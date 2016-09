Ylioppilaskoe ei toimi kaikilla uusilla tietokoneilla – HS kysyi ja kokosi paketin sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista

Fakta Vuosien projekti Ylioppilaskokeet siirtyvät sähköisesti tehtäviksi vaiheittain. Ensimmäisinä sähköisinä kokeina tehtiin maantieteen ja saksan pitkän oppimäärän kokeet viime viikolla. Tänä syksynä tietokoneella tehdään vielä filosofian koe 30. syyskuuta ja saksan lyhyen oppimäärän koe 3. lokakuuta. Viimeisenä oppiaineena sähköistyy matematiikka vuoden 2019 keväällä.

Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina mielipidesivuillaan helsinkiläisen lukiolaisen isän Antti Niemen kirjoituksen. Niemen mukaan opiskelijan kokemus sähköisestä järjestelmästä on katastrofaalinen.

Sähköinen ylioppilaskoe tehdään kannettavalla tietokoneella, jolle on ladattu USB-tikulta DigabiOS-käyttöjärjestelmä. Myös lukion kurssikoejärjestelmä Abitti käyttää samaa käyttöjärjestelmää. Lukion opettajat voivat teettää sillä sähköisiä kokeita, jotka valmistavat opiskelijoita ylioppilaskokeeseen.

Helsingin Sanomat kysyi Digabin projektipäälliköltä Matti Latulta ja Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeriltä Kaisa Vähähyypältä ylioppilastutkinnon sähköistämisen taustoista ja seurauksista.

Miten ylioppilastutkinnon sähköistäminen alkoi ja kuka sen on tehnyt?

Vähähyyppä: Ylioppilastutkinnon digitalisointi lähti liikkeelle vuonna 2010, kun silloisen opetusministeriön lukiokoulutuksen kehitysryhmä linjasi, että ylioppilastutkinto pitäisi digitalisoida. 2012 lautakunta perusti työryhmän, joka pohti, miten tämä tehtäisiin. 2013 projektiryhmä rekrytointiin ja aloitti toimintansa. Nyt enää projektiryhmän päällikkö on lautakunnan palkkalistalla.

Lattu: 2014 kilpailutimme paketin, joka kattaa koeympäristön, tutkintorekisterin uudistamisen ja sähköisen asioinnin. Koejärjestelmän toimittaja on Reaktor Innovations. Toimittaja on kuitenkin tässä vähän väärä sana, sillä meillä on täällä kehittäjiä eli ohjelmoijia ja käyttöliittymäsuunnittelijoita samoissa tiloissa meidän kanssamme. Järjestelmää kehitetään yhä jatkuvasti yhdessä lukioiden kanssa.

Miksi päädyitte juuri uuden käyttöjärjestelmän kehittämiseen muiden vaihtoehtojen sijaan?

Lattu: Ylioppilaskokeiden tehtävänlaatijat halusivat, että kokelailla olisi oikeat tietokoneet eikä vain sähköisiä kirjoituskoneita. Nyt käytössä on ympäristö, joka on tasa-arvoinen: kaikille on samat ohjelmat ja täsmälleen yhdenmukaiset mahdollisuudet menestyä. Oma järjestelmä on yksi tapa tuoda sovellukset kokelaan käyttöön. Lisäksi saamme koneen ylläpitäjän oikeudet kokeen ajaksi itsellemme ja voimme käyttää esimerkiksi valvontaohjelmia. Ratkaisussa on hyvää myös riippumattomuus koneiden omista käyttöjärjestelmistä, kuten Windowsista tai Mac OS X:stä. DigabiOS on toiminut 14 000 kurssikokeessa. Lisäksi meillä on kaksi kirjoituskertaa ja kaksi valtakunnallista testiä takana.

Katsoimme tietysti, mitä maailmalla on tehty. Muualla käytetään tyypillisesti lukitun selaimen ratkaisua. Siinä kokelaan koneeseen ajetaan ohjelma, joka estää muun kuin selaimen pitämisen päällä kokeen aikana. Lukittu selain on vaihtoehtona tietoturvaltaan aika kevyt eikä myöskään mahdollista sellaista ylioppilaskoetta, joka Suomessa halutaan tehdä.

Ymmärrän, että järjestelmä voi tuntua raskaalta. Toisaalta sen jälkeen kun kone saadaan käynnistettyä usb-tikulta, ei ole enää ongelmia liian vanhasta selaimesta tai vastaavasta. Koetta on nyt tehty 1 600 erilaisella laitemallilla.

Koetta varten kouluun pitää rakentaa suljettu verkko kaapeleineen. Miksi näin on, kun muuten yhteiskunnassa pyritään nykyään langattomaan tiedonsiirtoon?

Lattu: Kokelaalle ylioppilaskoe on ainutkertainen tilaisuus, ja hän haluaa keskittyä kokeen suorittamiseen ilman häiriöitä. Monimutkaisissa verkkoympäristöissä on enemmän jännitysmomentteja. Langattomat verkot ovat nykyään todella hyviä, mutta niissä tieto kulkee radioaaltojen välityksellä. Radioaallot ovat kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä. Meitä huolettaa ainakin nyt alkuvaiheessa, että tutkintoverkkoja häiritään joko tahattomasti tai tahallisesti.

