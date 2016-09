Syyskuu on ollut Etelä- ja Länsi-Suomessa paikoin poikkeuksellisen kuiva

Syyskuu on ollut Etelä- ja Keski-Suomessa paikoin jopa poikkeuksellisen kuiva syyskuun alussa koettujen vesisateiden jälkeen, sanoo meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitoksesta. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä satoi 3. syyskuuta 37,6 millimetriä vettä, mutta sen jälkeen tiistai-iltapäivään mennessä millimetrejä kertyi mittausasemalle vain 0,1.

Tyypilliset syyskuun sademäärät vaihtelevat 50 ja 60 millimetrin välillä.

”Tämä on mielenkiintoinen tapaus. Syyskuu on ollut kuiva etenkin lounaassa. Maakuntien välillä on vaihtelua, mutta kuivuudessa kärkisijoilla ovat Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa kuivuudessa. Myös Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savossa on ollut kuivaa”, Korpela sanoo.

”Varsinais-Suomi voi paikoin jäädä tyypillisestä sadekertymästä paljonkin. Se riippuu tietenkin loppukuun sateista, mutta on mahdollista, että loppukuukin on poutainen.”

Pohjoisessa vettä on satanut kuluvan kuukauden aikana etelää tasaisemmin. Rovaniemellä vettä satoi tiistai-iltapäivään mennessä 21,9 millimetriä.

Loppuviikkokin taittuu etenkin Länsi-Suomessa pitkälti poutaisessa syyssäässä, kun Suomen pohjoisosien vaikuttava korkeapaine pitää sateita loitolla.

Torstaina sää on yleisesti poutainen. Päivälämpötilat vaihtelevat 10 asteen molemmin puolin, mutta Lounais-Suomessa lämpötila voi päivällä nousta lähelle 15:tä astetta.

Viikonloppuna suursäätila alkaa kuitenkin muuttua syksylle tyypillisempään suuntaan. Viikonloppua kohden maan itäpuolitse pohjoiseen liikkuva matalapaine tuo Itä-Suomeen epävakaampaa säätä.

”Sen myötä Itä-Suomeen leviää jonkin verran sateita perjantaina. Lauantai on epävakainen, mutta sää alkaa muuttua poutaiseksi sunnuntaita kohden. Suuria sademääriä ei ole”, kertoo päivystävä meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitoksesta.

”Länsirannikko pysyy todennäköisesti poutaisena läpi viikonlopun. Pilvisyys kuitenkin on varmasti runsaanpuoleista.”

Yölämpötilat ovat pääasiassa viiden asteen tuntumassa. Selkeillä alueilla voi kuitenkin olla paikallisesti hallaa tai yöpakkasia. Syyskuu on ollut varsin kuiva, eivätkä yölliset pikkupakkaset uhkaa autoilijoita, Nyman sanoo.

”Vielä ei olla ihan niin pitkällä, että olisi mitään kelivaroituksia tulossa. Aika erikoinen tilanne pitäisi syntyä, että saisimme liukkautta tienpintaan. Se vaatisi kyllä jo vähän kylmempiä ilmamassoja”, Nyman sanoo.