Huimapäiden ammattikunta – tuulivoimaloiden korjaajat keikkuvat köysien varassa taivaalla ja töitä riittää

Tuulivoimalan lapaa korjaava Denis Kohh istuu jo kuudetta tuntia köysien varassa runsaan 50 metrin korkeudessa. Hän on laminoimassa kolmatta lasikuitukerrosta lavan halkeamaan. Lavan valmistuksessa on käytetty lasikuitua ja epoksihartsia. Lapahuollon ajaksi pysäytetty tuulivoimala sijaitsee Hailuodon lauttasatamassa Oulunsalon Riutunkarissa.

”Yleisin rikkoutumisen syy on lapaan tullut pieni reikä, josta pääsee vettä sen sisälle. Tämän lavan pinnasta löytynyt pieni reikä osoittautui suureksi halkeamaksi, kun sitä ryhdyttiin hiomaan ja korjaamaan”, korjaustyötä urakoivan Airice Oy:n yrittäjä Feodor Gurvits kertoo.

Laminaatin kuivuttua se tasoitetaan ja maalataan kahteen kertaan. Työt keskeytetään jos tuuli yltyy yli 10 metriin sekunnissa.

Yritys tekee lapojen tarkastuksia ja korjauksia köysityönä. Vastaavia yrityksiä on Suomessa useita. Sen lisäksi ovat ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa säännöllisesti käyvät huoltomiehet, jotka eivät roiku köysissä. Yhteensä huoltoja ja korjauksia tekee noin 250 ihmistä.

Suomessa tuulivoima-alalla työskentelee yhteensä noin 5 000 työntekijää. Heistä noin 2 000 toimii hankekehityksessä, voimaloiden pystytyksessä ja kunnossapidossa. Loput ovat tuulivoimaloita valmistavan teollisuuden palveluksessa, sanoo Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen.

”Kiipeämme tornin sisällä ylös konehuoneeseen, jonka katolta laskeudumme köysien varassa työkohteeseen. Meitä sanotaan lapojen halaajiksi, sillä lavan todellinen kunto ei selviä kuin käsin tunnustelemalla”, korjauksia tekevä Gurvits sanoo.

Lavan sisälle jäänyt vesi voi pakkasella aiheuttaa tuhoja, jos siiven kärjen vedenpoistoaukot ovat tukkeutuneet. Vaikka siivessä on ukkosenjohdatin, voi lapaan iskevä salama höyrystää suljetussa tilassa olevan veden ja aiheuttaa pienen räjähdyksen sekä siiven repeämän.

Huoltotoimenpiteisiin tarvitaan lisää ihmisiä. Gurvitsin yritys etsii yhtä lisätyöntekijää.

”Etsimme yhtä työntekijää lisää, sillä tuulivoimaloiden määrän kasvu on lisännyt myös huollontarvetta.”

Heikki Sarviaho

Tuulivoimala tarkastetaan ja huolletaan 1–3 vuoden välein.

Alamiehenä työskentelevä Damir Järvelä laittaa työkaluja ja alipainepumpun koriin, jonka köysien avulla lavan korkeudelle noussut Gurvits nostaa ylös.

”Työ on kuin veneen kunnostamista, paitsi että vene sijaitsee ylhäällä ja korjattava pinta on pystyssä. Tämä on kuin mitä tahansa työtä, kun vain on huolellinen. Pelolle ei saa antaa valtaa”, Gurvits sanoo.

Gurvits on ollut alalla jo yhdeksän vuotta. Hänellä on tarvittava köysityöpätevyys.

”Kertaakaan en ole ollut pudota”, Gurvits sanoo. Hän kiipeää kahden köyden varassa, joista toinen on varmistusköysi.

”Kerran hiomalaikka putosi ylhäältä lehmälaitumelle. Siellä oli sonni, joka uhkasi puskea sitä hakemaan mennyttä alamiestä”, Gurvits sanoo ja nauraa.

Perämerellä eräs likinäköinen kalastaja luuli työmiesten oransseja haalareita liekeiksi lavan varressa, Gurvits kertoo.

Joka viides tuulivoimalan lapa tarvitsee ainakin yhden suunnittelemattoman korjauksen toimintaikänsä aikana, arvioi norjalainen luokituslaitos Norske Veritas.

Noin puolet voimaloiden häiriöilmoituksista koskee lapoja ja toinen puoli generaattoreita ja vaihteistoja.

”Vain kerran Suomessa on lapa katkennut ja sekin oli valmistusvirhe. Tuulivoimalan huolto ja mahdollinen korjaus on laskettu mukaan jo investointipäätöstä tehtäessä. Autotkaan eivät toimi, jos niitä ei huolleta”, Kimmo Kaila kertoo lapoja huoltavasta Bladefence Oy:stä.

Huollon osuus on 2–5 prosenttia voimalan kokonaishinnasta. Tuulivoimalan käyttöiäksi on laskettu 20 vuotta.

Tuulivoimalat ovat kolmilapaisia

Tuulivoimalan pääosat ovat navasta ja noin 50 metrin pituisista siivistä koostuva roottori, suuren linja-auton kokoinen konehuone, yli sadan metrin pituinen torni ja paksut betoniperustukset. Ylhäällä konehuoneessa on generaattori, vaihteisto ja taajuusmuuttajat.

Tuulivoimalan siivet muuttavat tuulienergian sähköksi pyörittämällä generaattoriin kytkettyä akselia. Pyörimisenergia muuttuu sähköksi generaattorissa.

Tuulivoimalat ovat yleensä kolmilapaisia. Niiden roottorit kääntyvät tornissa tuulen mukaan. Tuulivoimaloiden teho on 1–3 megawattia. Suomen suurimman, Simossa sijaitsevan tuulivoimalan tornin napakorkeus on 147 metriä. Sen siipi yltää pyöriessään 210 metrin korkeuteen, Tampereen Näsinneulaakin korkeammalle.

Suomeen tähän mennessä rakennettujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho ylitti vuodenvaihteessa 1 000 megawattia. Vertailun vuoksi Saksan tuulivoimakapasiteetti on 45 000 megawattia.