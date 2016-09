Raportti: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisessa ongelmia – Suomessa katosi satoja päätöksen saaneita

Palauttamispäätöksen saaneista EU-maiden ulkopuolelta tulleista turvapaikanhakijoista 33 prosenttia jätti palaamatta lähtömaahansa vuonna 2015, ilmenee Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemasta raportista. Näin ollen Suomessa katosi satoja päätöksen saaneita, kun palauttamispäätöksen saaneita oli viime vuonna yhteensä noin 1 200.

Turvapaikanhakijoiden paluun estävät keskeiset ongelmat ovat kohdemaan haluttomuus ottaa vastaan pakkopalautuksia sekä ongelmat esimerkiksi matkustusasiakirjojen saamisessa. Palautussopimukset puuttuvat Irakin, Somalian ja Afganistanin kanssa. Raportin mukaan palautusyhteistyö ei ole toiminut myöskään joidenkin Länsi-Afrikan valtioiden kanssa.

Paluuta haittaavat myös puuttuvat henkilöllisyysasiakirjat, puutteet viranomaisyhteistyössä Suomen ja vastaanottavan maan välillä sekä palautettavan kielteinen suhtautuminen palautukseen.

”Alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä paluiden toteutumisen kannalta. Viime aikoina sekä Suomen hallitus että EU ovat satsanneet erityisesti takaisinottoa koskevien sopimusten aikaansaamiseksi. Takaisinottosopimukset ovat keskeinen väline laittoman maahanmuuton torjunnassa”, sanoo sisäministeri Paula Risikko (kok) EMN:n tiedotteessa.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana Suomi on pyrkinyt solmimaan palautussopimukset Irakin ja Afganistanin kanssa. Tällaisia ei ole syntynyt, mutta ilmeisesti Afganistan käsittelee Suomen ja Afganistanin välistä palautusyhteistyösopimusta lähiaikoina.

Toisaalta turvapaikkahakemusten peruuttaminen ja kotimaahan palaaminen on ollut raportin mukaan ”yllättävän” yleistä erityisesti Irakiin palaavien keskuudessa. Poliisi on järjestänyt helmi–toukokuun aikana vapaaehtoisesti Irakiin palaaville kymmenen tilauslentoa, joilla on palannut noin tuhat kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta.

Laittomasti Suomessa oleskelevien määrät saattavat kuitenkin kasvaa. Heinäkuussa 2015 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä oleskelulupaa ei enää myönnetä, jos ulkomaalaisen palautus jää toteutumatta siksi, että hän ei suostu lähtemään maasta. Toisaalta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita otetaan Suomessa säilöön pakenemisen estämiseksi.

Suomessa tavataan vuosittain noin kolmetuhatta laittomasti maassa oleskelevaa.

EMN:n raportissa listataan myös ”hyviä käytäntöjä” kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksissa. Maahanmuuttoviraston antamien vastausten mukaan niihin lukeutuvat esimerkiksi suora viranomaisyhteistyö Suomen ja palautusmaan viranomaisten kesken. Viranomaiset voivat vaikuttaa paluuseen tehokkaammin kuin maan edustusto.

Toisaalta Irakin edustusto myöntää matkustusasiakirjoja maahan palaaville.