiemmilla kerroilla nuuskaa on myyty eteenpäin yhteensä 280 kiloa.

Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon.

Kunnarin mukaan suurin osa Suomeen laittomasti tuotavasta nuuskasta kulkee Ruotsista Pohjois-Suomeen.

”Ilmiö on aika tuore, sillä Tullin Tornion yksikön alueella tehtiin ensimmäinen suurempi, yli sata kiloa käsittänyt, takavarikko vasta kaksi vuotta sitten”, hän kertoo.

Tavara siirtyy rajan yli henkilö- ja pakettiautoissa.

”Tuoreimman tapauksen kaltaiset suuret määrät vaativat jo pakettiautoa.”

Kunnari muistuttaa, että Tullin ilmoittamat takavarikkomäärät on laskettu aineen nettopainon mukaan ilman pakkausmateriaaleja.

Kun nuuska on kuljetettu salaa Suomen rajojen sisäpuolelle, sen myynti tapahtuu Kunnarin mukaan suurimmaksi osaksi sosiaalisessa mediassa.

”Somessahan tätäkin kauppaa tehdään, mutta nuuskaa kulkeutuu myös kädestä käteen.”

Kunnari kertoo nuuskan salakuljetuksen yleistyneen selvästi aiemmasta. Hänen mukaansa Tullin nykyiset voimavarat kuitenkin riittävät valvontaan.

”Tärkeää olisi saada tavara takavarikkoon jo ennen kuin se päätyy jakeluun. Valtio menettää laittoman maahantuonnin seurauksena suuria summia, sillä nuuskan vero on noin 37 senttiä grammalta.”

Viime elokuussa voimaan tulleen tupakkalain mukaan yksityishenkilö saa tuoda vuorokaudessa omaan käyttöönsä yhteensä enintään kilon verran savuttomia tupakkatuotteita, kuten nuuskaa. Ennen lakiuudistusta nuuskan sallittu tuontimäärä oli 1,5 kiloa.

Lahjaksi savuttomia tupakkatuotteita ei lain mukaan saa tuoda.

Kiellettyä on myös savuttomien tupakkatuotteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse tai vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.