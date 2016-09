Maahanmuuttoa ja Venäjää tutkinut filosofian tohtori Olga Davydova-Minguet on Vuoden tieteentekijä

Tieteentekijöiden liitto valitsi Vuoden tieteentekijäksi filosofian tohtori Olga Davydova-Minguet’n. Itä-Suomen yliopistossa Karjalan tutkimuslaitoksessa työskentelevä 48-vuotias tutkija on tutkinut monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa, rajaa, mediaa ja Venäjää.

Tieteentekijöiden liitto perustelee valintaansa muun muassa sillä, että Davydova-Minguet on yhdistänyt muuttoliiketutkimukseen muun muassa mediatutkimusta ja työelämän prekarisoitumisen (työn muotojen moninaistumisen) tutkimusta. Perustelujen mukaan hän on myös ahkera kansalaisyhteiskuntatoimija, joka on myös toiminut pitkään Joensuun monikulttuurisuusyhdistyksen puheenjohtajana.

”Olen hämmentynyt palkinnosta ja huomiosta, ja tietenkin olen myös kiitollinen. Mielestäni Suomessa on niin paljon erittäin hyviä tutkijoita, jotka ovat minua paljon parempia, edistyneempiä ja monipuolisempia”, Davydova-Minguet pohtii valintaansa.

”Palkinto on annettu muun muassa maahanmuuttajataustani takia. Ilmeisesti tällä halutaan rohkaista itseni tyyppisiä ihmisiä osallistumaan tutkijatoimintaan sekä yhteiskunnalliseen toimintaan ja tuomaan esille omia näkökulmia.”

Davydova-Minguet syntyi Petroskoissa, josta hän tuli Suomeen paluumuuttajana vuonna 1991. Tulkkina sekä suomen ja venäjän kielen opettajana työskennellyt Davydova-Minguet kertoo ajautuneensa tutkijaksi pikku hiljaa paluumuuttoa koskevan kiinnostuksensa vuoksi.

”Näen, että tutkimus voi toimia yhteiskunnallista aktiivisuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta edistävänä kenttänä. Suomeen ei tarvitse tulla valmiina tutkijana. Ajattelen, että tätäkin haluttiin korostaa valintani kautta.”

Tieteentekijöiden liitto julkisti Vuoden tieteentekijän perjantaina Tutkijoiden yö -tapahtumassa Joensuussa.

Elokuun lopussa valmistui Davydova-Minguet’n johtaman ja valtioneuvoston kanslian rahoittaman tutkimushankkeen loppuraportti, jossa tutkittiin Suomessa asuvien venäjänkielisten mediasuhdetta ja sen muutosta muun muassa Ukrainan yllä kaksi vuotta sitten tuhoutuneen matkustajakoneen tapauksessa.

”Voin sanoa sen, että Ukrainan konflikti ja sen uutisointi on ollut aika monille Suomessa asuville venäläisille käännekohta suhteessa mediaan. Tapaus on koettu niin repiväksi ja raastavaksi, että ihmisten on ollut pakko reagoida jollakin tavalla: jotkut ovat esimerkiksi päättäneet, että seuraavat vain Venäjän tai Suomen mediaa”, Davydova-Minguet kuvailee tuloksia.

Tällä viikolla kansainvälinen rikostutkijaryhmä kertoi, että malesialaiskoneen tuhonnut ohjus tuotiin Venäjältä, jonne järjestelmä myös palautettiin laukaisun jälkeen.

Davydova-Minguet väitteli tohtoriksi perinteen tutkimuksen alalta vuonna 2009 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan aihe käsitteli sitä, kuinka paluumuuttajiksi aikovat suomalaissyntyiset venäläiset puhuvat suomalaisuudesta.

Tällä hetkellä hän toimii muun muassa Suomen vastuuhenkilönä kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan Venäjä-kuvaa Euraasiassa.

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijöitä vuodesta 1997 lähtien. Valintaa ei ratkaise yksittäinen löydös tai julkaisu, vaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kulttuurin edistäminen.

Viime vuonna Vuoden tieteentekijäksi valittiin erikoistutkija, valtiotieteiden tohtori Mari K. Niemi.