Niinistö: Suomen ja Venäjän rajajärjestely ei kaipaa jatkoa

Erikoinen sopimus rajoituksista Suomen ja Venäjän välisillä pohjoisilla raja-asemilla ei kaipaa jatkoa, vahvistaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Sisäministeri Paula Risikko (kok) sanoi aiemmin tässä kuussa HS:lle, ettei sopimusta ole syytä jatkaa koska tilanne rajalla on vakaa.

”Ymmärtääkseni ministeri Risikko on huolehtinut siitä, että asianomaiset viranomaiset ovat jatkuvasti yhteydessä keskenään. Ja jollei sieltä kuulu mitään hälyttävää, niin miksi ihmeessä me ottaisimme esille jonkun asian, joka ei meitä huolestuta”, Niinistö sanoi keskiviikkona New Yorkissa.

Presidentti on osallistunut kaupungissa YK:n yleiskokouksen huippukokousviikkoon.

Niinistö sopi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa rajoituksista Sallan ja Raja-Joosepin ylityspaikoilla sen jälkeen, kun Suomeen oli tullut Venäjältä viime vuodenvaihteen molemmin puoli yhteensä yli 1700 turvapaikanhakijaa.

Huhtikuussa voimaan astunut sopimus on voimassa 180 päivää, eli umpeutuu ensi kuussa. Sopimuksen mukaan rajaylityspaikkoja voivat käyttää vain Venäjän, Valko-Venäjän ja Suomen kansalaiset.

Suomella on kuitenkin myös valmius palata asian, mikäli uusia ongelmia ilmenee.

”Aivan toinen asia on tietysti, jos tilanne muuttuisi, mutta siitä ei ole mitään viitteitä”, Niinistö sanoi.

Asiantuntijat Suomessa arvioivat yleisesti, että turvapaikanhakijoita ohjattiin Venäjältä järjestelmällisesti Suomen ja sitä ennen myös Norjan raja-asemille. Tulijoiden virta katkesi keralla Putinin käskystä.

Presidentin mukaan sopimuksen päättyminen on Suomelle myönteistä.

”Tavallaanhan se, että tuo väliaikainen sopimus päättyy ja, jos ja kun, palataan normaalitilaan, se on tietysti meille edullisempi tilanne, kuin jos väliaikaista sopimusta jatkettaisi”, Niinistö päätteli.