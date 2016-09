Uusi suositus: Homeesta kärsivän hoito pitää aloittaa vaikka syy olisi epäselvä – Tiina Jääskeläinen asuu tyttärensä kanssa hirsimökissä, jossa on vain patjat lattialla

Fakta Mutkikkaatsyyt ja oireet Kosteusvauriot edistävät muun muassa home- ja hiivasienten sekä muiden mikrobien kasvua, rakenteiden pilaantumista, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ja pölypunkkien esiintymistä. Vaurioiden kanssa esiintyy usein muita sisäilmaa heikentäviä tekijöitä. Niitä ovat puutteellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon epäpuhtaudet sekä liian lämmin ja kuiva sisäilma. Kaikki voivat pahentaa oireilua. Näiden tekijöiden merkitystä on vaikea erotella. Niitä pitäisi kuitenkin tutkia, että terveysongelmia voitaisiin ehkäistä ja hoitaa, suositus toteaa.

Kosteus- ja homevaurio voi aiheuttaa hengitystieoireita ja lisätä astman vaaraa, toteaa juuri valmistunut vaurioiden Käypä hoito -suositus. Sen laati Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin kokoama asiantuntijaryhmä.

Ihmisten oireilu on monimuotoisempaa, mutta sen yhteyttä vaurioon on usein vaikea osoittaa. Siitä huolimatta ihmisten sairauksia pitää hoitaa, suositus korostaa.

Vauriot ovat yleisiä. Merkittäviä vaurioita on lähes joka kymmenennessä kodissa ja vielä useammassa koulussa ja päiväkodissa. Hoitolaitoksissa niitä on eniten, 20–26 prosentissa, eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi muutama vuosi sitten.

Vaurioista tulee satojen miljoonien eurojen menot vuosittain. Summa koostuu muun muassa terveydenhuollon kuluista ja työpanoksen menetyksestä.

”Kosteusvauriot pitää yrittää korjata ja niiden synty ehkäistä”, sanoo työryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Jussi Karjalainen. Hän työskentelee Tampereen yliopistosairaalan allergiakeskuksessa.

”Se vähentää oireilua ja pitää rakennuksen kuntoa yllä.”

Oireita on jopa neljännesmiljoonalla suomalaisella. Tiina Jääskeläinen on elänyt niiden kanssa vuosia, ja myös hänen tyttärensä on sairastunut.

Oireilu on niin laajaa, että on epäselvää, missä he välttyisivät niiltä.

”Tarvitsisin ratkaisun, jota ei ole olemassa”, Jääskeläinen huokaa.

”Syrjemmässä sijaitsevan toipumisasunnon, jossa on ilmansuodatus mutta jonka lähellä ei ole metsää, kasveja, katupölyä tai pakokaasuja.”

Sopiva voisi olla lasista tehty, merikontin tapainen asunto paikassa, jossa ei ole kasvillisuutta, asfalttia eikä saasteita. Eikä sisällä muovimattoa tai korjattuja kosteusvaurioita.

Jääskeläinen arvioi altistuksensa alkaneen jo lapsuudessa:

”Asuimme vanhassa omakotitalossa, jossa tuttava epäili sädesientä, kun häneltä lähti ääni kuistilla.”

Selkeä oireilu alkoi kerrostaloon muuton jälkeen. Jääskeläiselle tuli kuumetta, joka parani välillä, mutta paheni hiljakseen.

”Sukulainen sanoi, että olisiko teillä hometta, kun olette jatkuvasti kipeitä”, hän kertoo.

Tyttärelle puhkesi astma. Lisäksi hän on allerginen useille homeille. Jääskeläisen oireet voivat alkaa kumihanskoista, pesuaineesta tai vain desinfiointiaineen hajusta.

Sitten kotona sattui kattovuoto. Homekoira löysi hometta ja perhe lähti evakkoon.

Evakkoasunnoissakin oli kosteusvaurioita. ”Lopulta maksoin kolmea asuntoa yhtä aikaa”, Jääskeläinen huokaa.

Herkistyminen kuitenkin jäi. ”En saa ympäristöä altisteettomaksi.”

Koti on nyt vanhassa hirsimökissä, jossa on vain patjat lattialla.

”Meillä ei ole edes sänkyjä. Muutoissa on heitetty pois irtaimistoa eikä uutta voi ostaa, koska huonekaluissa käytettävistä homeenestoaineista tulee oireita.”

Ärsykkeitä riittää silti. Kosteassa metsässä on homeita, jotka kulkeutuvat sisään korvausilman mukana. Ulkona ei voi olla, koska ”kurkku alkaa turvota niin, että hengittäminen on vaikeaa”, hän kuvailee.

Jääskeläinen kertoo pärjäävänsä, kun ottaa allergialääkkeitä yliannostuksen. Tytär sen sijaan on vuodepotilaana.

”Tiedän, mitä kroppani kestää, ja jaksotan työn sen mukaan”, Jääskeläinen. Työssään tatuoijana hän käyttää maskia.

”Teen alle puolikasta työaikaa mutta en saa osatyökyvyttömyyseläkettä. Tilanne on huono joka suunnasta.”