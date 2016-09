Koulujen sähköiset materiaalit saavat kovaa kritiikkiä – Kallion lukion abiturientit haluavat kynän ja paperin takaisin

Koulujen digiloikka ei nostata pelkkiä hurraa-huutoja. Se kerää myös tiukkaa kritiikkiä. Moni lukiolainen on ottanut viime päivinä yhteyttä Helsingin Sanomiin ja kertonut kokemuksistaan muun muassa digikirjojen kanssa.

Lisäksi HS:n mielipidesivuille kirjoittanut lukiolaisen isä Antti Niemi kuvaili opiskelijan käyttökokemusta sähköisissä yo-kirjoituksissa ”katastrofaaliseksi”.

Kallion lukion abiturientit eivät ole innoissaan digiloikasta. He haluaisivat nykytilanteen ja -suunnitelmein sijaan hallitumman siirtymän. Erityisesti sähköiset kirjoitukset antavat heille aihetta huoleen, samoin jatkuva ruudun tuijottaminen, joka lukioissa vain lisääntyy. Kirjan sivua ei ole niin raskas lukea kuin näyttöruutua.

”Kukaan ei puhu oppilaiden terveyspuolesta mitään. Oppilas joutuu tuijottamaan ruutua aamusta iltaan, ensin koulussa, sitten kotona läksyjen parissa. Miten se vaikuttaa esimerkiksi silmiin?” kysyy abiturientti Emma Myllynen.

”Kaikki ovat sitä mieltä, että sähköistä materiaalia ei voi tuijottaa kauan yhteen menoon päivittäin. Väsyneenä keskittyminen herpaantuu ja väsyneenä sähköisen materiaalin opiskelu on hankalaa.”

Hän kertoo esimerkiksi kaverinsa tuoreen tapauksen ylioppilaskirjoituksista: kun kuuden tunnin kokeessa on tietysti kova kiire eikä taukoja juuri voi pitää, on melkoinen koettelemus tuijottaa ruutua koko kuusi tuntia.

Moitteita saavat myös tietokoneet ja Abitti-ohjelma, joita kirjoituksissa ja kokeissa käytetään.

”Minulle sattui kone, jossa ei voinut säätää kirkkautta lainkaan”, sanoo Sara-Inari Pohjonen.

”Meille perustellaan muutosta sillä, että olettehan te muutenkin koko ajan koneella, mutta se on täysin eri asia. Kun on koneella vapaa-ajalla, siitä voi irrottautua milloin haluaa. Kokeessa näyttöä on pakko tuijottaa”, Pohjonen jatkaa.

Kallion abit pohtivat, että sähköistämisessä on hyvääkin, mutta paperiopetuksen toimivien ominaisuuksien hylkääminen ei ole järkevää. Anna Mäki-Jyllilä sanoo, että kynässä ja paperissa oli puolensa. Digitalisaatiosta on tullut itsetarkoitus, vaikka se ei aina rikasta oppimista.

”Keskittyminen sähköisiin oppikirjoihin on vaikeampaa kuin paperisiin silmien rasittumisen vuoksi ja netissä olevien virikkeiden takia”, Mäki-Jyllilä sanoo.

Peperonia Kontisen kokemus kahden tunnin sähköisestä kokeesta oli ikävämpi.

”Tein kaksi tuntia koetta, tulin kotiin ja olin kolme päivää migreenissä. En pystynyt tekemään mitään. Nyt pelottaa, miten käy kuuden tunnin yo-kirjoituksissa.”

Kaikki neljä toivovat, että kaikissa kokeissa olisi nykyistä helpompi saada käsinkirjoituslupa.

Lukiolaisten huoli on tuttu Työterveyslaitoksessa. Ergonomian erityisasiantuntija Mika Nyberg sanoo, että kaikessa koulutuksen digitalisaatiossa pitää muistaa myös perinteisemmät opetustavat, kuten keskustelut ja ryhmätyöt.

”Vaikka nyt on päällä hypetys koulujen digiloikasta, kaikkea opetusta ei pidä eikä voi hoitaa digitaalisesti. Tämä on myös koulutusorganisaatioiden vastuulla”, Nyberg sanoo.

Lukiolaiselle hänen neuvonsa on jatkuva tauotus. Katse pitää irrottaa ruudusta suunnilleen kerran tunnissa ja tehdä välillä jotain ihan muuta. Kun pitää jatkuvasti käsissään esimerkiksi tablettia, syntyy staattista jännitystä, mikä voi laukaista niskakipuja.

”Pää painaa noin viisi kiloa. Kun sitä kallistetaan esimerkiksi 60 astetta, se vastaa jo 27 kilon painoa. Se on aikamoinen rasite.”