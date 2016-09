Kuuban lentopallomiesten raiskaustuomio nousi kansainväliseksi uutiseksi

Kuuban lentopallomiesten raiskaustuomio on noussut kansainväliseksi uutisaiheeksi.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina neljä kuubalaista lentopalloilijaa viiden vuoden vankeuteen törkeästä raiskauksesta, joka tapahtui hotellihuoneessa Tampereella heinäkuun alussa. Yksi miehistä sai kolmen ja puolen vuoden tuomion. Yhden miehen osalta syyte hylättiin.

Tampereen tapahtumista ja lentopallomiesten saamasta tuomiosta ovat kirjoittaneet muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, AP ja Reuters. Niiden kautta uutinen on levinnyt uutissivustoille ympäri maailmaa.

Briteissä tapauksesta ovat uutisoineet esimerkiksi yleisradioyhtiö BBC sekä lehdet The Guardian ja The Independent. Uutisissaan brittimediat kertaavat heinäkuiset tapahtumat ja kertovat käräjäoikeuden antamasta tuomiosta.

Myös yhdysvaltalainen uutiskanava CNN on uutisoinut tapauksesta. Verkkosivuillaan CNN kuvailee sen taustat tiiviisti. Samoin yhdysvaltalaislehti The New York Times on kirjoittanut lentopallomiesten saamasta tuomiosta.

Kuubalaiset lentopalloilijat olivat heinäkuussa Suomessa, koska kohtasivat Suomen miesten lentopallon maajoukkueen Maailmanliigan ottelussa.