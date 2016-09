Suuri ja mahtava vähemmistö – venäjänkielisten määrä kasvaa kiivaasti, mitä se tarkoittaa Suomelle?

Venäjänkielisten määrän huomattava kasvu lisää Venäjän mahdollisuuksia käyttää vähemmistön todellisia tai väitettyjä ongelmia ulkopolitiikkansa välikappaleena. Muun muassa siksi Suomen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Fakta Venäjänkieliset Suomessa Suomessa asuu noin 72 000 venäjänkielistä ja noin 20 000 Venäjän kansalaista. Venäjänkielisten tarkkaa määrää ei kuitenkaan tiedetä, sillä tilastoissa äidinkielenä voi olla vain yksi kieli. Esimerkiksi vanhavenäläisillä äidinkielenä on usein suomi tai ruotsi. Venäjänkieliset ovat viime vuosina olleet Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä.

Tämä on Turun kirjamessuilla lauantaina julkaistavan teoksen Venäjänkieliset Suomessa – huomisen suomalaiset eräs keskeinen viesti. Väestöä ja siirtolaisuutta tutkineiden Arno Tannerin ja Ismo Söderlingin toimittama kirja luo päivitetyn katsauksen Suomen venäjänkieliseen vähemmistöön, joka Söderlingin laskelman mukaan kasvaa nykyisestä noin 72 000:sta jopa 250 000 henkeen vuosisadan puoliväliin mennessä.

Päätelmän mukaan venäjänkieliset ovat kokoonsa nähden varsin näkymätön vähemmistö yhteiskunnassa. Ajatus ei ole uusi, mutta Tannerin ja Söderlingin mukaan venäjänkielisten asenteiden ja toiveiden kartoittaminen on tarpeen juuri nyt.

”[Vuonna 2050] kyse on jo suuresta vähemmistöstä, ja oletettavasti erilaisista vähemmistöille kuuluvista oikeuksista saatetaan tiukastikin keskustella noihin aikoihin. Onko maassamme tuolloin valtakunnallisia venäjänkielisiä tiedotuskanavia, venäjänkielisiä koululuokkia, päiväkotiryhmiä ja palvelutaloja, sen aika näyttää”, Söderling sanoo.

Tällä hetkellä venäjänkieliset ovat varsin kirjava vähemmistö. Siitä on kuitenkin kehittymässä entistä yhtenäisempi, kun inkeriläisten paluumuutto on hiipunut ja tulijoista kaksi kolmasosaa koostuu venäläisistä opiskelijoista ja avioliittojen kautta Suomeen saapuvista.

Ennen pitkää venäjänkielisistä voi tulla myös poliittisesti aktiivinen ryhmä.

”Paljon riippuu nykypuolueista, että miten ne haluavat ja viitsivät aktivoida [venäjänkielisiä] vaaliehdokkaita. Puhumme painekattilateoriasta: jos laitetaan kattilan päälle kansi ja sanotaan vähemmistölle, että pysytte siellä, niin joku päivä kattilan kanteen kohdistuu paine, joka lopulta purkautuu”, Söderling sanoo.

”Ruotsissakin oli 1980-luvulla parisataatuhatta suomalaista, ja lopulta suomesta tuli virallinen vähemmistökieli. Meilläkin tämä keskustelu tulee eteen venäjän osalta 20–30 vuoden viiveellä.”

Asiantuntijakirjoituksista koostuva teos kuvailee monipuolisesti muun muassa venäjänkielisten maahanmuuton vaiheita, järjestäytymistä, suhdetta mediaan ja kielivähemmistön kansainvälistä asemaa.

Kasvavasta venäläisestä vähemmistöstä kiinnostunee enenevästi myös Venäjä. Nykyään Suomessa asuu noin 20 000 ihmistä, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. Venäläislasten huostaanottotapaukset, joista viimeisin oli viime viikolla, ovat jo saaneet poliittisia piirteitä.

” Vladimir Putinin hallintohan vaatii kaksoiskansalaisiltaan lojaliteettia Venäjälle. Kaksi vuotta sitten [tasavallan presidentti] Sauli Niinistökin huolestui näistä. En tietenkään osaa varmaksi sanoa, mutta tämän seurauksena saamme nähdä, tuleeko vaikkapa sotilasvirkoihin tiukempia rekrytointiehtoja. Venäjän hallinto voi maanmiespolitiikan kautta etävaikuttaa kansalaisiinsa Suomessakin.”

Teoksen äärimmäinen esimerkki etävaikuttamisesta on Viron pronssisotilaskiista vuodelta 2007. Neuvostomuistomerkin siirtäminen politisoitui voimakkaasti ja rakensi juopaa venäläistaustaisten ja kantaväestön välille.

”Vironvenäläiset olivat yksipuolisen venäläisen uutisoinnin varassa. Tapauksen jälkeen Viro avasi venäjänkielisen uutispalvelun, kun huomasivat, että nykymeno ei toimi”, Söderling sanoo.

