Suomesta löytyi uusia hyttysten välittämiä tauteja – Inkoo-virus on tartuttanut lähes joka toisen suomalaisen

Fakta Hyttyset välittävät taas nivelrokkoa Ilomantsi eli Pogosta antoi nimensä Pogostan taudille, hyttysten välittämälle nivelrokolle, joka tunnistettiin 40 vuotta sitten. Taudin aiheuttaa metsäkanalintujen virus, jonka hyttyset välittävät ihmisiin. Sen tunnusmerkkejä ovat laaja punapilkkuinen ihottuma ja isojen nivelten kivut. Pogostan tautia esiintyy etenkin loppukesällä. Sairastumisia on ollut tänä vuonnakin, etenkin Pohjois-Karjalassa.

Kaksi hyttysten Suomessa välittämää virusta on osoittautunut sellaisiksi, että ne sairastuttavat ihmisiä. Toinen virus on ollut tutkijoiden tiedossa vuosikymmeniä, mutta vasta professori Olli Vapalahden tutkimusryhmä totesi yhteyden sairastumisiin ja havaitsi, että lähes joka toinen aikuinen on kohdannut viruksen jossakin vaiheessa elämäänsä.

Ryhmä löysi myös Itä-Suomen hyttysistä uuden viruskannan, joka sairastuttaa ihmisiä. Se on läheistä sukua Venäjällä yleiselle hyttysten välittämällä virukselle.

Havainnot ovat ryhmään kuuluvan mikrobiologi Niina Putkurin väitöstutkimuksessa, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina.

Molemmat virukset kuuluvat niin sanottuun Kalifornian enkefaliittiryhmään. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa aivotulehduksia ja aivokalvontulehduksia, mutta jäävät useimmiten kokonaan ilman oireita, tai oireet ovat flunssan kaltaisia.

”Inkoo-virus tunnistettiin jo 1964, mutta sen yleisyyttä hyttysissä ei ole tutkittu”, Putkuri kertoo. Aiemmin ei ole myöskään tiedetty, että virus sairastuttaa ihmisiä.

”Pystytimme testin vasta-aineiden löytämiseksi ja tutkimme niiden yleisyyttä Suomessa ja Ruotsissa. Kävi ilmi, että 40–50 prosenttia väestöstä on kohdannut sen tai toisen saman ryhmän viruksen.”

Inkoo-virusta on koko maassa. Sen kohtaamisesta kertovia vasta-aineita on etenkin iäkkäämmillä ihmisillä ja pohjoisessa asuvilla.

”Valtaosa sairastaa viruksen ilman erityisiä oireita, mutta voi tulla myös kuumetta tai kurkkukipua, jotka tulkitaan flunssaksi”, Putkuri sanoo.

”Tauti on vakavampi alle 16-vuotiailla, joista joillekin kehittyy aivotulehdus tai aivokalvontulehdus. Tutkimme 8 000 potilaan aineiston, jossa alle prosentti oli saanut hankalamman taudin.”

Se vei sairaalaan etenkin alle 16-vuotiaita, joista osa sai myös neurologisia oireita. Tauti vaatii sairaalahoitoa, mutta paranee niin nopeasti, että tarkka taudinaiheuttaja jää selviämättä.

Itä-Suomesta tutkijat löysivät uuden hyttysten levittämän viruksen, Venäjällä yleisen Chatanga-viruksen muodon, jota tutkijat kutsuvat Möhkön kannaksi.

Möhkö on kylä Ilomantsissa itärajan pinnassa. Virusmuotoa löytyi Ilomantsin ohella Sotkamosta, mutta alue voi olla laajempikin:

”Virusta ei ole tutkittu paljon. Sen todellista levinneisyyttä ei tiedetä vielä”, Putkuri sanoo.

Tähän virusmuotoon ei liity neurologisia oireita, mutta se voi aiheuttaa rajun kuumetaudin, oksentelua, sekavuutta ja kouristuksia etenkin aikuisille.

”Nämä virukset ovat yleisiä Suomessa. Niitä ei pitäisi unohtaa, kun hoidetaan kesällä sairastuneita”, Putkuri suosittelee.

Nopeasti maailmalla levinnyt zikavirus aiheutti huolta suomalaisillekin kevään ja kesän aikana. Samaan aikaan kotimaassa liikkui hyttysten välittämiä tauteja, joita ei juuri tunnettu. Voiko niitä olla enemmänkin?

”Se jää nähtäväksi.”