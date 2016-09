Akava irtaantuu osin ay-yhteistyöstä – jättää palkansaajajärjestöjen yhteisen edunvalvojan EU:ssa

Korkeasti koulutettujen palkansaajajärjestö Akava ilmoitti keskiviikkona iltapäivällä lähtevänsä Finunions-lobbaustoimistosta.

Kyseessä on kolmen palkansaajien keskusjärjestön, SAK:n STTK:n ja Akavan yhteinen edunvalvoja EU:ssa. Finunions -lobbaustoimisto on toiminut Brysselissä vuodesta 1991. Akavan osuus sen kustannuksista on 109 000 euroa.

HS ennakoi Akavan lähtöä EU:n lobbaustoimistosta jo viikonloppuna. Sekä SAK:n että STTK:n puheenjohtajat sanoivat tuolloin HS:lle, ettei Akava voi yksin valita, missä asioissa se muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä ja missä ei.

”Jos he valitsevat yhteistyön muodot, niin ei se niin käy, että me emme myös valitsisi, sanoi tuolloin SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kertoi lähtöpäätöksestä tiedotustilaisuudessa Akavan kokouksen jälkeen.

Etukäteen järjestön kerrottiin harkitsevan myös eroa Pohjolan ammatillisesta yhteistyöjärjestöstä PSY:stä ja lopettavansa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) rahoittamisen. Tänä vuonna Akavan jäsenmaksu esimerkiksi PT:lle on 273 000 euroa.

Näiden kohdalla Akava päätti jatkaa asian selvittelyä.

”Meidän rahoitusosuutemme kasvaa koko ajan”, Fjäder sanoi.

”Vaihtoehtomalli, mitä selvitetään, on se, että rahat käytettäisiin oman tutkimuksen ostamiseen.”

Aiemmin akavalaisten on kerrottu olleen tyytymättömiä siihen, että Palkansaajien tutkimuslaitos on heidän mielestään keskittynyt tuloerojen tutkimiseen. Akavan on helpompi hyväksyä tuloerojen kasvu kuin muiden keskusjärjestöjen.

Taustalla on pitkä taistelu järjestöjen välisestä vallasta. Historiassa Akava on usein jäänyt katsomaan vierestä, kun SAK tai SAK ja STTK ovat yhdessä päättäneet työnantajien kanssa palkoista, eläkkeestä ja sosiaaliturvasta.