Suomen venäjänkielistä vähemmistöä sen sijaan on vaikea ohjailla ulkoa, teos esittää. Sen mukaan venäjänkielisten kotoutuminen on pääosin onnistunut, ja venäjänkielisetkin pyrkivät sitoutumaan uuteen isäntämaahansa. Tämän vuoksi esimerkiksi Suomeen kohdistettu trollikampanjointi eli Venäjältä masinoitu julkisen keskustelun häiriköinti ei olisi saanut suurtakaan kaikupohjaa venäläisvähemmistön keskuudessa – häiriköinti on ollut ”ruplien polttamista ilman todellisia tuloksia”.

Kotoutumisessa on toki puutteitakin. Kaikki venäjänkieliset eivät osaa suomea, kielivähemmistön työttömyysaste on 28,1 prosenttia ja osa uhkaa eristäytyä ympäröivästä yhteiskunnasta.

”Venäläisten nuorten kotoutuminen Suomeen on yhä epävarmaa. He viettävät usein vapaa-aikansa keskenään ja seuraavat enemmän venäläistä mediaa kuin suomalaista. Suomessa myös suhtaudutaan vielä varsin penseästi venäläisiin – jos sukunimi on venäläinen, työmarkkinoille pääsy voi olla hankalaa”, Tanner sanoo.

Tannerin mukaan venäjänkielisten kiinnittämiseen suomalaiseen yhteiskuntaan tarvittaisiin strategia. Venäjänkielisen vähemmistön pitäisi saada itsensä kuuluviin.

Tärkeimpinä kotoutumisen välineinä hän näkee suomen kielen oppimisen mutta myös sen, että venäjänkielisiä mediasisältöjä tuotettaisiin Suomessa entistä enemmän.

”Vaihtoehtona on seurata Moskovan viihteellistä ja poliittisessa ohjauksessa olevaa uutisantia. Suomen lehdistö on maailman vapaimpia, joten näen etuja siinä, että [venäjänkieliset] seuraisivat Suomessa tuotettua journalismia”, Tanner sanoo.

Hänen mukaansa Yleisradion vuonna 2013 aloittamat venäjänkieliset uutiset ovat askel oikeaan suuntaan. Tanner toivoisi venäjänkielisiä sisältöjä kuitenkin myös suurilta yksityisiltä medioilta. Venäjänkielisen sisällön kysyntä Suomessa tulee tulevina vuosikymmeninä kasvamaan.

HS kysyi: Venäjänkielisiä vastaan rakennellaan uhkakuvia eikä heihin oikein luoteta

Heidi Piiroinen / HS

”Pitäisi rakentaa suomalaista venäläisyyttä

Työelämässä pitäisi luottaa enemmän Suomeen kotoutuneisiin venäläisiin, sanoo venäjänkielisen Spektr-lehden pitkäaikainen päätoimittaja Eilina Gusatinsky. Esimerkiksi hän antaa Yleisradion venäjänkielisen uutislähetyksen ja Helsingin Sanomien artikkelikokeilut.

”En moiti kollegoja, mutta sinne ei ole uskallettu ottaa kotoutunutta venäjänkielistä tekemään omaa journalistista sisältöä – jutut on usein vain käännetty suomesta ja paikoin huonolla venäjällä, mikä ei luo luottamusta.”

Gusatinskyn mukaan käännetyt ja ajoin pinnalliset jutut ruokkivat Venäjällä ajatusta, että länsi on infosodassa Venäjää vastaan, ja että Yle on amerikkalaisten propagandakone.

Nykyisten välineiden pitäisi Gusatinskyn mukaan tuottaa venäjäksi enemmän ja parempaa sisältöä. Venäjänkielisiä pitäisi myös uskaltaa rekrytoida enemmän – se rakentaisi luottamusta.

Gusatinsky haluaa rakentaa suomalaista venäläisyyttä, joka on irrallaan Venäjän valtiosta. Suomenvenäläisyys voisi olla samanlaista kuin suomenruotsalaisuus – kiinteä osa yhteiskuntaa, jota ei tarvitse peitellä. Se vaatii asennemuutosta myös suomalaisilta.

”Olen toitottanut tätä jo 15 vuotta. Suomalaisella venäläisyydellä tarkoitan, että venäläisen kulttuurin säilyttäminen ei saisi aina kytkeytyä siihen siteeseen, joka on maahan valtiona.”

Vuodesta 1990 Suomessa asunut Gusatinsky kertoo venäjänkielisten olevan epäyhtenäinen joukko, jonka suhdetta suomalaiseen yhteiskuntaan määrittelee osaltaan myös Venäjän ja Suomen valtioiden suhteet.