Lukiot voivat tehdä verkon myös langattomasti. Siihen tarvitsee meiltä erillisen luvan, ja nyt alkuvaiheessa vaatimukset luvan saamiseen tiukat. Haluamme kuitenkin kokemuksia langattomuudesta, ja se on ehdottomasti suunta, johon ollaan liikkumassa. Kurssikokeita pidetään paljon langattomasti.

Mitä koneelle pitää tehdä ennen kuin sillä voi tehdä ylioppilaskokeen sähköisesti?

Lattu: Vähimmillään kone pitää saada käynnistymään usb-tikulta, mikä onnistuu koneen asetuksista. Mitään ohjelmia ei tarvitse asentaa tai poistaa eikä koneeseen tarvitse tehdä muutenkaan mitään pysyviä muutoksia, mikä helpottaa esimerkiksi koneen lainaamista muilta.

Muistitikut tulevat yleensä lukioilta, vaikka tikkujen tekeminen on mahdollista kaikille. Erityisen helppoa tikkujen tekeminen on Windows-koneilla, mutta mahdollista kuitenkin myös Macilla ja Linuxilla.

Mistä saa apua DigabiOS:n käyttöönottoon?

Lattu: Lukioilla on erilaisia tapoja: Joissain on ulkoistettu atk-tuki. Toinen tapa on se, että joku opettaja on perehtynyt aiheeseen ja pystyy auttamaan käynnistyksissä. Kolmas tapa on se, että lukiossa on tietokoneisiin perehtyneitä opiskelijoita. Atk-harrastajille koneen käynnistäminen usb-tikulta ei ole mikään mahdoton tehtävä. Myös me annamme tukea lukioille.

DigabiOS ei toimi kaikissa tietokonemalleissa. Erityisen paljon ongelmia on uusilla koneilla. Mistä tämä johtuu?

Lattu: Ensimmäinen kohta, jossa homma menee pieleen, voi olla se, ettei konetta ole mahdollista käynnistää usb-tikulla. Toinen taas puolestaan se, että siinä on jokin laite-ajuriyhdistelmä ja käynnistys jumiutuu. Näitä on vaikea kiertää. Kolmas ongelmajoukko on se, että muuten kaikki toimii, mutta esimerkiksi kiinteä hiiri tai langaton verkko ei toimi.

Olemme julkaisseet sivuillamme listan edullisista lisälaitteista, jotka toimivat DigabiOS-ympäristössä. Jos vaikka uuden koneen langaton verkkokortti ei toimi, 20 euron investoinnilla saa usb-liitäntäisen verkkokortin, jonka ansiosta kone toimii.

Millainen kone lukiolaisen kannattaa ostaa?

Lattu: Tärkeintä on, että kone sopii opiskeluun hyvin. Lukiolainen on kolme vuotta lukiossa. Jos oma kone ei satu toimimaan DigabiOS-käytössä, kurssikoe- ja ylioppilaskoepäiviin löytyy varmasti ratkaisuksi tietokone joko lukion kautta tai lähipiiristä.

Peukalosääntö on se, että mitä vanhempi kone on, sen paremmin siihen on ehditty kirjoittaa kaikki laiteajurit. Uusissa koneissa käytetään komponentteja, joihin ei ole vielä meidän käyttämässämme Linuxissa laitetukea. Linuxiin lisätään jatkuvasti laiteajureita, jotka vaikuttavat toimivuuteen. Usb-tikusta tulee luultavasti uusi versio jälleen näiden kokeiden jälkeen ensi kuussa, ja sen myötä toimii laitteita, jotka eivät ole nyt toimineet. Ne koneet, jotka nyt ostetaan aloittaville opiskelijoille, toimivat kyllä erittäin todennäköisesti kahden ja puolen, kolmen vuoden kuluttua.

Varsinkin kotikäyttöön myytävissä koneissa elektroniikka saattaa muuttua huomattavasti, vaikka mallin nimeä ei muutettaisi. Siksi ei ole ikävä kyllä mahdollista tehdä listaa konemalleista, jotka toimivat varmasti. Nyt toimivaksi testatussa konemallissa voi olla tammikuussa vaikka eri komponentilla toteutettu langaton verkkokortti, ja sitten ei yhtäkkiä olekaan enää toimiva.

Vähähyyppä: Täytyy muistaa, ettei laitetta tarvita ensisijaisesti ylioppilaskokeita varten, vaan opetussuunnitelman toteuttamiseen. Lukioilla on jonkin verran laitteita lainaksi.

Mitä jos kone ei toimi koetilanteessa vaan esimerkiksi verkkoyhteys katkeaa?

Lattu: Valvojalle on yksinkertaiset ohjeet, ja hän voi tehdä helposti paljon vikojen korjaamiseksi. Jos kokelaan verkko pätkii, hänelle voi antaa varakoneen tai siirtää hänet toiselle paikalle. Valvojat ovat harjoitelleet ongelmatilanteita. Ei ole kuitenkaan ollut epidemiaa siitä, että koneita putoaisi verkosta. Ohjelmisto ei mene jumiin, jos verkkoyhteys katkeaa. Vastaukset tallentuvat palvelimelle koko ajan, eli verkkoyhteyden katoaminen ei merkitse vastausten katoamista. Ylioppilaskokeessa on oltava 10 prosentille kokelaista varakoneita.

