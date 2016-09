Keskustelu naisparien oikeuksista oli osalle kansanedustajista liikaa: ”Tämä hulluus pitäisi loppua” – ”Askel kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa”

Fakta Kansalaisaloite Eduskuntaan on toimitettu kaikkiaan 13 kansalaisaloitetta. Aloite tulee eduskuntaan, kun sillä on yli 50 000 allekirjoittajaa. Aloite sukupuolineutraalista avioliittolaista on hyväksytty.

Kansalaisaloite äitiyslain säätämiseksi sai ristiriitaisen vastaanoton eduskunnassa torstai-iltana. Parikymmentä paikalla ollutta edustajaa kävivät raivoisan keskustelun, jossa koeteltiin hyvän maun rajoja.

Suuri enemmistö, joka ei osallistunut keskusteluun, tukee aloitetta ja sillä on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Kansalaisaloite on oikeusministeriössä vuonna 2015 valmistellun lakiesitysluonnoksen mukainen, joten se ei kaadu huonoon valmisteluun.

Lain myötä kahden naisen perhe voisi tunnustaa molempien vanhemmuuden jo ennen lapsen syntymää, jolloin lapsella olisi kaksi virallista äitiä heti syntymästä lähtien.

Lapsesta tulisi tasavertainen heteroparille syntyvän lapsen kanssa. Laki koskisi naisparin osalta tilannetta, jossa lapsi on hankittu molempien suostumukseen perustuvalla hedelmöityshoidolla.

Nykytilanteessa rekisteröityneen naisparin on tehtävä sisäinen adoptio, jotta toinenkin äiti olisi virallisesti lapsensa vanhempi.

Aloitetta perustellaan lapsen edulla ja siihen aloitteen kannattajat salissakin vetosivat.

Nykylainsäädännössä ei määritellä kuka on äiti, mutta äitiyslaissa näin tehdään: äiti on se, joka lapsen on synnyttänyt. Lisäksi toinen äiti voi olla tietyissä tapauksissa se, joka tunnustaa äitiyden.

Tämä oli vaikea paikka kristillisdemokraateille ja perusuomalaisille.

”Äiti on lapsen synnyttänyt nainen, se on itsestäänselvyys, jota ei tarvitse kirjata lakiin. Nyt tarjotaan viisautta sen selvittämiseksi kuka tai ketkä ovat lapsen äitejä”, Mika Niikko (ps) sanoi.

Sari Tanuksen (kd) mukaan aloitteen takana olevat eivät ole lainkaan ymmärtäneet mikä on äiti ja mitä on äitiys. Hän vetosi äitiydessä synnyttämisen kokemiseen.

”Äidin ja lapsen yhteys on jotain ainutlaatuista. Vasta kun sen on itse kokenut siitä voi jotain ymmärtää.”

Aloitteen vastustajat olivat sitä mieltä, että äidiksi tuleminen tunnustamalla sekoittaa lainsäädäntöä ja äitiyden käsitteitä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Puolustajien mielestä kyseessä on vain yksinkertainen muutos, joka auttaa arjessa ja vähentää byrokratiaa.

Väittely salissa kääntyi siihen suuntaan, ovatko heteroperheet parempia kasvattajia kuin samaa sukupuolta olevat perheet. Alettiin puhua samaa sukupuolta olevien oikeuksista.

”Edustaja Niikon puheenvuoro oli törkeä, hävytön ja ala-arvoinen”, Sanna Marin (sd) raivostui. ”Sateenkaariperheille annatte ymmärtää, että nämä ovat vähempiarvoisia kuin te itse tai mitä edustatte.”

”On äärimmäisen loukkaavaa, että äidiksi tultaisiin vain synnyttämällä. Adoption kautta tullaan aivan yhtä arvokkaaksi äidiksi. Meidän tehtävä ei ole sanoa millaisia perheitä pitää perustaa vaan varmistaa että lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa”, jatkoi Silvia Modig (vas).

”Minulle äitiys on muutakin kuin raskaus ja synnytys. Minulle sen on sitoutumista vanhemmuuteen, arjen jakamista lapsen kanssa”, Sari Raassina (kok) sanoi.

Aloitteen perustelujen mukaan äiti voi olla myös nainen, joka on korjannut sukupuolensa mieheksi. Sitä vastustajien oli vaikea ymmärtää.

”Tämä on askel kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa”, kiteytti Laura Huhtasaari (ps).

”Äidiksi tullaan synnyttämällä, ei lakeja säätämällä että olisi kaksi tai kolme äitiä. Tämä hulluus pitäisi pikkuhiljaa loppua. koska järki ei näytä riittävän mihinkään”, Niikko jatkoi.

Lakialoite lähti lakivaliokuntaan mietinnön tekemistä varten. Asiasta äänestetään aikanaan salissa omantunnon mukaan ilman ryhmäpäätöksiä.