Suomen vanhin asiakirja tuotiin esille: 700 vuotta vanha käsky vaalii naisrauhaa

Fakta Keskiaikaisia asiakirjoja esille Kansallisarkisto julkistaa lauantaina uudistetun Diplomatarium Fennicum -tietokannan. Se sisältää kaiken Suomen keskiajan asiakirja-aineiston. Mukana on lähes 7 000 asiakirjaa. Vanhin niistä on kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille.

Naisten häiritsemistä voisi luulla uudeksi asiaksi, koska siitä puhutaan paljon. Kansallisarkiston vanhin asiakirja kuitenkin osoittaa, että niin ei ole:

”Kaikkien meidän alueellemme kuuluvien vaimojen ja naisten, jotka asuvat meidän linnamme Viipurin alaisuudessa eli Karjalan maassa, olkoot aviossa eläviä, leskiä, nunnia tai neitseitä, tulee saada nauttia rauhaa ja turvallisuutta niin kuin itse valtakunnassa Ruotsissa, yhtä hyvin omaisuuden kuin hengen puolesta”, Ruotsin kuningas Birger Maununpoika kirjoitti 1. lokakuuta 1316.

Asiakirja täyttää 700 vuotta lauantaina. Juhlan kunniaksi se lähti kodistaan Kansallisarkistosta Helsingistä ja matkusti vartijan kanssa viikonlopuksi Turkuun kirjamessuille.

Kirjettä, eli noin A5-kokoa olevaa pergamenttia, säilytetään messuilla varta vasten rakennetussa kopissa, jossa olosuhteet ovat kohdallaan. Esimerkiksi valon taajuus on oikea.

Messujen jälkeen pergamentti palaa Helsinkiin Kansallisarkistoon, jossa sen voi nähdä ensi keskiviikkona 5. lokakuuta.

Visiitti on poikkeuksellinen, sillä pergamenttia ei juuri oteta arkistosta esille, kertoo tiedottaja Marko Oja. Asiakirja on arka valolle, ja sitä säilytetään arkistossa ilmastoidussa tilassa, joka on toisen ilmastoidun tilan sisällä.

Naisrauhassa ei ollut oikeastaan kyse siitä, että naisten turvallisuus olisi huolettanut kuningasta. Pikemminkin hän halusi osoittaa paikallisille napamiehille, kuka on pomo.

Suojelukirjeen lähettämisen aikaan Karjalassa elettiin rauhatonta aikaa. Ruotsi oli vallannut maata idästä 1200-luvun lopulla, mutta kamppailu novgorodilaisten kanssa jatkui aina Pähkinäsaaren rauhaan asti. Se solmittiin vuonna 1323.

”Birger halusi vakiinnuttaa valtansa äskettäin vallatulla alueella”, selvittää Kansallisarkiston tutkimusassistentti Lauri Leinonen.

”Siellä noudatettiin luultavasti paikallisia lakeja. Ruotsin lakien noudattaminen tarkoitti myös sitä, että Ruotsin valta tunnustettiin alueella.”

Kuningas korostikin, että naisrauha oli säädetty lakina noudatettavaksi. Sen rikkomisesta seuraa rangaistus Ruotsin lain mukaan:

”Älköön kukaan rohjetko heitä rasittaa millään vääryyksillä ja vaivata tai tehdä heille ruumiillista väkivaltaa, mikäli tahtoo välttää meidän kuninkaallisen rangaistuksemme, nimittäin sen, jota meidän edellä mainitussa valtakunnassamme Ruotsissa lakina noudatetaan.”

Rauhan julistavat lait ovat osa vanhaa ruotsalaista lainsäädäntöä, Leinonen kertoo. Niillä on taattu kotirauha, kirkkorauha ja käräjärauha.

Ilmeisesti myös joulurauhan julistaminen on samaa perua.

Rauha julistettiin kansanosille, jotka eivät osallistuneet sotimiseen. ”Rauhan takaaminen kuului keskiajalla kuninkaan velvollisuuksiin”, Leinonen sanoo.

Karjalan naisille rauhan takaava suojelukirje tunnettiin pitkään vain kopiona, jota epäiltiin väärennökseksi.

Se kuitenkin löydettiin Viipurin kaupunginarkistosta 1840-luvulla. Vuosisadat ovat jättäneet jälkensä: ruostunut paperiliitin on tehnyt tahroja asiakirjaan ja repeytynyt alaosa on kiinnitetty takaisin.