”Se, että sain kumin koulusta, on just cool” – Kondomien ilmaisjakelulle vain vähän vastustusta

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset ovat tänä syksynä saaneet Kumita-kampanjalta ilmaiseksi kondomin ja tietovihkosen ehkäisystä. Näitä on jaettu kaikkiaan 65 000 nuorelle.

Kumita-kampanjan toteuttavat Väestöliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

14–15-vuotiaat nuoret saavat kondomin terveystarkastuksen tai terveystiedon tunnin yhteydessä, jolloin myös tiedon jakaminen ehkäisystä onnistuu luontevasti.

”Se, että sain kumin koulusta, on just cool. Niillä ehkä vähän pelleillään, koska se on vähän arka aihe. Mutta oikeesti ne kiinnostaa, ja niihin tutustutaan sitten itsekseen”, kahdeksasluokkalainen tyttö kertoo Väestöliiton tiedotteessa.

”Uskon, että ite käytän, kun on sen aika. En kyllä halua tauteja, enkä lapsia varsinkaan”, hän jatkaa.

Toinen kahdeksasluokkalainen tyttö kertoo kannattavansa kampanjan jatkamista.

”Tää voi olla monelle eka ja ainut paikka, mistä voi saada tietoa näistä asioista. Ja saada sen kortsun ekaa kertaa käteen.”

Kampanja ja siihen liittyvä kondomien ilmaisjakelu on Väestöliiton kehityspäällikön Tuulia Råmarkin mukaan herättänyt vain vähän vastustusta.

”Pari koulua on kieltäytynyt vastaanottamasta kondomeja”, hän kertoo.

Kampanja on kyseenalaistettu myös joissakin koululaisten vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa, mutta Råmarkin mukaan ehkäisyvalistukseen liittyviä asioita on pystytty niissä myös selvittämään.

”Kahdeksasluokkalaiset on valittu kondomijakelun kohderyhmäksi, koska heidän terveystiedon opetuksessaan painottuu seksuaalikasvatus.”

Seksielämään liittyvää tietoa nuoret saavat Råmarkin mukaan jo paljon nuorempinakin eri kanavista.

”Olemme vuodesta 2001 lähtien vastanneet nuorten nettikysymyksiin, ja joukossa on ollut hyvinkin nuoria kysyjiä.”

Kampanjan järjestäjien mukaan maksuton ehkäisy ei yllytä nuoria seksikokeiluihin eikä myöskään aikaista niitä.

”Kansainvälisten tutkimusten mukaan käy päinvastoin”, Råmark mainitsee.

Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa nuorten raskaudet, seksitautimäärät ja julkisen terveydenhuollon kulut ovat pienentyneet.

”Heikoimmassa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa olevat nuoret käyttävät ehkäisyä vähiten. Kaikilla ei siis ole varaa ehkäisyyn, ja monesti tällä ryhmällä on ylipäänsä keskivertoa heikommat mahdollisuudet saavuttaa edes julkisen sektorin terveyspalveluja”, Råmark sanoo.

Kumita-kampanja käynnistyi vuonna 2014. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää sen rahoituksesta vuosi kerrallaan. Lisää tietoa osoitteesta www.kumita.fi