Minna Raitavuo

Jo pelkkä puhetapa voi eristää

Poliitikkojen, median ja kulttuuritoimijoiden pitäisi puhua ihmisistä vähemmän poissulkevasti, sanoo yliopistotutkija Olga Davydova-Minguet. Muun muassa venäjänkielisten mediankäyttöä tutkineena hän puhuu julkisesta tilasta ja yhteiskunnan käsitteellistämisestä.

”Se ei ole vain Juha Sipilä, joka sanoi [televisiopuheessaan vuosi sitten], että me suomalaiset olemme sitä ja tätä. Usein, kun avaa television tai radion, kuulee sanottavan, että ’meillä suomalaisilla on erityinen luontosuhde’, ’meillä on erityinen hiuslaatu’ tai muuta.”

Davydova-Minguet’n mukaan kyse on perustavanlaatuisesta asiasta – jo sanavalinnat jakavat ihmiset meihin ja heihin. Myös historiallisten viholliskuvien rakentelu haittaa venäjänkielisiä.

”Uskon, että monille venäjänkielisille Suomen itsenäisyyspäivä on vaikea juhla. Aina, kun sotaan jollain tavalla viitataan, uusinnetaan asetelma hyviksistä ja pahiksista.”

Venäjänkieliset pitäisi Davydova-Minguet’n mukaan saada mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujina, ei kohteina. Konkreettisten asioiden, kuten suomen kielen opetuksen lisäämisen ja työllisyystoimien, ohella koko yhteiskunnan pitäisi sopeutua ja oppia käsittelemään itseään monikansallisena.

”Nimetöntä työnhakua kokeiltava”

Nimetön työnhaku olisi keino edistää venäjänkielisten työllistymistä ja sitä tulisi pohtia, sanoo Suomen venäjänkielisten yhdistysten liiton FARO ry:n toiminnanjohtaja Stanislav Marinets. Venäläiset maahanmuuttajat ovat useimmiten korkeasti koulutettuja.

”Venäjänkielisillä on potentiaalia, mutta syrjintä työmarkkinoilla haittaa potentiaalin hyödyntämistä. Jos kolmasosa väestöstä on työttömänä, se ei ole hyvä luku.”

”Syrjinnän vuoksi ihmiset sulkeutuvat omiin oloihinsa, ja silloin ei opi suomen kieltä”, Marinets muistuttaa.

Venäläiset ovat yhteiskunnallisesti passiivisia, mikä näkyy matalana äänestysprosenttina. Venäläisasiaa ajavan puolueen perustamiseen Marinets ei usko. Sen sijaan kotouttamisen hän uskoo siirtyvän yhä enemmän järjestöille.

”Julkista kotoutumiskoulutusta on tarjolla paljonkin, mutta siihen on yleensä yli puolen vuoden jono.”

Järjestöihin otetaan myös yhteyttä herkemmin. ”Tänä vuonna ja viime vuosina kuuma aihe on ollut lastensuojelu ja huostaanotot. Suuri ongelma on asenne, joka johtuu Venäjän propagandasta: pelko, että meiltä viedään lapset pois heti, jos jotain tapahtuu.”

Vesa-Matti Väärä

”Suomessa media luo pelkoa”

”Medialla on iso rooli, kun puhutaan siitä, miten venäjänkieliset saataisiin osaksi yhteiskuntaa. Venäjä esitetään uutisissa lähinnä negatiivisesti, mikä vaikuttaa täällä olevien venäjänkielisten kohteluun”, sanoo vantaalainen rap-artistinimellä IGOR tunnettu Igor Parri.

Uutisointi Ukrainan yllä pudonneesta matkustajakoneesta on Parrin mielestä tästä tuore esimerkki. ”Muistaakseni Putinin kasvot olivat iltapäivälehden kannessa, vaikka tapaus oli vasta sattunut. Suomessa media luo pelkoa ja uhkakuvia Venäjästä, ja pelko myy.”

Vuonna 1992 Latviasta Suomeen muuttanut Parri sanoo sosiaalisen kanssakäymisen sujuvan pääasiassa moitteettomasti. Hän kuitenkin penää ennakkoluulottomuutta.

”Suomeen opiskelemaan tulevilla venäläisillä on eri näkökulma: Venäjällä ei ole käytetty niin paljon vaivaa toisen maan mustamaalaamiseen. Pääsemme Suomessa tulevaisuudessa pitkälle, kun pääsemme ennakkoluuloistamme.”

”Minä vaikutan parhaiten ennakkoluulojen vähentämiseen tekemällä musaa. Tein esimerksiksi Frederikin kanssa biisin Suomalainen voittaa aina. Kun esitän kappaleen Igorina, kontrasti varmasti kihelmöi kuuntelija mieltä.”

Parri sanoo seuraavansa sekä englannin-, suomen- että venäjänkielistä mediaa ja vertailevansa niiden sisältöä. Ulkomaisista uutislähteistään hän nimeää Russia Todayn ja Deutsche Wellen. ”Tiedostan informaatiosodankäynnin. Medianlukutaito on kuitenkin laji, mikä monen pitäisi omata.”