Vähähyyppä: Sama tilannehan on siinä, kun nykyään käytetään CD-levyjä kuunteluissa. Joka ikinen tutkintokerta voi tulla laiteongelmia, mutta niihin on ratkaisumallit ja kouluissa osataan ne hoitaa.

Miten kommentoitte väitteitä siitä, ettei sähköisen ylioppilaskokeen tekemiseen tarvittavia taitoja ja ohjelmistoja tarvita muuhun ja että ne ovat irrallisia muusta tietotekniikkaosaamisesta?

Lattu: Koneen käynnistäminen tikulta on taito, jota normaali tietokoneen käyttäjä ei välttämättä myöhemmin tarvitse. Mutta siitä eteenpäin on toisin: Kokelas työskentelee niin, että hänellä on edessään koetehtäväsivu, jossa on tehtävät ja johon hän kokoaa vastaukset. Hänen käytössään on aineistoa erillisellä välilehdellä. Hänellä on joukko ohjelmia, joista osaa hän osaa käyttää ja osaa ei, kun ei ole katsonut niitä tarpeellisiksi. Tämä asetelma on aika standardi toimistotyössä. Olemme välttäneet sitä, että olisimme tehneet YTL:lle erityisiä ohjelmia tai käyttöliittymiä. Koeympäristö on hyvin pelkistetty ja normaalin tuntuinen tietokoneympäristö.

Vähähyyppä: Käytössä ovat normaalit toimisto-ohjelmat, vaikkakin ehkä eri versiot kuin yleisimmin käytetyt. Kyllä kaikki tarvitsevat esimerkiksi taulukkolaskentaohjelman, tekstinkäsittelyn ja piirto-ohjelman käyttöä joka tapauksessa.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkoivat viime viikolla saksan pitkän oppimäärän ja maantieteen kokeilla. Millaista palautetta niistä on tullut?

Vähähyyppä: Palautekysely on vielä meneillään, mutta emme ole ehtineet vielä koota kommentteja. Katsomme, millaisia ajatuksia siellä on, kun kaikki neljä tämän syksyn koetta ovat ohi. Maantieteen kokeessa oli hyödynnetty tekniikan mahdollisuuksia esimerkiksi karttapohjilla. Abitreeneissä (Ylen abisivustolla) on kommentoitu jonkin verran sitä, että taustamateriaalia oli paljon. Kirjoittaminen on toisaalta helpompaa, kun tekstiä pystyy muokkaamaan jälkikäteen. Kevään harjoituskokeesta tuli todella paljon positiivista palautetta.

Oliko kokeissa ongelmatilanteita?

Lattu: Tärkeintä on, että meille on tallentunut jokaisen kokelaan kaikki vastaukset. Meillä ei ole tiedossa, että yhdenkään kokelaan koesuoritus olisi jäänyt kesken teknisen ongelman takia.

Maantieteen kokeen aikana joitakin kymmeniä varapalvelimia käynnistettiin uudestaan, mikä ei vaikuttanut opiskelijoihin. Koeverkossa on siis palvelin, jolle kaikki aineisto tallentuu, ja varapalvelin, jolle koesuoritukset kopioituvat kaiken varalta. Jos samoja ongelmia olisi ollut vielä keskiviikkona, meillä olisi ollut siihen vielä muutama ratkaisu lisää. Saksan pitkän oppimäärän kokeessa taas joillakin yksittäisillä opiskelijoilla eivät kuulokkeet toimineet.

Takana on kaksi valtakunnallista harjoituskoetta. Yhteydenottoja lukioista tuli nyt huomattavan paljon vähemmän kuin niiden aikana. Keskiviikko oli meidän näkökulmastamme hyvin rauhallinen tutkintopäivä, ja vastasi oikeastaan paperikokeen päivää.

Vähähyyppä: Joissakin lukioissa koe oli alkanut hieman myöhässä, mutta kokelaat saivat jatkaa saman minuuttimäärän yli.

Millä tavoin muuten kommentoisit sähköisen ylioppilaskokeen osakseen saamaa arvostelua?

Lattu: Koe on muuttunut, mutta kuitenkin pysynyt samana. Jos esimerkiksi internet-yhteys olisi avattu, olisi tutkinto muuttunut aivan toisenlaiseksi emmekä yhtään tietäisi, miten ylioppilaskoetta opiskelijavalinnoissaan käyttäneet yliopistot olisivat reagoineet ja olisivatko tulokset olleet vertailukelpoisia aiempiin. Nyt ongelmat ovat verrattain pieniä, ja ne voidaan ratkaista vaikkapa lainaamalla tietokone.

Vähähyyppä: Tämä ei ole lopullinen järjestelmä, vaan kehittyy koko ajan. Ensi kevääksi on tulossa muutoksia, jotka helpottavat entisestään kokelaan käyttökokemusta.