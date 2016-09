Valtio poistaa veron kasvimaidoilta – katso HS:n laskurista, miten ruokamenosi muuttuvat

Monen vegaanin, laktoosi-intolerantikon ja maitoallergikon elämä halpenee hitusen ensi vuonna, sillä maustamattomista kasvipohjaisista maitoa korvaavista juomista ei peritä enää virvoitusjuomaveroa.

Kyseisiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa soija-, kaura-, riisi- ja mantelimaidot. Niiden menekki on ollut kovassa kasvussa viime aikoina. Keskolta kerrotaan, että kyseisten juomien myynti on tänä vuonna kasvanut 29 prosenttia viime vuodesta.

Valtiovarainministeriö arvioi, että kyseisten juomien hinta laskee keskimäärin kuusi prosenttia.

Virvoitusjuomaverossa on kaksi verotasoa sokeritason mukaan. Niinpä sokerittomien (sokeria alle 0,5 grammaa 100 grammassa) kasvijuomien vero on ollut nyt 11 senttiä litralta. Sokeria sisältävien kasvijuomien vero on nykyisin 22 senttiä litralta.

Aivan kaikkien kasvipohjaisten juomien vero ei poistu. Lakiesityksessä rajataan pois ne, jotka eivät muistuta maitoa sokeripitoisuutensa tai mausteidensa vuoksi.

Rajana on 4,8 grammaa sokeria 100 millilitraa kohti. Sitä imelämmistä kasvijuomista veroa perittäisiin edelleen.

Maustamista olisi esimerkiksi kaakaon, makuaineiden tai hedelmien lisääminen juomaan. Soija- ja kauramaidoista on myös kaakao- ja vaniljaversioita, joita veronalennus ei siis koske.

Katso alta laskurista, kuinka paljon oma ruokalaskusi muuttuu. Juttu jatkuu laskurin alla.

Kasvipohjaisten juomien veromuutos on pieni sivujuonne ensi vuoden budjettiin sisältyvässä suuremmassa lainmuutoksessa, jossa makeisilta ja jäätelöltä poistuu valmistevero. Eduskunta alkaa käsitellä lakia tänään.

Samassa rytäkässä myös jään ja lumen virvoitusjuomavero poistetaan. Hupaisalta kuulostava verotuskohde on käytännössä tarkoittanut jääpaloja. Lisäksi ne poistetaan juomapakkausten valmisteveron piiristä.

Karkit, jäätelö ja kasvipohjaiset juomat halpenevat kuluttajan iloksi, mutta kääntöpuolena makeisten ja jäätelön valmisteveron poistuminen tekee valtion kassaan ensi vuonna 102 miljoonan euron loven.

Kasvipohjaisten juomien veromuutos merkitsee noin puolen miljoonan euron veromenetystä.

Jääpalojen poistaminen veropohjasta ei juuri väräytä verotuottoja. Jääpalojen teollisille valmistajille veromuutoksilla on kuitenkin iso merkitys.

Hallitus korvaa veromenetykset nostamalla liikenteen polttonesteiden eli bensiinin ja dieselin veroja ensi vuoden alusta.

Soijamaito ja muut kasvipohjaiset juomat halutaan samalle viivalle verokohtelussa kuin lehmänmaito, josta ei peritä virvoitusjuomaveroa.

Perusteluna on se, että kasvipohjaiset juomat toimivat monille kuluttajille maitoa korvaavina tuotteina. Keskon arvion mukaan noin neljännes kuluttajista ei juo lainkaan perinteistä maitoa.

Kahden toisiaan korvaavan tuotteen verokohtelu ei saisi poiketa toisistaan, tai Euroopan komissio katsoo sen herkästi valtiontukisäännösten vastaiseksi. Jos kasvipohjaisten juomien veroa ei laskettaisi, komissio voisi tulkita, että Suomi maksaa laitonta valtiontukea maitoteollisuudelle.

Makeisten ja jäätelön valmisteveron poisto iskee valtion kassaan ison aukon, mutta hallituksen oli pakko taipua EU:sta tulevan paineen edessä.

Ongelmana on ollut rajanveto eri tuotteiden välillä ja tasapuolinen verokohtelu. Veron ulkopuolelle on jäänyt paljon tuotteita, muun muassa makeisiin verrattavat keksit ja makeat leivonnaiset sekä jäätelöön verrattavat jogurtit ja vanukkaat.

Muun muassa elintarviketeollisuus on purnannut, että samankaltaisia tuotteita kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Elintarviketeollisuusliitto kantelikin komissiolle Suomen makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverosta vuonna 2013.

Valtiovarainministeriö arvioi lakiesityksessä, että makeisten veron poistaminen alentaa tuotteiden hintoja 7–14 prosenttia.

Jäätelöt halpenevat muutaman prosentin.

Jäätelöissä vero on ollut halvemmille tuotteille suhteessa kovempi kuin kalliimmille, joten kilohinnaltaan edullisimpien jäätelöpakkausten hinta voi laskea yli kolmanneksen.