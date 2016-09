Hallitus ei esitä uutta lakia väkivaltaisten järjestöjen kieltämiseksi – ne voidaan lakkauttaa soveltamalla nykyistä yhdistyslakia

Hallitus ei aio esittää uutta lakia tai lainmuutoksia väkivaltaisten järjestöjen kieltämiseksi. Sen sijaan tämänkaltaiset järjestöt pystytään lakkauttamaan myös olemassa olevaa yhdistyslakia soveltamalla.

”Yhdistyksen voi lakkauttaa, jos sen toiminta on olennaisesti lakien tai hyvien tapojen vastaista. Laki meillä jo on, mutta sen säännöksiä ei sovelleta käytännössä. Eli toimeenpanossa on kehitettävää”, sisäministeri Paula Risikko (kok) sanoi.

Lakkauttamista ei voi tehdä kevein perustein, sillä yhdistymisvapaus kuuluu perustuslaissa määriteltyihin perusoikeuksiin. Siksi lakkauttamiseen vaaditaan oikeuden päätös.

Kanteen yhdistyksen lakkauttamiseksi voi nostaa syyttäjä, Poliisihallitus tai yhdistyksen jäsen.

Risikon mukaan poliisihallitus ”ottaa nyt kopin” sen analysoimiseksi, esitetäänkö kanteen nostamista Suomen vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi. Tällaista lakkauttamiskannetta ei ole koskaan aiemmin nostettu.

Lakkauttamisen jälkeen toiminnan jatkaminen olisi rangaistavaa.

”Haluamme huolellisesti pohtia asian kaikki puolet ja edetä sitten harkiten”, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

”Olemme todenneet sen, ettei pidä tuudittautua siihen, että yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen ongelma olisi poissa. Pitää puuttua toimintaan ennaltaehkäisyä painottaen.”

Hallitus käsitteli asiaa maanantaina strategiaistunnossaan. Syynä on Helsingin Rautatieaseman edessä Asema-aukiolla tapahtunut pahoinpitely, jonka johdosta Suomen vastarintaliikkeen aktiivia epäillään kuolemantuottamuksesta.

Hallitus aikoo toimeenpanon tehostamisen lisäksi selvittää myös kahta lainmuutosta. Sisäministeriö käynnistää yhdessä oikeusministeriön kanssa arvioinnin, jonka tavoitteena on lakkautettujen väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnusten käytön kieltäminen lailla.

”Väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnuksiin puuttuminen on ongelmallista. Järjestyslaissa ei ole siitä suoraa sovellettavaa säännöstä”, Risikko sanoi.

Lainmuutoksen jälkeen poliisi saisi oikeuden puuttua tunnusten käyttöön. Nykylain mukaan niitä ei voida kieltää.

Oikeusministeriö käynnistää myös arvioinnin kokoontumislain mukaisen ilmoitusmenettelyn muuttamiseksi. Nykyisellään yleisistä kokoontumisista on ilmoitettava poliisille kuusi tuntia ennen tapahtumaa.

Tätä aikarajaa haluttaisiin pidentää, jotta poliisilla olisi enemmän aikaa valmistautua mielenosoituksen turvallisuudesta huolehtimiseen.

Lisäksi hallitus linjasi, että viranomaisille osoitetaan lisää voimavaroja puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi nettipoliisien lisäämistä.

Paula Risikon mukaan eräs ongelma on ollut myös se, että viharikosten tutkinnassa ei ole välttämättä kirjattu riittävän tarkasti kyseessä olevan viharikos. Ohjeistusta viharikosten kirjaamisesta aiotaan korostaa.

”Vihamotiivia ei välttämättä rikostutkimuksissa käydä läpi ja kirjata riittävällä tavalla pöytäkirjoihin”, Risikko sanoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi hallituksen olevan hyvin tietoinen siitä, että rasistista ja väkivaltaista toimintaa ei voida estää pelkästään lainsäädännöllä.

”Ilmiö vaatii paljon syvempää arvoanalyysiä ja arvokeskustelua. Tämä on paljon syvällisempi asia kuin pelkästään lainsäädännön muuttamisasia”, Sipilä sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen tiedotteen mukaan ”väkivaltaisilla ääriliikkeillä” se tarkoittaa liikkeitä, joiden toimintaan sisältyy väkivaltaista ekstremismiä tai vihapuhetta tai muuta toimintaa, joka on kielletty kansainvälisissä sopimuksissa, Suomen lainsäädännössä tai jota Suomessa pidetään hyvien tapojen vastaisena.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps) muistutti, että väkivaltaisilla ääriliikkeillä ei tarkoiteta yksinomaan äärioikeistolaisia liikkeitä, vaan kaikkia yhdistyksiä, joissa on näitä piirteitä.

”Valtioneuvoston viesti on selvä: väkivaltaisia äärijärjestöjä ei hyväksytä. Myös rikoslaissa on säädökset toimintaan puuttumiseen. Rasistiset ryhmät rinnastetaan muihin rikollisryhmiin”, Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan hallituksella on vihapuheeseen nollatoleranssi. ”Kaikki väkivalta, rasismi ja vihapuhe on tuomittavaa.”